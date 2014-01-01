Marmara Bölgesi’nde sanayileşmenin yerleşke modeli OSB’lerde dönüşüm

Türkiye ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren İstanbul ili ve Marmara Bölgesi, Türkiye ekonomisinin kalbidir. Marmara Bölgesi’ndeki yoğun üretim ve ihracata sayıları 70’i aşkın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli 60 bin civarında işletme imzasını atıyor.