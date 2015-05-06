Kendini geliştiriyor, dönüştürüyor ve geleceğe entegre oluyor; Düzce Organize Sanayi Bölgesi
Türkiye’nin Birinci 500 ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında 3 firması bulunan Düzce Organize Sanayi Bölgesi, Teşvik Yasası’nın sağladığı avantajlar, eksiksiz altyapısı ve lojistik avantajı nedeniyle yatırımcıların gözdesi. Düzce otoban bağlantı yolunun hayata geçmesiyle birlikte büyümesi hız kazanacak Düzce OSB, genişleme alanında da yalnızca doğayla entegre sanayi yatırımlarına izin verecek.
Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nin (Düzce OSB) kuruluş çalışmaları Bolu Valiliği tarafından 1994’te başlamış 1996’da tüzel kişilik kazanmış. 2004 yılına kadar 3 adet işletmenin faaliyette olduğu Düzce OSB, Düzce’nin 5084 Sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınmasıyla yoğun talep almaya başlamış. 2005 yılında yatırımlara hızlı bir şekilde başlanmış ve 2006- 2007 yıllarında yatırımların büyük bir kısmı tamamlanmış ve üretime geçilmiş.
Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu ve Bursa gibi büyük sanayi şehirlerine yakınlığıyla dikkat çeken Düzce OSB, en yakın havaalanına 2 saat ve 190 km, Karadeniz Ereğli Limanı’na 65 km, Gebze (Dilovası) Limanı’na 110 km, Zonguldak Limanı’na 85 km, demiryolu ağına 65 km mesafede yeralıyor. Düzce OSB’den Batı’da 15 km uzaklıktaki Gölyaka ve 20 km uzaklıktaki Kaynaşlı ilçeleri çıkışlarından otoyola bağlantı sağlanabiliyor.
173 hektarlık bir arazi üzerine kurulu Düzce OSB’de, bugün 62 sanayi parselinde 56 işletme faaliyet gösteriyor. 2 adet boş parseli bulunan Düzce OSB’de, 1 parsel proje aşamasında, 1 parsel inşaat aşamasında. Düzce OSB’de faaliyet gösteren firmalardan; 2013 yılı Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 1 adet ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da 2 adet firma yeralıyor. Karma nitelikteki Düzce OSB’deki tesisler, otomotiv, mobilya, tekstil, makine ve metal sektörleri ağırlıklı olmak üzere toplam 19 sektörde faaliyet gösteriyor.
Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, “En kontrol edilebilir, doğayla entegre olmuş, geleceğe umutla bakan, dünyada sözsahibi olan işletmelere sahip bir OSB olmak istiyoruz” diyor. Yirmibeşoğlu, Düzce OSB Yönetimi olarak Düzce’nin geleceğini inşa edebilecek projelere imza attıklarını açıklıyor: “Bu projeler tamamlandığında Düzce’nin aslında 40-50 yıllık geleceği inşa edilecek. Biz artık sanayi ve sanayicinin sorunlarını unutmak istiyoruz. Düzce OSB, Düzce’ye katkı sağlayacak duruma geldikten sonra turizm ve tarım altyapısında yatırımların da artacağını öngörüyoruz. Düzce’nin kalkınmasını sağlayacak bu projeler; kamu kurumları, yerel yönetimler ve siyasi iradeyle hep birlikte ortak akılla yapılacak projelerdir. Biz de bunun bir parçasıyız. Dolayısıyla bizler de ilin gelişmesine katkı sağlıyoruz.”
Düzce OSB’deki işletmelerin toplam 600 milyon dolar ihracat rakamına imza attıklarını belirten Yirmibeşoğlu, “İşletmelerimizden 16’sı, dünyada 60 ülkeye ihracat yapıyor. 2013 yılı Türkiye’nin Birinci 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında Düzce OSB’de bulunan Teknorot, Desa ve Venüs yeralıyor. Bölge’de yaklaşık 5800 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasite ile çalışıldığında 10.000 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek firmalarımızla yüzde 95 doluluk oranına ulaşırız.”
Teşvik cazibesi
“5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki Kanun, yatırımcıların Bölgemizi seçmesindeki önemli faktör olmuş ve Yeni Teşvik Yasası ile de Marmara Bölgesi’ne yakın, en iyi teşvik alan bölge olduk. Düzce olarak 4’üncü Bölge, OSB olarak 5’inci Bölge statüsünden yararlanıyoruz” diyen Yirmibeşoğlu, bu sebeple Düzce OSB’ye olan arsa taleplerinin arttığını, Bölge’de tahsis edilecek parsel kalmadığını anlatıyor: “Uygun bulunan yatırımcıların arsa taleplerini karşılamak ve plansız sanayileşmenin önüne geçmek için bölgemizin planlı olarak genişlemesi kararını aldık. Bölgemiz’de yatırım yapmak isteyen yatırımcıların genişleme alanında yer talep etmeleri halinde başvurularını alarak gerekli çalışmaları tamamlayıp Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilave alan talebimizi içeren başvurumuzu yaptık. Düzce il merkezine yaklaşık 7 km uzaklıkta ve güneyinde, Beyköy Beldesi’ne yaklaşık 1 km uzaklıkta ve kuzeydoğusunda, OSB’ye bitişik ve doğusunda kalan alanın OSB genişleme alanı olarak talep edilmesi kararı 5 Haziran 2012 tarihli Genel Kurulumuz’da alınmıştır. Genişleme alanı, 201 hektar büyüklüğünde tarla vasfı taşımaktadır. Bu alanda mülkiyetin büyük bölümü özel şahıslara aittir. Alan mutlak tarım arazisi olup tütün, fındık, kavak, buğday ve meyve ağaçları yetiştirilmektedir. Yüzölçüm olarak geniş alana sahip olması ve yapılacak olan otoyol projelerine göre otoyola sınırı olması nedeniyle genişleme talebimizin bu alan üzerinden başvurusunun yapılması karara bağlanmıştır. 6.5.2015 tarihinde Bölgemiz’in ilave alan talebi ile ilgili hazırlanan başvuru dosyası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmuştur.”
Düzce’de tarım ağırlıkta. Fındık bahçeleriyle ünlü bölgede, çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi ve sanayinin planlı olması gerektiğinin altını çizen Yirmibeşoğlu, teşvik avantajı nedeniyle Bölge’ye çok yoğun yatırım talepleri aldıklarını ancak Düzce OSBYönetimi olarak bu konuda çok dikkatli davrandıklarını vurguluyor: “Düzce, İstanbul’un su havzası ve aynı zamanda önemli bir tarım bölgesi. Dolayısıyla Düzce OSB’nin genişleme bölgesinde doğayla entegre olabilecek sanayi tesislerinin kurulmasına izin vereceğiz.” Yirmibeşoğlu, Düzce OSB’nin ve Düzce’nin gelişimine ve ekonomisine katkı sağlayacak genişleme alanı projesinin, otoban bağlantı yolu projesiyle eşzamanlı büyüyebilecek bir proje olduğunu da ifade ediyor. Düzce’de ilgili bütün kurumların projeye destek vermesi halinde başarıya ulaşacaklarını kaydeden Yirmibeşoğlu, genişleme alanında yaklaşık 60-80 yeni sanayi parselini hizmete sunmayı planladıklarından sözediyor.
E-5 Otoyolu kenarında ve Düzce’nin birçok ilçesinde çok daha önce kurulmuş fabrikalar bulunduğunu aktaran Yirmibeşoğlu, çarpık sanayileşmenin önüne geçmek ve bu işletmelerin de altyapı ve üstyapısıyla düzenli ve planlı sanayi alanları olan OSB’lerde toplanması gerektiğine işaret ediyor. Yirmibeşoğlu, sanayinin OSB’lerde toplanmasının ilin doğasına ve çevreye katkısının yanısıra sanayicinin de düzgün hizmet almasına ve mutlu olmasına olanak sağladığını belirtiyor.
Düzce OSB, ‘Yeni nesil OSB’ye dönüşüyor
Düzce OSB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önerdiği ‘Yeni nesil OSB’ olma yolunda ilerliyor. Projeler hazır. Yaklaşık 15-20 milyon TL’ye mal olması beklenen projede; yönetim binası, ortak sağlık birimi, spor salonları, okul, kreş, restoran, cafe, süper market, itfaiye, alışveriş merkezi, otel, sergi alanı, akaryakıt istasyonu, ibadethane gibi yapılar kompleks halinde yeralacak. Ticaret, eğitim, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarını biraraya getirecek Düzce OSB’nin yeni yaşam alanı, Bölge’nin beyaz ve mavi yakalı çalışanlarını buluşturacak ve tüm ihtiyaçları OSB sınırları içinde karşılanacak. Çevresi yürüyüş yollarına ayrılacak olan kompleks, çevreye duyarlı olacak ve yeşil bina olarak inşa edilecek. Ancak projeye kaynak gerekiyor. OSB Yönetimi, projeyi gerçekleştirmek için kaynak oluşturma üzerine çalışıyor. Ön çalışmaları başlayan proje, önümüzdeki yıllarda hayata geçecek. Projenin diğer OSBB’lere örnek olacağını aktaran Yirmibeşoğlu, geleceğin OSB’sini tasarladıklarını ve projede deprem korkusunun da bertaraf edileceğini kaydediyor: “Yeni nesil OSB projesini genişleme alanına taşımayı ve burada yapılandırmayı planlıyoruz.”
Düzce’nin otoban bağlantı yolu hayata geçecek
Otoban bağlantısının OSB’ler için önemi tartışılmaz. Selim Yirmibeşoğlu, Düzce’nin otoban bağlantı yolunun yalnızca Düzce OSB için değil Düzce’nin de geleceğini ilgilendiren önemli bir proje olduğunu dile getiriyor: “Şanslı bir döneme girdik. Belediye seçimlerinin ardından yeni başkan Mehmet Keleş bu konuda bizlere destek verdi, Düzce otoban bağlantı yolu, ihale aşamasında ve sonlanmak üzere. 2015 yılı içinde inşaat çalışmalarının başlamasını ve 2016 yılı gibi de Düzce otoban bağlantı yolunun açılmasını umut ediyoruz. Bu projenin Düzce sanayisine ve Türkiye ekonomisine de ciddi katkısı sözkonusu. Bugün Düzce’nin Batısı ve Doğusu’ndan otobana iki çıkış mevcut. Günlük sadece 280-300 civarında büyük araçlar, 20-25 kilometre mesafe sonrasında otobana çıkabiliyor, oysa Düzce otoban bağlantı yoluyla bu mesafeyi 3-4 kilometreye indirmek mümkün. Yalnızca bu araçların bile ne kadar yakıt tasarrufu edebileceğini düşünün. Matematik hesap ortada, önümüze çok büyük rakamlar çıkıyor, çevre kirliliğinin ve karbon ayak izinin azaltılması sözkonusu. Proje aynı zamanda Düzce, E-5 Otoyol ve çevre yolların trafiğini de rahatlacak. Düzce’nin geleceğini ilgilendiren projeye en büyük desteği Düzce Valisi ve Belediye Başkanı’ndan alıyoruz, siyasi irade de bizi destekliyor. Ortak akıl çerçevesinde karar alma noktasına uzun yıllardan sonra gelindi. Bu çok önemlidir. Bunun çok mücadelesini verdik. Nihayetinde kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerimizle ortak akıl birliğine varılmıştır. İşletmeciler ve sanayicilerimiz adına sonuca ulaşma noktasına geldik.” Yirmibeşoğlu, Düzce otoban bağlantı yolunun hayata geçmesiyle Düzce OSB’nin ulaşım sorununun azalacağını ve eş zamanlı olarak genişleme alanı projesinin de tamamlanmasıyla Bölge’nin büyüme ivmesinin hızlanacağını öngörüyor.
Kalifiye eleman sorunu
Düzce’de işsizlik sorunun önemli boyutlarda olduğunu aktaran Yirmibeşoğlu, bunun temelinin eğitimsizlik ve tembelliğe dayandığını savunuyor: “Her firma işçi arıyor. Bu kadar işsizliğin olduğu yerde bu kadar sanayici; işçi ve kalifiye eleman arıyorsa bunun temeli eğitimsizlik ve tembelliktir, sorumsuzluktur. Bu çok önemli bir tespit. Serzenişte bulunurken farklı bir pencereden bakmak da gerek. Sanayicinin desteğine de ihtiyaç var. Serzenişte bulunuyor ve böyle projeler yapılacağı zaman eğer katkı koymuyorsanız, o zaman sızlanmanın da anlamı yok. Bu soruna hep birlikte çözüm bulacağız. Valilik, Belediye, OSB Yönetimi, TSO ve diğer sivil toplum örgütleri ile sanayicilerimiz hep beraber diyeceğiz ki; ‘Gelin arkadaşlar ortak akılla birleşeceğiz.’ Herkes elini taşın altına koyacak, bütçesine, kapasitesine göre katkı sunacak, ‘Ben de varım’ diyecek. Okullar, kurslar açmamız, eğitimler vermemiz lazım diyerek bu işe başlamalıyız. Hep birlikte hareket edersek başarırız, başka türlü başaramayız.”
Özel teknik meslek lisesi kurma hedefi
Bu konuda elini taşın altına koyan Düzce OSB’nin projesi ise özel teknik meslek lisesi açmak. Yirmibeşoğlu, “600 öğrenciye eğitim verecek kapasitede bir özel teknik meslek lisesi açmak istiyoruz. Yerimiz mevcut. Makine, mobilya, elektrik, otomasyon ve bu alanların alt branşlarında eğitim verilecek. Yaklaşık 15 milyon TL’lik bir yatırım düşünüyoruz. Proje başlangıç aşamasında, araştırmalarımız devam ediyor” diyor.
Selim Yirmibeşoğlu, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile Bolu Elginkan Vakfı arasında başlayan DEV Eğitim Projesi’nin başarıyla tamamlandığı bilgisini de veriyor: “Proje kapsamında verilen eğitimlerde 18 farklı alanda toplam 691 kişi eğitim aldı. Çok başarılı bir çalışma. Düzce ve çevresindeki illerden de öğrenciler geldi, eğitim aldı, bölge illerinin de faydalanması amaçlamıştık. Proje 1 yıl sürdü. Başarılı olan öğrencilere, tatil, bilgisiyar, cep telefonu gibi özendirici ödüller verdik. Birçoğu işletmelerimizde istihdam edildi.”
Üniversite-sanayi işbirliği önemli
Selim Yirmibeşoğlu, üniversite-sanayi işbirliğine verdikleri öneme değiniyor: “Düzce Üniversitesi hızla gelişen bir üniversite. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde birçok işletmemiz Düzce Üniversitesi ile birlikte projeler üzerinde çalışıyor. Düzce OSB bünyesinde teknopark için yaklaşık 10 dönüm bir alan ayırmıştık. Düzce Üniversitesi ile birlikte Düzce Teknopark’ın yönetim kurulunda yeralıyoruz. Yeni büyüyen bir üniversite olduğu için teknoparka ilişkin işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz.”
Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği:
Düzce OSB Bölge Müdürü Aylin Özdemir, Düzce Teknopark’ta Düzce OSB’yi temsilen yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtiyor: “Düzce Teknopark’ı hayata geçirecek Düzce Valiliği, Özel İdare, Belediye, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Üniversitesi, Düzce OSB ve sanayicilerin de dahil olduğu 32 ortaklı şirket, 2011 yılında kuruldu. Düzce Teknopark bugün 16 ofisli prefabrik bir yapıda faaliyet gösteriyor. Teknopark’ta Ar-Ge çalışması yapan firmalarımız mevcut. Yeni yapılacak binayla ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarına Düzce OSB’deki tecrübelerimizle destek oluyoruz.”
Diğer OSB’lere know-how desteği
Aylin Özdemir, bölgede kurulan yeni OSB’lere örnek olduklarını ve kurulma aşamalarında onlara bilgi ve teknik destek sağladıklarını anlatıyor: “Gümüşova Islah OSB kurulurken MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) ile birlikte çalıştık.”
Altyapısı tamam
Düzce OSB içerisinde sanayici için gerekli elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, yağmursuyu gibi altyapı tesisleri mevcut ve sanayicilere hizmet veriliyor. 7 gün 24 saat güvenlik kamera sistemi ve tecrübeli güvenlik ekipleriyle hizmet verdiklerini aktaran Aylin Özdemir, Bölge’nin altyapı çalışmalarının tamamen bittiği bilgisini veriyor: “Elektrik, atıksu ve yağmursuyu şebekesinin bakım ve işletmesi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Düzce OSB’de sanayicilere daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için altyapısı Bölge tarafından yapılan ve Düzce Telekom İl Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde işletmesi Telekom’a devredilen telekomünikasyon hizmetlerine, bölge içi fiber altyapısı da ilave edildi. Böylece Düzce OSB yatırımcıları internet hizmetini daha hızlı kullanabiliyor.”
Doğalgaz: Düzce OSB’nin tamamında 2007 yılından bu yana doğalgaz altyapısı mevcut. Halihazırda tüm parsellerde üretim ve ısınma amaçlı olarak doğalgaz kullanılıyor. Bölgenin doğalgaz altyapısı, herhangi bir bedel ödenmeden Düzce’nin doğalgaz dağıtım şirketine yaptırılmış. Şebekenin işletmesi de bu firma tarafından yapılıyor.
Elektrik: Düzce OSB, 2007 yılında onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 yıl süreyle “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” almış. DOSB’un elektrik ihtiyacı TEİAŞ’a ait DOSB Kaynaşlı TM’den 154/34.5kV indirici trafo merkezi ile karşılanıyor. DOSB’un elektrik dağıtımı 34.5kV yeraltı ve havai kablo şebekesi ile yapılmış. DOSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtım-tevzi kabinleri ekipmanlarının periyodik bakımlarıyla ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcılarına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet veriyor. Özdemir, DOSB’un elektrik indirme hattını da Bölge sınırları içine almayı planladıklarını açıklıyor.
Su: Yapımı tamamlanmış olan Düzce OSB’nin içme suyu şebeke hatlarını besleyecek olan Beyköy su deposu inşa edilmiş fakat Bölge arasındaki içme suyu isale hattının ve depoya su teminini sağlayacak olan dolum hattının inşaatı yapım işi henüz tamamlanmadığı için Bölge’deki firmalar su ihtiyaçlarını kendilerine ait sondaj kuyularından karşılıyor. Bu nedenle OSB tarafından su satışı yapılmamakta.
Atıksu ve arıtma: Düzce, İstanbul iline içme ve kullanma suyu sağlayan Melen Havzası içerisinde yeralıyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen havzayı korumaya yönelik proje kapsamında Düzce kent merkezi atıksularının arıtıldığı fiziksel ve biyolojik atıksu arıtma tesisi İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından rehabilite edilmiş ve ilave biyolojik ve ileri arıtma üniteleri bulunan atıksu arıtma tesisi yapımı tamamlanmış. Düzce Belediyesi’ne ait biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapılan ilaveyle kapasitesinin yükseltilmesi ve Düzce OSB Yönetim Kurulu’nun aldığı karar (Organize Sanayi Bölgeleri’nden çıkan atıksuların yapılacak kanalizasyon hattı ile Düzce Belediyesi arıtma tesisine bağlanılması) gereğince Organize Sanayi Bölgeleri’nde oluşacak atıksuların arıtılması için arıtma tesisi yapılmamış ve kanalizasyon hattı yapılmış. Aylin Özdemir, “Düzce Belediyesi ile Düzce OSB Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu protokol kapsamında 2010 yılından bu yana atık sularımız Düzce Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ne deşarj ediliyor” diyor.
Ticareti, üretimi ve tüketimiyle dinamik Düzce
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Düzce’nin dinamik yapısının ticaretine, üretimine ve tüketimine yansıdığını söylüyor. “Düzce’de ticaret canlıdır” diyen Çakır, bugün Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 5 bin üyenin 3 bininin aktif olduğunu aktarıyor. Çakır,depremler sonrasında 100’ün üzerinde küçük ve orta ölçekli KOBİ’nin kaybedildiğini ve bunun acısını yaşadıklarını, ancak ilin toparlanma sürecinde 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki Kanunu’nun ilaç gibi geldiğini anlatıyor.Düzce’nin İstanbul’un içmesuyu havzasında yeraldığını anımsatan Fahri Çakır, bu nedenle Düzce’ye yapılan sanayi yatırımlarının değerlendirilmesinde çevre konusunun öne çıktığını kaydediyor.
Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olan Fahri Çakır, yeni kurulan Düzce Teknopark’ın da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu bilgisini veriyor. TEM Otoyolu üzerinde, 300 dönüm bir alanda kurulacak teknoparkın altyapı çalışmalarının başladığını aktaran Çakır, sanayi-üniversite işbirliğinde önemli bir adım olan Düzce Teknopark’ın gelişmesi için Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapacaklarını da anlatıyor.
Fahri Çakır, kuruluş çalışmaları devam eden Çilimli OSB’de de “modern teknolojiye sahip, Ar-Ge, inovasyon, yüksek teknoloji ve katmadeğerli üretimi tercih eden sanayi yatırımlarını” seçeceklerini açıklıyor: “Yüksek teknolojili ürün üretenlere bu OSB’lerin kapılarını açacağız. Çilimli OSB’de 2016 yılında yatırımları kabul eder duruma geleceğimizi öngörüyoruz.” Gümüşova’da 40 civarında dünya markalarına üretim yapan firma bulunduğu bilgisini veren Çakır, bölgenin ıslah OSB’ye dönüştürüleceğini ifade ediyor.
Fındık şehri Düzce’de fındığa bağlı sanayinin yok denecek kadar az olduğunu belirten Çakır, fındığın özellikle çikolotada kullanıldığını anımsatarak, “Çikolatada markamız olmalı. Fındıkla ilgili ülke politikası geliştirilmeli” görüşünde. Düzce’nin süt besiciliği ve arıcılık konusunda gelişme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Çakır, “Arı ormanı oluşturduk. Düzce’de tarım ile sanayiyi yan yana büyütmeliyiz” diyor.
Düzce’de kalifiye eleman sıkıntısına da değinen Çakır, fonksiyenel, branşlaşmış meslek liselerinin hava-su kadar ihtiyaç olduğunu savunuyor.
Düzce’de bulunan 1800 rakımlı ve yılda 90 ile 100 gün arasında kar tutan Kardüz’ü turizm bölgesi ilan ettirdiklerinden sözeden Çakır, “Kışın Kardüz’de kayak, yazın da çim kayağı yapılacak. MARKA ile bu makro projeyi hayata geçireceğiz” diyor. Melen rafting alanı, şelaleler gibi turizm zenginliklerine de değinen Çakır, Düzce’nin denize sahili olan ilçesi Akçakoca’yı ise “Karadeniz’e açılan Bodrumumuz” diye nitelendiriyor.
Düzce’de tarım sanayisi gelişmeli
Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, “Düzce’de tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla tarımsal sanayinin geliştirilmesini ekonomik büyüme açısından önemlidir. Miras yoluyla arazi bölünmelerini engelleyen yasayı çıkardığı için Hükümetimiz’e teşekkür ederiz, tarım alanında ilimize büyük katkıları olmuştur” diyor.
Tarım ve Hayvancılık OSB’leri kurulma talebi
Düzce’nin coğrafi yapısı itibarıyla çanak biçiminde olduğu, dolayısıyla hava kirliliğinin önemli bir tehdit olarak halk sağlığını olumsuz etkilediği ve bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Nurettin Karslıoğlu, kurulma hazırlığı devam eden Organize Sanayi Bölgeleri’nin Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgeleri’ne dönüştürülmesini talep ettiklerini vurguluyor. Düzce’de ağır sanayinin yeterince geliştiğini aktaran Karslıoğlu, ilde artık tarım sanayisinin gelişmesine ihtiyaç bulunduğunun altını çiziyor.
Gümrük Müdürlüğü ihtiyacı
Düzce’de faaliyet gösteren ancak merkezleri Düzce dışında bulunan firmalar dahil edildiğinde ilden yapılan ihracatın 1 milyar doları geçtiğini aktaran Karslıoğlu, ihracatçı firmaların ihracatla ilgili işlemlerini Düzce’de gerçekleştirmeleri için acil bir gümrük müdürlüğü kurulması gerektiğini de söylüyor.
Arıtma yatırımlarına hibe ve destek verilmeli
Düzce ilinin İstanbul Uzak Su Havzası olmasının yarattığı mevzuata uyum zorluklarının Oda Borsa üyelerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğuna da değinen Karslıoğlu, bu konuyla ilgili olarak yaşanan zorlukların giderilmesi için arıtma yatırımlarıyla ilgili hibe ve desteklerin verilmesi gerektiğini kaydediyor.
Düzce Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Aynı zamanda İstanbul İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı olan Nurettin Karslıoğlu, Düzce Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Düzce Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ile dallarında uzman mühendislerin aflatoksin analizi ve fındıkta kimyasal analizler yaptığını anlatıyor. Karslıoğlu, fındık şehri Düzce’de, uluslararası akreditasyonu bulunan bir laboratuvar bulunmasının önemini de vurguluyor. Fındık için Düzce’de lisanslı depoculuğun öneminden de sözeden Karslıoğlu, uygulamaya geçecek depoların borsanın yakınında olmasını istediklerini ifade ediyor.
Turizm avantajı
İlde turizmin ve atıl termal kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla özel çalışma yapılması gerektiğini belirten Karslıoğlu, Akçakoca ilçesinin, ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle diğer turizm bölgeleriyle rekabet edemediğini, bu durumun düzeltilmesi için Akçakoca sahillerine yatay mahmuzların yapılarak denize girilebilmesinin sağlanması ve bu yolla turizm mevsiminin uzatılmasını öneriyor: “Balıkçı Barınağı revize edilerek mendirek projesi yoluyla bölgenin marinaya dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Karadeniz Sahil Yolu tamamlanmalı, Zonguldak-İstanbul Demiryolu Projesi yatırım programına alınmalıdır. Derdin ve Efteni kaplıcaları başta olmak üzere Düzce’de çok kıymetli termal kaynakları, şelaleler, yaylalar ve birçok göl bulunuyor. Düzce doğal kaynakları ve zenginlikleriyle tam bir turizm cenneti olabilir.”
Ar-Ge ile fark yaratan Bilen Egzost
İstanbul, Üsküdar’da, Veliiddin Bilen, Sabahattin Bilen ve Nihat Bilen kardeşler tarafından temelleri 1956’da atılan Bilen Egzost, 1979 yılında anonim şirkete dönüşmüş. Artan taleplerle Kozyatağı’nda fabrika kuran firma, 1988 yılında Dudullu OSB’ye, 2011 yılının sonunda ise tüm üretim ve teknik birimleriyle Düzce OSB’ye taşınmış. Nominal değerlerle 8 milyon TL bir yatırımla 2014 yılı Nisan ayından itibaren merkezi de dahil olmak üzere tüm birimleriyle Düzce OSB’ye taşınan Bilen Egzost, bugün 12 bin 600 metrekaresi kapalı, toplam 28 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.Kendi egzostunu dizayn eden, gerekli testlerini yapan ve ana sanayiye bu konuda destek veren bir kuruluş haline gelen Bilen Egzost, bugün Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da adı bilinen, yüksek kalitede, ihtiyaca yanıt verici ve doğru fiyatlandırılmış egzost parçaları ve sistemleri üreticisi. Bilen Egzost, araçlarda kullanılan egzost sistemi yanında tutunma boruları, su boruları, hava boruları ve muhtelif bükümlü borular olmak üzere birçok boru aksamlarının imalatını da gerçekleştiriyor. Firmanın ürünleri ağırlıklı olarak hafif ticari, iş makineleri, kamyon, traktör gibi tarım araçları ve otomobillerde kullanılıyor. Firmanın ürünleri arasında ayrıca jeneratör egzost sistemleri de bulunuyor.
Sanayi-üniversite işbirliğiyle Ar-Ge
Bilen Egzost Mali ve İdari İşler Müdürü Mustafa Kavuk, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, ürün yelpazesini geliştirdiklerini; traktörler için rops üretimine başladıklarını söylüyor. Yeni ürün segmenti ile pazarda zaman içinde ciddi bir gelişme beklediklerini aktaran Kavuk, Euro-4 motorlar için egzost üretimi çalışmalarının Ar-Ge aşamasında olduğunu açıklıyor: “Son aşamadayız, prototip ürettik. Bu konuda ortak çalışacağımız partner arayışındayız, ana sanayide bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor.” Kavuk, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi bir danışmanın da yeraldığı 3 kişilik Ar-Ge ekipleriyle çalışmalarını sürdürdüklerinden sözeden Kavuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile de işbirliği yaptıklarını dile getiriyor.
Bilen Egzost ihracatını artıracak
Yüzde 65 üretim kapasitesiyle faaliyet gösterdiklerini kaydeden Kavuk, üretimlerinin yüzde 30’unu direkt olarak Belçika, ABD, İtalya, Brezilya, İsveç, Fransa, İngiltere, Romanya, Almanya, Ürdün ve Danimarka’ya ihraç ettiklerini ifade ediyor: “İhracatı artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. 105 kişi istihdam ediyoruz. Mevcut kapasitemizin kullanım oranını artırmayı planlıyoruz. Gelecekte; ana sanayilerde etkin rol almış, ticari araç, tarım ve iş makinaları grubunda ciddi anlamda söz sahibi, üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden bir firma olmayı hedefliyoruz.”
Düzce OSB’de bulunmanın avantajları
Mustafa Kavuk, fabrikanın ve şirket merkezinin Düzce’de bulunmasının avantajlarından da sözediyor: “Düzce’de üretim alanımız ciddi olarak genişledi, daha da genişlemeye müsait. Ana sanayilerimize daha yakın konumdayız. Özellikle nakliye konusunda İstanbul’da bugün yaşanan trafik problemleri bizi etkilemiyor. Kalifiye eleman bulma veya yetiştirme konusunda kısmen sorunlar yaşadık, son iki yıldır bu sıkıntıları da aştık. Sanayi kültürü yeni yeni oluşuyor, bu noktada da önemli bir yere geldik.”
ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma hedefi
Ürünlerinin 2 yıl boyunca garantili olduğunu kaydeden Mustafa Kavuk, ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma çalışmalarının sürdüğünü anlatıyor: “İstanbul’daki tesisimizde bu belgemiz vardı, yeni tesiste altyapı çalışmalarımızı oluşturduk, yakın zamanda bu belgemizi almayı hedefliyoruz.”
Balarısı Gıda’dan 1 milyon TL’lik yatırım
Ankara’da 1973’te kurulan ve Düzce’ye fabrikasını 2006’da taşıyan Balarısı Gıda, ürünlerini, 4 bin metrekare kapalı alanda kurulu, yüksek teknolojiyle donatılmış dolum tesisinde, tam güvenlik ve yüksek kalite anlayışıyla paketliyor. Balarısı Gıda, 35 personel ve yıllık 1.200 ton işleme kapasitesiyle alanında bölgesinin ve Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip. Kestane balı, Düzce ve çevresinden; yayla balı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden; ayçiçek balı, Trakya yöresinden ve çam balı, Muğla ili ve çevresinden tedarikçileri tarafından toplanarak kamyonlar ve tırlarla tesise getiriliyor. Fabrikaya getirilen ballar, şirket bünyesinde bulunan Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda birçok doğallık testinden geçirilerek kabulü gerçekleştiriliyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği, Helal Sertifikası ve TSE Standardı’na sahip Balarısı Gıda’nın İstanbul, Ankara ve Rusya’da temsilcilikleri bulunuyor.
Balarısı Gıda Fabrika Müdürü İlker Ural, bu yıl içerisinde depolama ve Ar-Ge departmanlarına 1 milyon TL’lik bir yatırım planları bulunduğunu söylüyor. İzlenebilirlik ve uygun balların temini için Muğla, Trakya ve Doğu Anadolu yörelerine bal toplama depolarını bu yıl açacaklarını belirten Ural, “İleri proses aşamasının ilk basamağı olan varilleyerek depolama için fabrika lokasyonumuzda büyük bir raf sistemi tadilatını başlattık. Laboratuvar kısmında doğallık testlerinden biri olan C4 ve C13 analizi için IR-MS cihazını daha ileri bir versiyonunu temin ederek yeniledik. Şu anda bu hedeflerin yüzde 70’ini gerçekleştirmiş durumdayız” diyor.
Yurtdışı pazarına ilişkin İlker Ural, “İlk 5 ayda Bangladeş, Yemen, Kanada, Malezya ve Suudi Arabistan’a 400 bin dolar ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz, bu yılsonuna kadar bu rakamı 1 milyon dolar seviyesine getirmek. Arap ülkeleri ve Uzakdoğu’da mevcut ihracatı artıracak yeni temsilcilikler açılması hedeflerimiz arasındadır” bilgisini veriyor. Balın doğal bir ürün olduğunu hatırlatan Ural, doğallığı tüketicinin sofrasına ulaştırdıkları için tercih edildiklerini düşünüyor: “Bizler test ve analizleri uluslararası standartta uygulayabildiğimiz için müşteri gözünde güven sorunu yaşamadığımızı düşünüyoruz. Bu da bizi en çok tercih edilen markalardan biri yapmaktadır.”
Türkiye’ye örnek; butik OSB; Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi
Toplam 11 sanayi parselinde 9 işletmenin faaliyet gösterdiği 81 hektar alan üzerine kurulu Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi (Düzce OSB), Türkiye’nin örnek butik OSB’si olma iddiasıyla faaliyette.
Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi (Düzce OSB) mütevazi fiziki ölçüleri ve seçkin kurumlarıyla Türkiye’nin örnek butik OSB’si olma iddiasıyla faaliyet gösteriyor. Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, girişi, çıkışı, çevre düzenlemesi, yolları, altyapısı, güvenliği ile Türkiye’nin örnek OSB’sini oluşturacaklarını söylüyor.
2004 yılında, 5084 Sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınan Düzce’ye yoğun yatırım taleplerinin karşılanması amacıyla Düzce Valiliği tarafından Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmalarının başladığını aktaran Aktaş, 2005 yılında Bakanlık tarafından tescil edilen bölgenin tüzel kişilik kazandığını anlatıyor. 2006 yılında firma arsa tahsisleri yapılan Düzce OSB’de, 2008 yılı itibarıyla firmaların faaliyete geçtiği bilgisini veren Aktaş, kısa sürede önemli aşama kaydettiklerini ifade ediyor.
2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısının ardından bugün sanayiciler tarafından yönetilen Düzce OSB’de cam sanayi ağırlıklı olmak üzere 10 farklı sektörden üretici yeralıyor. 81 hektar üzerine kurulu ve sanayi tesisi yapılaşma oranı yüzde 94’e ulaşan Düzce OSB, 11 sanayi parseline evsahipliği yapıyor. Kasım Aktaş, 9 işletmenin faaliyet gösterdiği Düzce OSB’de, 1 parselin satılık olduğunu kaydediyor. Aktaş, 710 kişinin istihdam edildiği Düzce OSB’nin eksiksiz hizmet anlayışıyla Düzce’ye değer katmaya devam edeceğini söylüyor: “İşletmelerin gelişimiyle birlikte 2016 yılında Bölgemiz’de 1200 kişinin istihdam edileceğini öngörüyoruz. Bölgemiz firmaları, tedarikçileri ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayanlar da düşünüldüğünde dolaylı olarak 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.”
Yeni yatırımcılar için genişleme alanı
Kasım Aktaş, Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne sınır parseli olan odun deposunun bulunduğu 100 dönümlük alanı genişleme alanı olarak açmak istediklerini açıklıyor. “Bu sayede bölgeye yeni yatırımcıları çekmeyi amaçlamaktayız.”
Tem Otoyol Bağlantısı
Kasım Aktaş, Düzce OSB’nin sorunlarını ve bunlara çözüm önerilerini dile getiriyor:
“Düzce’nin 5084 Sayılı ‘Yatırım ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınmasıyla sanayinin yapılaşmasında olumlu yönde bir değişim görülmüş olup mevcut küçük ölçekli sanayi kuruluşlarına 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin de eklenmesiyle orta ölçekli fabrikalar kurulmaya ve faaliyet göstermeye başlamışlardır. Düzce Organize Sanayi Bölgeleri; TEM Otoyolu’nun 1.5 kilometre güneyinde yeralmakta ancak otoyola bağlantısı bulunmamaktadır. Batı’da 15 kilometre uzaklıktaki Gölyaka ve 20 kilometre uzaklıktaki Kaynaşlı ilçeleri çıkışlarından otoyola bağlantı sağlanabilmektedir. Bu durum D-100 Karayolu’ndaki trafiği olumsuz yönde etkilediği gibi yatırımcılarımızın lojistik maliyetlerini de artırmaktadır.
Düzce OSB ve Düzce 2. OSB’ye günlük olarak 250 adet lojistik amaçlı kamyon ve tır giriş ve çıkış yapıyor, bu sayı sürekli artıyor. Düzce Merkez’e kadar gelen bu araçlar Organize Sanayi Bölgeleri’ne ulaşabilmek için 7 kilometrelik Beyköy Beldesi ve Merkez’in güneyinde kalan tüm köylere ulaşımı sağlayan yolları kullanmaktadırlar. Merkez’den OSB’ye bağlanan bu yollar aynı zamanda yatırımcı kuruluşlarda istihdam edilen personelin taşınmasını sağlayan günlük 460 adet servis aracı tarafından da kullanılmaktadır. Mevcut yolların; Beyköy Beldesi ve köylerde yaşayan insanların merkeze ulaşımını sağlarken aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri’ne ulaşmak üzere hem lojistik hem de servis amaçlı kullanılması bu güzergahtaki trafiği olumsuz yönde etkilemekte ve yollar bu yoğunluğu taşıyamamaktadır. Bu nedenle T.C. Kara Yolları tarafından projesi hazırlanan otoyol bağlantısının gerçekleşmesi ilimiz ve OSB’ler için önem arz etmektedir.
Trafo Merkezi
Düzce OSB ve Düzce 2. OSB’nin gelişmesi ve büyük yatırımcıların yeni yapılan yatırımları ile birlikte Kaynaşlı Trafo Merkezi’nde OSB’lere tahsis edilen mevcut trafo merkezinin, OSB’lerin enerji ihtiyacını karşılayamadığından yeni bir trafo merkezine ihtiyaç vardır.”
Altyapı ve diğer yatırımlar:
Düzce 2. OSB’nin altyapısının katılımcıları tarafından inşa edildiğini vurgulayan Aktaş, çevre düzenlemeleri çerçevesinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını da ifade ediyor.
Aktaş, Düzce 2. OSB’nin altyapı inşaatı işi ihalesinin 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapıldığını, ihaleyi alan firma Yeypaş Yerel Yönetimler Gaz. Paz. İnş. A.Ş. tarafından altyapı inşaatına 2007 yılında başlandığını ve 2009 yılında bölge içi yollar, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yapımının tamamlandığını belirtiyor.
Kasım Aktaş, Düzce 2. OSB’deki altyapı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri veriyor:
Su: “Yapımı tamamlanmış olan Bölgemiz içme suyu şebeke hatlarını besleyecek olan Beyköy su deposu inşa edilmiş fakat Bölgemiz arasındaki içme suyu isale hattının ve depoya su teminini sağlayacak olan dolum hattının inşaatı yapım işi henüz tamamlanmamıştır.
Elektrik: Bölgemizin elektrik altyapı inşaatı işi ihalesi 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca 2007 yılında yapılmış olup, ihaleyi alan firma Coşkun Mühendislik A.Ş. tarafından Enerji Nakil Hattı ve Bölge İçi Elektrik Şebekesi işi 2008 yılında tamamlanmıştır. Bölgemiz’de elektrik tüketimi; 40.341.564 kWh/yıl.
Doğalgaz: Bölgemiz’in doğalgaz ihtiyacı Dergaz firması tarafından karşılanmakta olup gerekli olan altyapı inşaatı işi Dergaz firmasına herhangi bir bedel ödenmeden 2008 yılında yaptırılmıştır. Bölgemiz’de doğalgaz tüketimi;1.555.646.565 m3/yıl.
Telekom altyapısı: Bölgemiz’in telekom altyapı işi ve hizmet binası yapım işi ihalesi OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca yapılmış ve ihaleyi alan firma Yeypaş Yerel Yönetimler Gaz. Paz. İnş. A.Ş. tarafından 2009 yılında başlanmış ve aynı yıl tamamlanarak, Düzce Telekom İl Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde faaliyete geçirilmiştir.
Güvenlik: Bölgemizin güvenliğini sağlamak amacıyla çevre teli yapım işi ihalesi OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca yapılmış ve ihaleyi alan firma Uşaklıgil Tel Çit A.Ş. tarafından 2009 yılında tamamlanmıştır.
Arıtma: Bölgemizden kaynaklanan atık suların Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’nde deşarjının yapılması için OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca ihalesi yapılan Q1000 mm betonarme kanalizasyon kolektör hattı yapım, ihaleyi alan firma Artuklu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımına 2008 yılında başlanan Q1000 mm ve Q600 mm betonarme kanalizasyon kolektör hattı 2009 yılında tamamlanmış olup Bölgemiz’den çıkan atık sular bedeli karşılığında Düzce Belediyesi arıtma tesislerinde arıtılmaktadır.
Yollar: Bölgemiz’in asfalt aşınma tabakası (son kat) işi ihalesi 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca yapılmış ve ihaleyi alan firma Ayme İnşaat A.Ş. tarafından 2012 yılında tamamlanmıştır.
İdari Merkez: Düzce 2. OSB’nin kuruluşundan bu yana Düzce Merkez’de hizmet veren Bölge Müdürlüğü’nün Bölge içinde yeralması amacıyla Bölgemiz Düzcecam A.Ş. İdari ve Sosyal Tesisler alanında kurulan ofis ile 2012 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır.”
Sosyal ve yardımcı tesisler: Düzce 2. OSB’de Telekom Santral Binası, 3 adet Elektrik Dağıtım Merkezi, 1 adet Güvenlik Binası bulunuyor.
Düzce Cam'dan yatırım atağı
Düzce Cam, Mayıs 2016’da devreye alacağı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini ciddi oranda arttıracak. Düzce Cam, atık ısıdan elektrik elde edeceği enerji verimliliği projesiyle çevreye olan duyarlılığını da kanıtlıyor.Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, Bir Okan Grup şirketi olan Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Borcam Madencilik firmasıyla birlikte yaklaşık 100.000.000 Avro’luk yatırım ile kurulduğunu anlatıyor. Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yeralan Düzce Cam, 75 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 253 bin 800 metrekarelik alanda yeralan fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. Kasım Aktaş, “Tesisimiz 600 ton/gün düzcam üretim kapasitesiyle 21 Mayıs 2010 tarihinde üretime başlamıştır. Yıllık 40 bin metrekare kapasiteli jumbo lamine hattımız 2011 yılında; 45.000 m2/yıl kapasiteli ayna hattımız 2012 yılında devreye alınmıştır” diyor. Düzce Cam’ın halihazırda 300 kişiye doğrudan iş imkanı yarattığını belirten Aktaş, dolaylı olarak Düzce’de 5000 kişiye iş olanakları sağladıklarını da ifade ediyor.
Düzce Cam, lamine emniyet camı, ayna, kaplamalı cam, boyalı cam ve cam işleme alanlarında faaliyet gösteren Düzce Cam, hammaddesinin yüzde 80’ini yine grup firması olan Borcam Madencilik’ten karşılıyor. Borcam Madencilik’in Ereğli ve Düzce’de iki fabrikası bulunuyor.
Kasım Aktaş, Düzce Cam’ın uluslararası işbirliklerinden de sözediyor: “Harman-Fırın-Banyo-Soğutma bölümlerinde Fransız Fives Stein firması ile Kesim hattında ise Alman Grenzebach firması ile proje-montaj ve devreye alma çalışmaları yürütülmüştür.”
Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Düz Cam Üretim Tesisi’nin bugün 600 Ton/Gün kapasite ile faaliyet gösterdiğini kaydeden Kasım Aktaş, Mayıs 2016’da hayata geçirmeyi hedefledikleri yeni yatırımlarını ise şöyle özetliyor:
- 850 ton/gün kapasiteli yeni Düzcam Üretim Hattı. Mayıs 2016’da devreye almayı hedefliyoruz. Sıcak bölümler Fırın-Banyo-Soğutma Fransız Fives Stein firmasından, soğuk bölümler Kesim Hattı Alman Grenzebach firmasından alınmıştır. Toplam kapalı alanımız 170 bin metrekareye çıkmaktadır. Bu yatırımlarımız sonucunda yaklaşık 500 kişiye doğrudan ve 10.000 kişiye dolaylı iş imkanı sağlanmış olacaktır.
- 10.000.000 metrekare kapasiteli Kaplama Hattı (Tek ve çift kaplamalar). Mayıs 2016’da devreye almayı hedefliyoruz.
- 3.000.000 metrekare kapasiteli Jumbo Lamine Hattı. Mayıs 2016’da devreye almayı hedefliyoruz.
- 5.5 MW kapasiteli Atık Isıdan Elektrik Elde Etme Projesi. Mayıs 2016’da projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”