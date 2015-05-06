Kendini geliştiriyor, dönüştürüyor ve geleceğe entegre oluyor; Düzce Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’nin Birinci 500 ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında 3 firması bulunan Düzce Organize Sanayi Bölgesi, Teşvik Yasası’nın sağladığı avantajlar, eksiksiz altyapısı ve lojistik avantajı nedeniyle yatırımcıların gözdesi. Düzce otoban bağlantı yolunun hayata geçmesiyle birlikte büyümesi hız kazanacak Düzce OSB, genişleme alanında da yalnızca doğayla entegre sanayi yatırımlarına izin verecek.