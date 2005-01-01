İstanbul’un butik OSB’si; Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB)
Tamamlanmış altyapısı, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemesiyle örnek bir Organize Sanayi Bölgesi niteliğindeki Birlik Organize Sanayi Bölgesi, dış ticaret hacmini artırmaya odaklanacak.
Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli; İstanbul’un butik OSB’si olarak nitelendirilen, ağırlıklı olarak kimya ve özellikle boya sanayisinde faaliyet gösteren firmalardan oluşan BOSB’un yükselişe geçtiğini söylüyor. Güvenlik, sağlık, lojistik ve çevre gibi önemli konularda OSB katılımcılarına destek vermeye yönelik faaliyette bulunduklarını vurgulayan Telli, “511.750 metrekare alan üzerine kurulu BOSB’da 102 sanayi parseli mevcut. Karma OSB niteliğini taşıyan BOSB’da firmalar, makine, kimya, metal, plastik ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 3 boş parselimiz var. Boş olan 3 parselimiz de proje aşamasında ve projelerini sundular. Bölgemizde 5250 kişi istihdam ediliyor. İSO İkinci 500 listesinde BEMKA firmamız yeralıyor” diyor. 82 işletmeli ve 5 binin üzerinde çalışanıyla Birlik OSB’nin “küçük ve etkili yapıda” olduğunu aktaran Şenol Telli, “Arazileri çok geniş olmayan ancak ekonomi ve sanayi açısından etkili bir OSB’yiz. Kendi kendine yeten bir OSB’yiz, yatırımlar haricinde katılımcılarımızdan herhangi bir aidat toplamaya gerek kalmadı” diyor.
İstanbul İli, Tuzla ilçesi; Aydınlı’da yeralan Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nin (BOSB), 2000 yılında tüzel kişiliğini kazandığını aktaran Şenol Telli, etrafı sanayi bölgeleri ve tesisleriyle çevreli, merkezi bir konuma sahip olan BOSB’un batısında İstanbul-Tuzla Kimya Sanayicileri OSB ve İstanbul Anadolu Yakası OSB, kuzey ve kuzeydoğusunda İstanbul Tuzla OSB, doğusunda Honda, Isuzu, Migros merkez deposu, Akbank Merkez Üssü, güneydoğusunda BİLMO Küçük Sanayi Sitesi, güneyinde ise Kuveyt Türk Bankacılık Üssü, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (DESBAŞ) ve İstanbul Deri OSB’nin yeraldığını kaydediyor. Şenol Telli, komşu OSB’ler, yerel ve idari yönetimle uyumlu bir işbirliğini arzuladıklarını, koordineli çalışma neticesinde BOSB’un İstanbul’un en parlak sanayi bölgesi olacağına inandıklarını söylüyor.
Şenol Telli, BOSB’un coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nde endüstrinin kalbinde yeraldığını dile getiriyor: “Firmalarımız ana sanayi ve yan sanayi niteliklerine haizdir. Ciddi bir lojistik avantajımız sözkonusu. Kimya sektörü ağırlıklı bir OSB olarak çevre bilinci, işletme pratikleri ve sonuçları son derece müspet bir bölgeyiz.”
“Dış ticarete odaklanacağız”
Katılımcılara her alanda hizmet götüren aktif bir OSB olduklarının altını çizen Şenol Telli, yeni yönetim olarak ana hedeflerinin dış ticarete odaklanmak olduğunu açıklıyor: “Özellikle katılımcılarımızın iş konularını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz, dijital ortamda kayıt altına alacağız, bu bilgileri geniş bir katalogda ve platformda toplayacağız. Firmalarımızla yurtdışına yönelik etkinliklere katılarak, ülkemize gelen yurtdışı heyetler ve firmalarla OSB’deki firmalarımızı yüzyüze görüştürerek dış ticaret hacimlerini artırmak istiyoruz. Firmalarımızın pazarlama faaliyetlerinde OSB olarak inisiyatif almak istiyoruz. Kapsamlı olarak bu projeyi hayata geçireceğiz.”
Olağanüstü durumlara karşı tedbirli OSB: Şenol Telli, yaklaşan deprem riskine karşı OSB içerisinde depreme müdahale için acil müdahale konteynırları tesis ettiklerini ve son ihtiyaçlara göre yeniden düzenlediklerini anlatıyor: “Yüksek güçlü aydınlatma sistemleri ile donatılmış römork şeklinde jeneratör grupları tesis ettik. Deprem ve olağanüstü durumlarda enerji ihtiyacı olan işletmeler için ciddi bir fayda teşkil ediyor.”
SCADA Sistemi devreye alınacak: Şenol Telli, BOSB’da kontrollü ve izlenebilir enerjiyi tesis edeceklerini dile getiriyor: “Enerji altyapımızı merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek için SCADA sistemini devreye almak istiyoruz” diyor.
Elektrik dağıtım lisansı var: BOSB’un elektrik dağıtım lisansı bulunduğundan sözeden Telli, “Enerji üreticisi firmalardan alıp, dağıtım kapsamında satışını yapıyoruz. Sektördeki tecrübelerimizi de buranın kazanımı için harcıyoruz. Elektrikle ilgili son tamamlanan projemiz çevre aydınlatmamızın LED’e dönüşümüdür. Aydınlatma armatürlerimiz radyo frekansı ile haberleşebilmekte, olası arıza bildirimi veya şiddetinin ayarlanması bir ekran üzerinden yapılabilmektedir. Bu proje Philips tarafından ülkemizde yapılan ilk uygulamaydı. Bu uygulamayla yaklaşık yüzde 60’ı aşan tasarruf sağladık. Gece belli bir saatten sonra ara sokaklardaki aydınlatmaların, şiddetlerini belirli bir seviyeye indirerek bu tasarrufu yüzde 75’lere çıkartabildik.”
112 acil ambulans noktası kurulacak: Sağlık hizmetlerini kendi kadrolarıyla yürüttüklerini belirten Şenol Telli, “Mesai saatleri içerisinde doktor ve ambulans hizmeti sunuyoruz. Çok kısa süre sonra 112 acil ambulans noktası kurulumu tamamlanacaktır. Bu projeye ilişkin ön izinler alınmış nokta seçimi ve tesisi tamamlanmıştır. Ekipman ihtiyaçlarını kamuca ikamesini müteakip 7/24 OSB’mize ve komşu OSB’lere hizmet edecektir” diye konuşuyor.
Ulaşım avantajı: İstanbul ve Kocaeli’nin sınırında bulunan Birlik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), Tuzla ilçe merkezine 16 km, E-5 Karayolu’na 8 km, TEM Otoyolu’na 2 km, Sabancı Üniversitesi’ne 2 km, Tuzla Serbest Bölgesi’ne 3 km, Kurtköy Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15 km, İzmit Dil İskelesi Limanı’na 18 km, Tuzla Tren İstasyonu’na 15 km, İstanbul Haydarpaşa Limanı’na 50 km mesafede yeralıyor.
Şenol Telli, BOSB’un ulaşım avantajına karşın en büyük sorunlarından birinin de ulaşım olduğuna değiniyor: “Bölgemizde Şekerpınar’a giden yol en büyük başağrımızdır. İstanbul sınırları içerisinde kalan kısım bizim kavşak yapımımız esnasında proje genişletilerek çift şerit olarak yapılmıştı. Son durumda sayın Valimiz’in girişimleriyle sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile yaptığımız birkaç görüşme neticesinde Şekerpınar ve Bölgemiz arasındaki yolun Kocaeli sınırları içerisinde kalan kısmı kendilerinin Kuveyt Türk ve Akbank’la yapmış oldukları protokol neticesi ihale programına alınmıştır, ümidimiz kısa süre içerisinde projenin başlamasıdır. Ancak trafik sorununun sadece genişlemeyle giderilecek bir sorun olmadığını, mevcut kavşakta da bir takım değişiklikler yapılması gerektiğini ilgili makamlara ilettik, çözüm bekliyoruz. OSB’miz ile Şekerpınar Beldesi arasında haftaiçi ve haftasonu olmak üzere ücretsiz ring servisleri hizmeti verilmeye başlandı.”
Şenol Telli, bölge yatırımcılarının BOSB’u tercih etme nedenlerini şöyle özetliyor: “Lojistik avantaj, kusursuz altyapıya sahibiz. Firmalarımız işletme maliyetleri minimize edilmiş, huzurlu örnek bir OSB’de çalışma imkanına sahiptirler. Türkiye’de OSB’lerin asgari düzeyde sağlayacağı tüm imkanların yanısıra BOSB sağlık hizmetleriyle farklılık yaratıyor. Bünyemizdeki nitelikli doktor ve sağlık personeliyle yüksek kalitede sağlık hizmetlerimizle çalışan sağlığına maksimum özen gösteriyoruz. Bu da işletmelerin verimliliğine ciddi katkı sağlıyor.”
Altyapısıyla örnek OSB
BOSB Bölge Müdürü Ömer Yazgan, tamamlanmış altyapısıyla Bölge’nin örnek bir OSB olduğunu vurguluyor: “BOSB, altyapısı tamamlanmış, bütün yolları asfaltlanmış, tretuvarların yapımı tamamlanmış, cadde ve sokakları aydınlatılmış ve bütün caddeleri ağaçlandırılmış örnek bir Organize Sanayi Bölgesi niteliğindedir.”
Altyapı ve çevre: İSKİ ile yapılan protokol gereğince, BOSB çıkışına Atıksu Numune Alma Cihazı alınarak atıksular denetim altına alınmış. Ömer Yazgan, “Bölgemiz’de bütün parsellere ayrı ayrı yağmur suyu ve atık suyu hatları mevcuttur” diyor. Bölge’de her firmanın kendi arıtma tesisi bulunduğunu ifade eden Yazgan, deşarj noktasını sürekli ve düzenli olarak kontrol ederek bu problemin ortaya çıkmasını engellediklerini, İSKİ ile koordineli olarak çalıştıklarını dile getiriyor.
Ömer Yazgan şu bilgileri paylaşıyor:
“Su: Temizsu altyapı şebekesi Düktil Font boru ile yapılmıştır. Tüm parseller İSKİ ferdi abonesi olup aylık su tüketimi 13.000 metreküptür.
Elektrik ve aydınlatma: Bölgemiz’in bütün cadde ve sokakları LED tasarruflu sistem ile aydınlatıldı ve elektrik dağıtımı OSB’miz tarafından yapılmaktadır. Bütün parsellere kadar yeraltı şebekesi döşenmiştir. Aylık tüketim 4-5 milyon kwh’dir.
Doğalgaz: OSB’mizde doğalgaz İGDAŞ tarafından sağlanmaktadır.
Telekomünikasyon (telefon / internet): Bölgemiz’in bütün parsellerine (her parsel için 15’er telefon hattı) yeraltı telekomünikasyon altyapı şebekesi döşenmiştir. Ayrıca Telekom ile sözleşme yapılarak fiberoptik kablo ile yeni telekomünikasyon altyapı şebekesi yapımı tamamlanmıştır.
Ağaçlandırma ve peyzaj: Bölgemizin bütün cadde ve sokakları ile park alanlarına toplam 7.000 adet ağaç (çam, çınar, dışbudak, ıhlamur, limoni selvi, leylandi, Himalaya sediri) ile peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.”
Yönetim Binası: Toplam 1300 metrekare kapalı alana sahip yönetim binasında OSB Bölge Müdürlüğü, laboratuvar, toplantı ve konferans salonu bulunuyor. Bina, Şubat 2010 tarihinden beri hizmet veriyor.
İtfaiye Teşkilatı: Ömer Yazgan, BOSB’da bulunan OSB İtfaiye Müfrezesi’nin; BOSB, İstanbul-Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, İstanbul Anadolu Yakası OSB ve İTOSB (İstanbul Tuzla OSB) olmak üzere 4 OSB ile ortaklaşa kurulduğunu ve en son teknolojik özelliklere sahip 6 adet itfaiye aracı ve 18 profesyonel personeliyle hem bu OSB’lere hem de çevredeki sanayi bölgelerine 7/24 saat hizmet verdiğini anlatıyor.
Yangın hidrantları: Yazgan, BOSB’un muhtelif yerlerine (her 150 metrede 1 adet olmak üzere) homojen olarak konulmuş toplam 36 adet yangın hidrant sistemi bulunduğunu ve hepsinin kullanıma hazır durumda olduğunu belirtiyor.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi (BOSB OSGB): Ömer Yazgan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi’nde 2 doktor, 1 hemşire ve 2 Acil Tıp Teknisyeni, son derece donanımlı Acil Durum Ambulansı ile işyeri hekimliği; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile de iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verildiğini ifade ediyor: “Ayrıca hekimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde tüm firmalarda çalışan personellerin ve yetkililerinin kan grupları saptanarak Kan Grubu Veri Bankası (kitapçık) oluşturulmuştur. Önümüzdeki günlerde OSB’mizde bulunan tüm firmaların yetkililerini ve personellerini kapsayacak şekilde özel bir hastane ile işbirliği protokolü imzalanması düşünülüyor ve yapılacak bu işbirliği protokolü çerçevesinde tüm kişiler ve firmalar bu hizmetlerden yüzde 20’lere varan bir indirimle sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek (Her türlü sağlık problemi, iş kazası, yanma, zehirlenme, uzuv kopmaları, şok, kalp krizi vb. hayati risk oluşturan sorunlar için).”
Restaurant, market ve kafeterya: BOSB’da yönetim binasına bitişik, 60 kişilik Akademi Restaurant ile mini Akademi market / büfe mevcut.
BOSB Camii: 550 kişilik cami, BOSB tarafından yapılarak Kasım 2005 tarihinde hizmete girmiş.
Banka şubeleri: BOSB’da yapılan bankalar binasında; Vakıfbank, ING Bank, Denizbank, HSBC Bank, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası şubeleri hizmet veriyor.
PTT: Şubat 2005 tarihinden itibaren hizmet veren ve BOSB içerisinde bulunan PTT’de her türlü bankacılık işlemi de yapılıyor.
Trafik işaret uyarı levhaları ve ulaşım: Ömer Yazgan, anlatıyor: “İç yolların uzunluğu 6.5 kilometredir. BOSB’da bütün cadde ve sokaklar isimlendirilerek Büyükşehir Belediyesi’ne onaylatılmış ve bütün cadde ve sokakların isim tabelaları ve trafik ikaz levhaları yapılan projeye göre gerekli yerlere konulmuştur. Tüm yollarımızda gerekli olan yerlere hız kesici (kasis) konmuştur. BOSB girişine otomatik bariyer konulması için çalışmalara başlanmıştır. Kartal’dan BOSB’a kadar her gün belirli saatlerde İ.E.T.T. otobüsleri ve her 20 dakikada bir olmak üzere Pendik Minibüs duraklarından OSB’mize minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. OSB’miz ile Şekerpınar Beldesi arasında haftaiçi ve haftasonu olmak üzere ücretsiz ring servisleri hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Kantar: Bölgemiz’deki tesislere hizmet vermek üzere 1 adet 60 tonluk kantar OSB tarafından yapılmış olup yetkili kurumca kalibrasyonu düzenli olarak yapılmaktadır.”
Çim halı saha yapılacak: Ömer Yazgan, BOSB bünyesinde bulunan firmaların personellerinin sportif faaliyetlerde bulunabilmesi maksadıyla; kapalı çim halı saha yapımı için gerekli ön taslak çalışmalarının yapıldığını, halı saha yapımına da en kısa sürede başlanacağını açıklıyor.