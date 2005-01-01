GOSB Teknopark'tan sanayi camiasına rekabet dopingi

Özel sektörün ve endüstrinin kalbindeki teknoloji havzası GOSB Teknopark, KOBİ’lere inovatif üretimin incelikleri için elverişli ortam yaratıyor. 100 başarılı Ar-Ge firmasından oluşan Teknopark, girişimciliğe kıvılcım oluşturan altyapısıyla da tercih ediliyor.