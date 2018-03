İç Anadolu’daki OSB zenginliğimiz; Kümelenmenin gücü

Türkiye’nin gelecek vizyonunu çizen önemli değerlerden sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) üzerinden yükseliyor. Dergi olarak biz de Türkiye’nin OSB zenginliğini işleyerek bu vizyona ışık tutmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda kümelenmenin ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkardığı İç Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerimize objektijimizi çeviriyoruz.