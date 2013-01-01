Karadeniz Bölgesi OSB’lerinde yatırım vizyonu; Kuzey Avrasya
Türkiye’nin yakın ve orta vadeli vizyonu kalkınmanın sanayileşme ve sanayileşmenin de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modeli üzerinden gerçekleştirilmesine dayanıyor. Bütünsel vizyon, bölgesel pencereler açıyor.
Dergi olarak biz de Türkiye’nin OSB zenginliğini bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bu sayımızda objektifimizi Karadeniz Bölgesi OSB’lerine çeviriyoruz. Karadeniz Bölgesi’ndeki 17 ilde kuruluş ve işletme sürecinde toplam 48 OSB mevcut.
Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin jeopolitiğinde büyük önem taşıyor. Bölge, Filyos, Samsun ve Trabzon Limanları’yla ayrıca Karadeniz Sahil Yolu, Yeşil Yol ve Bakü-Tiflis Demiryolu’nun uzantısını yaparak, Balkanlar’a, Kafkaslar’a, Rusya ve Orta Asya’yı kapsayan Kuzey Avrasya’ya sıkıca bağlanıyor. Karadeniz Limanları, büyük kara ve demiryolu yatırımlarıyla Doğu Anadolu ve Orta Anadolu illerinin deniz kapısı durumuna geliyor. Ovit ve Salmankas Tünelleri, İran ile Karadeniz Bölgesi’ni birleştiriyor. Bu lojistik yatırımlar inşa edilen lojistik köy ve üslerle destekleniyor. Ve bütün gelişmelerin bir karşılığı var: Orta Asya, Hazar ve Rusya petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla Avrupa, bölgeden geçen enerji hatlarıyla bütünleşiyor.
Bölgenin yükselen lojistik ve ekonomik değeri doğal olarak bölgedeki OSB’lerin gelişmesine de yansıyor. Vizyonu Avrasya’ya dönük KOBİ’ler yatırımlarını Karadeniz Bölgesi’nde yeralan OSB’lere yoğunlaştırıyor. Çin ve Rusya’nın öncülük ettikleri ve trilyon dolarlık yatırımların sözkonusu olduğu Kuzey Asya İpek Yolu’nun ana damarı Karadeniz’den geçerek Berlin’e bağlanıyor.
Karadeniz Bölgesi’ndeki OSB’lerin jeopolitik değerinin yükselmesi tek yanlı bir süreç değil. OSB’lerin kamusal yetkilerinin arttırılarak, tek-durak ofis haline gelmeleri için devletin attığı ve atacağı adımlar da bölge OSB’lerini yeni nesil cazibe merkezlerine dönüştürecek görünüyor.
Karadeniz OSB’lerinin sektörel kümelenme açısından da dinamikleştiği söylenebilir. TEPAV araştırmasına göre; tekstil, hazır giyim, deri ve kağıt sektörleri bölgenin orta kesimine, gıda, içecek, tütün, mobilya ve ormancılık bölgenin tamamına dengeli dağılarak, sağlık sektörü teknolojileri ve metal eşya üretimi Samsun ve civarına yoğunlaşarak kümelenmekte ve gelişmektedir.
Uluslararası konjonktürden bakıldığında da şu görülüyor: Karadeniz’in önemi artıyor. ABD buraya her zaman olduğundan daha fazla önem veriyor. Avrupa’nın Orta Asya, Kafkasya ve İran ile ticareti ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi üzerinden gerçekleşiyor. Bütün bunlar Karadeniz Bölgesi OSB’lerini tanımamızı ve yatırımcıya sağladığı imkan ve fırsatları bilmemizi gerekli kılıyor. Amasya’da 4, Bartın’da 1, Bayburt’ta 1, Bolu’da 4, Çorum’da 3, Düzce’de 4, Giresun’da 2, Gümüşhane’de 1, Karabük’te 1, Kastamonu’da 4, Ordu’da 2, Rize’de 2, Samsun’da 5, Sinop’ta 2, Tokat’ta 5, Trabzon’da 4, Zonguldak’ta 3 olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ndeki 17 ilde kuruluş ve işletme sürecinde toplam 48 OSB mevcut. Türkiye’de OSB’si bulunmayan tek il olan Artvin de Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Bafra OSB KOBİ’leri ihracata ağırlık verecek
Bafra Kaymakamı ve Bafra OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halis Arslan, Bölge’de henüz 20 firma bulunduğunu söyledi. Bafra OSB’de 1 firmanın Almanya, İngiltere ve KKTC’ye közlenmiş biber ve salça ihracatı yaptığını aktaran Halis Arslan, “Bölgemizde elektrik, kanalizasyon, yağmursuyu ve telekom olmak üzere altyapısı tamamlanmış parseller kısmi bedelli olarak tahsis edilmektedir” dedi.
Bafra OSB’nin havaalanına 80 kilometre, limana 50 kilometre, demiryoluna da 50 kilometre mesafede olduğu bilgisini veren Arslan, “2016 yılında Avrupa Biriliği projesi olan İş ve İhracatı Geliştirme Projesi yürürlüğe girecektir. Bu proje sayesinde Bölgemiz’deki KOBİ’lerin ihracat yapması sağlanacaktır” diye konuştu.
Çorum OSB, 2020’de 10 bin kişi istihdam hedefliyor.
Toplam 266 adet sanayi parseli bulunan ve 6000 kişinin istihdam edildiği Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (Çorum OSB) makine, ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik ürünler, medikal ürünler, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrik yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi ve karasör-damper imalatı, tekstil, mobilya ve metal sanayi gibi tesisler bulunuyor.
Ankara’ya 240 kilometre, Samsun Limanı’na 175 kilometre, Amasya Merzifon Havaalanı’na 58 kilometre mesafedeki Çorum OSB, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, yağmursuyu, yol vs. gibi her türlü altyapısıyla eksiksiz hizmet sunuyor. Çorum OSB içerisinde KOSGEB Merkez Müdürlüğü, TSE Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Telekom’un kurduğu müstakil telefon santrali, Bölge Müdürlüğü İdare Binası’nda ise Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği irtibat ofisi yeralıyor.
Çorum OSB Bölge Müdürü Yaşar Şahin, 2017 yılı istihdam hedeflerinin 8.500 kişi, 2020 yılı istihdam hedeflerinin ise 10.000 kişi olduğunu söyledi. Şahin, yaklaşık 215 hektarlık ilave alanın altyapısının kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Çorum OSB’nin bu alanla birlikte büyümesi, Bölge’nin çalışabilir genç nüfusunda yaratacağı mesleki bilgi, tecrübe, eğitim ve gelir seviyesinin yükselmesine, bölgesel gelişmişlik farklarının azalmasına, kayıtdışı istihdamın azalmasına, kaynakların verimli ve etkin kullanımına önemli katkıda bulunacaktır” diye konuştu.
Çorum-Sungurlu OSB, yatırımcılarını bekliyor
Çorum-Sungurlu OSB Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Bölge toplamda 484 hektar alan üzerine kurulu. 100 hektarlık alanda imar çalışmaları gerçekleştirilen Çorum-Sungurlu OSB’de 83 sanayi parseli mevcut. Bu sanayi parsellerinden 11 tanesi tahsis edilmiş, 3 sanayi parselinde ise faaliyette işletme bulunuyor. Yol, su, elektrik, yağmur suyu, kanalizasyon altyapısının tamamlandığı Çorum-Sungurlu OSB’de doğalgaz henüz yok. Bölge’ye doğalgaz getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Yönetim Kurulu, “Yeni sanayi parseli tahsisleri yapmayı hedefliyoruz. 10 tane sanayi parseli için görüşmelerimiz devam edecek” açıklamasını yaptı.
Çorum-Sungurlu OSB, Çankırı’ya 90 kilometre, Yozgat’a 70 kilometre, en yakın havaalanları Amasya Merzifon’a 136 kilometre, Ankara-Esenboğa’ya 164 kilometre, Samsun Limanı’na 225 kilometre, en yakın demiryolu; Çerikli İstasyonu’na 40 kilometre mesafede yeralıyor.
Merzifon OSB, 2016’da altyapı çalışmalarına odaklanacak
Merzifon OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, “Merzifon Organize Sanayi Bölgemiz’in 2016 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği faaliyetleri; öncelikle ilave alanların kamulaştırılması, imar ve parselasyon planlarının yapılarak yatırımcılara tahsis edilecek sanayi parselleri haline getirilmesi, yeni hizmet binası ihalesinin yapılması, asfaltlama yapılamayan yolların asfaltlanmasının tamamlanması, Bölgemiz’e Ortak Sağlık Birimi ile mesleki eğitime yönelik okul yapılması, elektrik ve su okumalarının otomasyon sistemi ile yapılması” diye konuştu.
Samsun Gıda OSB, yüzde 100 dolu
Samsun Gıda OSB’den yapılan açıklamaya göre; Bölge’nin altyapı çalışmaları tamamlandı. 47 hektar alan üzerine kurulu Samsun Gıda OSB’de 24 sanayi parseli mevcut. Tüm sanayi parselleri tahsis edilmiş, 12 sanayi parseli işletmeye açılmış, diğerleri inşaat halinde olan Samsun Gıda OSB’nin, yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bildirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile genişlemeyle ilgili görüşmelerine devam eden Samsun Gıda OSB, 2016’da da genişleme çalışmalarını sürdürecek. Samsun Gıda OSB’nin 2016 yılında üzerinde çalışmaya devam edeceği projelerden bir diğeri de Bölge’ye doğalgaz getirilmesi.
Samsun-Merkez OSB’den 140 ülkeye ihracat
Samsun-Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, “Samsun ili hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının bulunduğu ender illerden biridir, Samsun-Merkez OSB ise bu taşımacılığın yapıldığı noktada bulunmaktadır” dedi.
Hakan Tütüncüoğlu, Samsun’dan Kasım 2015 sonu itibariyle yapılan 398 milyon dolarlık ihracatın yüzde 60’ı olan 239 milyon dolarlık kısmın Samsun-Merkez OSB’deki yaklaşık 36 adet işletme tarafından ortalama 140 ülkeye yapıldığını ifade etti.
Ağırlıklı olarak madeni eşya, elektriksiz makinalar, ana metal sanayi, plastik, gıda, orman ürünleri, mobilya, tekstil, cerrahi el aletleri gibi çok sayıda sektörü barındıran Samsun-Merkez OSB, karma organize sanayi bölgeleri arasında yeralıyor.
Hakan Tütüncüoğlu, “Bölgemiz’de faaliyet gösteren firmalarımızdan Yeşilyurt Demir Çelik tarafından yaptırılan, 19 Mayıs Üniversitesi’ne devredilen ve bölgenin kalifiye eleman sorununu büyük ölçüde çözmeye devam eden Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okulda ‘Elektrik’ programı ile ‘Elektronik, Kimya, Otomotiv, Gıda Teknolojisi’ programları ve ‘Endüstriyel Kalıpçılık’ programları bulunmaktadır. Bu bölümlerde toplam 1.593 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir” diye konuşuyor.
;2.000 m3/gün kapasiteli Samsun-Merkez OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nin de geçici olarak işletmeye alındığı bilgisini veren Tütüncüoğlu, “2016 yılı içerisinde geçen yıllar olduğu gibi elektrik altyapı çalışmalarına devam edilecektir” dedi.
OMSAN, EDAK için Samsun, Ordu ve Giresun’a mikro dağıtım yapıyor
Lojistik sektörünün en değerli markalarından OMSAN, EDAK için Adana ve Antalya’dan sonra Samsun, Ordu ve Giresun’a da mikro dağıtım hizmeti sunmaya başladı.
İlaç temini ve dağıtımında Türkiye’deki en büyük ecza kooperatiflerinden biri olan EDAK için Adana ve Antalya’dan çeşitli illere ilaç dağıtım hizmeti sunmakta olan OMSAN, bu kez de dağıtım ağına Samsun, Ordu ve Giresun’u ekledi. OMSAN, EDAK’ın anlaşmalı olduğu toplam 145 eczaneye mikro dağıtım hizmeti veriyor.
Mikro dağıtımı, minivan ve motosikletlerden oluşan bir filo ile gerçekleştirmekte olduklarını belirten OMSAN Lojistik Karadeniz Bölge Müdürü Gökhan Zemheri, hızlı, güvenilir ve yüksek standartlı hizmetleri ile diğer sektörlerin yanısıra sağlık sektöründe de OMSAN’ın aranılan bir marka olduğunu söyledi. Müşterilerine rekabet üstünlüğü sağlamaya odaklandıklarını söyleyen Zemheri, bu sayede Karadeniz Bölgesi’nde OMSAN’ın hızlı büyümesine devam edeceğini sözlerine ekledi.
Havza OSB, Karadeniz’de yatırım, teknoloji ve ekonominin giriş kapısı olacak
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun-Havza Tarımsal Ürün İşleme ve Tarım Makinaları İhtisas OSB Başkan Vekili Erkan Acar, Bölge’de toplamda 68 adet bulunan parsellerin 61’inin sanayi parseli olarak planlandığını anlattı. Erkan Acar, Samsun-Ankara Karayolu’na paralel, Samsun-Sivas demiryoluna teğet durumda olan Havza OSB’nin; Samsun Havaalanı’na karayolu ile 60 dakika, tüm Avrupa ve Rusya ile bağlantısı olan Samsun Limanı’na 45 dakika mesafede yeraldığını ifade etti.
Erkan Acar, “Havza OSB altyapısı, ulaşımı ve jeopolitik konumu ile avantajlara sahiptir. 19 Mayıs Üniversitesi ile istişare halinde olup, gerekli çalışma ve eğitim seminerleri ile vizyonunu genişleterek ülke çapında öncü bir kuruluş olmayı hedeflemiştir. Havza ilçesi, Karadeniz’in giriş kapısı, Havza OSB ise yatırım, teknoloji ve ekonominin giriş kapısı olacaktır” diye konuştu.
Seydiler OSB, altyapısını tamamlayacak
Seydiler OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Küççük; 102 hektar üzerine kurulu Bölge’de 41 sanayi parseli bulunduğunu söyledi. Kastamonu’da yeralan ve 2013 yılında tüzel kişiliğini kazanan Seydiler OSB’de 10 sanayi parselinde işletmelerin faaliyette olduğu bilgisini veren Sedat Küççük, “Bölgemiz’in doğalgaz altyapısını 2016 yılında tamamlayacağız. Su, elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu ve yol kaplamalarına ilişkin altyapı projelerimizi 2016’da ihale edeceğiz” açıklamasını yaptı.