Kabına sığamayan OSB; Marmara’nın parlayan yıldızı; Sakarya 2. OSB

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 7 sanayi kuruluşuna evsahipliği yapan Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi (S2OSB), yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Sakarya 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, sanayicilerinin dünyanın 120 ülkesine ihracat yaptığı S2OSB’nin gelecek vizyonunda büyüme bulunduğunu açıklıyor.