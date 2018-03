İMES Organize Sanayi Bölgesi: Fabrika üretim üssü

“Yeni nesil OSB” anlayışının parlayan yıldızı İMES OSB, modern ve sağlam altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla hızla büyüyor. Fabrika üreten fabrikaların üssü konumundaki İMES OSB, yeni projesi Dökümcüler Sanayi Sitesi ile bir ilke imza atacak.