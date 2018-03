Küresel üretim alanı: TOSB

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerinin değişen ve dönüşen dünyaya ayak uydurması için ‘geleceğe’ yatırıma hazırlanıyor. TOSB, eğitim amaçlı ‘Endüstri 4.0’ laboratuvarı kuracak ve başlayacak.