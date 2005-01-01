Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Geri dönüşümün çoban yıldızı olacak
S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi, tecrübesini Marmara Bölgesi’nde bir geridönüşüm ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurarak taçlandıracak. Geridönüşüm ağırlıklı olmak üzere karma bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapısına sahip Kooperatif’te, 194 sanayi parselinde faaliyet gösteren yaklaşık 170 işletmede 4 bin kişi istihdam ediliyor. 2015 yılının ilk çeyreğinde inşaatı devam eden sanayi parsellerindeki işletmelerin de faaliyete geçmesiyle Bölge’de 4500 kişi istihdam rakamına ulaşılması hedefleniyor.
S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, kooperatif tecrübelerinden yola çıkarak Marmara Bölgesi’nde bir geridönüşüm ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmayı hedeflediklerini söylüyor. Belirledikleri 2-3 lokasyon bulunduğunu ve proje üzerinde çalıştıklarını belirten Yaşar, şehiriçinde bulunan hurdacıların çalışma şartlarını iyileştirmek, sektörün sanayiye olan etkisini artırmak ve geridönüşümcülere düzenli bir iş yaşamı sağlamak amacıyla 1988 yılında; Kartal ve Civarı Hurdacılar Toplu İş Yeri ve Yapı Kooperatifi’nin Kartal’da kurulduğunu anlatıyor: “Daha sonra Arsa Ofisi’nden Şekerpınar Bölgesi’nde; Çayırova’da alınan 580 bin metrekare arazi planlanarak 194 adet sanayi parseli oluşturuldu. Sektörün lisanslanarak tamamen geridönüşüm adıyla anılmaya başlanmasından sonra 2005 yılında, kooperatifin adı; Sınırlı Sorumlu Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi olarak değiştirildi.”
Bölgede istihdam 4500 kişiye ulaşacak
Abdullah Yaşar, 40 üyeyle yola çıktıklarını bugün 163 üye sayısına ulaştıklarını ifade ediyor: “Yüzde 90 doluluk oranına ulaşan kooperatifimizdeki 170 civarındaki işletmede yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor. Proje aşamasında 10 sanayi parselimiz mevcut. Bu parsellerimizin inşaat ruhsatları alınmış ve yakın zamanda inşaatına başlanacak. İnşaatı devam eden 11 sanayi parselimizdeki işletmelerin 2015 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle birlikte ise bölgede 4500 kişi istihdam rakamına ulaşılacağını öngörüyoruz.” Yaşar, Bölge’yi de Islah Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) dönüştürmek istediklerini ancak imar durumunun bitişik nizam olması nedeniyle OSB kurulumuna izin verilmediğini kaydediyor.
Ulaşım avantajı
Kocaeli’de, Çayırova’da yeralan S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 kilometre, E-5’e 10 kilometre, D-100 Karayolu’na 2 kilometre, Şekerpınar Kavşağı’na 1 kilometre mesafede bulunuyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ne (İTOSB) komşu S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Kooperatifi, bölge sanayicilerine sağladığı ulaşım avantajıyla göz dolduruyor.
Bölge, Karma OSB benzeri yapıda
Bölge’de geridönüşümcüler ağırlıklı olmak üzere imalat yapan çeşitli firmaların da bulunduğunu kaydeden Yaşar, “Sanayi sitemizde geridönüşümcülerimizin yanısıra çelik konstrüksiyon-çelik işleme tesisleri, geridönüşümde kullanılan indiksüyon ocakları imalatı yapan firmalar, metal ürünleri pazarlama firmaları da yeralıyor. Karma OSB benzeri bir yapıdayız. Kooperatifimiz bünyesindeki bazı firmalarımız, Bölgemiz’e komşu OSB’lerdeki büyük tesislere yan sanayi hizmeti veriyor” diyor.
Geridönüşümde çağın mesleği
“Geridönüşüm çağımızın mesleği. Doğaya atılan endüstriyel atıkların geridönüşümle yeniden kullanıma kazandırılması hem ülke ekonomisi hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor” diyen Abdullah Yaşar, şunları dile getiriyor: “Geridönüşüm alanında Türkiye’de Kooperatifimiz ile çoban yıldızı olmayı hedefliyoruz. Bu alanda markalaşacağız. Kooperatifimiz benzeri yapıların çoğaltılarak ülke çapına yayılmasına ihtiyaç vardır. Türkiye’de geridönüşüm alanında örnek bir kuruluş olmak istiyoruz. Tecrübe ve bilgi birikimimizi gelecekte Türkiye’deki birçok önemli sanayi bölgesi ve OSB’ler ile paylaşmayı hedefliyoruz. Hükümet’in 2023 vizyonu çerçevesinde düzenli bir mevzuatla geridönüşümün sektör olarak tamamen kayıtaltına alınması gerekli.”
Altyapı tamam
Kooperatif bünyesinde bulunan 10 teknik elemanla da sanayi sitesi içerisindeki arıza ve bakımları gerçekleştirdiklerini anlatan Yaşar, bölgenin altyapı çalışmaları hakkında şu bilgileri veriyor: “Bizim yapmış olduğumuz sanayi sitesi, OSB niteliklerine haiz bir sanayi sitesi. Kendi kadromuzla 2010 yılında göreve gelmemizin ardından kooperatifin kalan yüzde 80 işini tamamladık. Bütün altyapımız tamamlandı; elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, yağmursuyu, telekomünikasyon hatlarımızın tamamı yeraltından geçmektedir, yollarımızı tamamladık. Ağır vasıtalar çok kullandığı için üzeri asfalt kaplamalı beton yollar inşa ettik. Kooperatifimizin anayol girişi kapalıydı. Kooperatif imkanlarıyla açılmış 25 metre genişliğinde çift gelişli gidişli yolumuzu Şekerpınar Köprüsü’nden Gebze’ye ve Çayırova’ya giden ana arterlere bağladık.”
7/24 güvenlik hizmeti
Abdullah Yaşar, güvenlik nedeniyle Bölge’nin etrafını istinat duvarlarıyla ve duvarların üzerlerini korumalı kafes tellerle çevirdiklerini anlatıyor: “Kooperatifimizde 7 gün 24 saat güvenlik sağlanmaktadır. 17 kişilik güvenlik ekibimiz var. Yakın zamanda da Bölge’nin tüm yollarını online kamera ile 24 saat gözetim altına alacağız.”
Çevreye verilen önem
Kooperatifin kendi evsel arıtma tesisi ve geridönüşüm işiyle uğraşan her firmanın kendi bünyesinde endüstriyel arıtma tesisi mevcut. Kooperatif bünyesinde istihdam edilen çevre danışmanı atıkları düzenli denetliyor ve arıtılan sularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılıyor. Kooperatif bünyesinde bulunan bütün işletmelerin çevre izin lisansları tek tek alınmış.
Abdullah Yaşar, kooperatif üyelerine kat irtifakı tapularını dağıttıklarından sözediyor: “Yapılan işyerlerinin hızlı bir şekilde iskanları alınmaktadır. İskanı alınan işyerleri kat mülkiyeti tapularına dönüştürülüyor. 2015 yılı içinde tüm işletmelerin iskan işi tamamlanır.”
YENİ PROJELER:
Abdullah Yaşar, Kooperatif’in yeni dönem projelerini özetliyor:
Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi: “Kooperatif bünyesinde Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kuruldu. Bir firmayla anlaşılıp mevcut alan kendilerine tahsis edildi. 2014 yılı sonuna kadar tam zamanlı doktor, hemşire ve ambulans hizmeti sunulacak.
İtfaiye Teşkilatı kuruluyor: Kooperatif bünyesinde itfaiye teşkilatı kurulması için itfaiye binası yapıldı. 2015 yılı içinde hem kooperatifimize hem çevremize hizmet verecek itfaiye teşkilatımız faaliyete geçecek. İtfaiye araçlarını biz alacağız, tesisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işletecek.
Dini tesis alanı: Kooperatif bünyesinde 1200 kişinin ibadet edebileceği dini tesis alanımız 2014 yılı sonunda hizmete açılacak. Kemer ve taş işlemelerinde Selçuklu mimarisi uygulanan, çatısı çelik konstrüksiyon inşa edilen camimizin içinde kolon bulunmuyor.
İdari Bina ve Sosyal Tesisler: Kooperatif idari binamız ve sosyal tesislerimiz 2015 yılında tamamlanacak. Projemiz hazır, ısıtma ve soğutma sistemi güneş enerjisiyle çalışan yeşil ve akıllı bir bina planladık. İçinde restoran, 250 kişilik konferans salonu, bankalar ve ofislerin olduğu idari binamızın toplam kullanım alanı 3500 metrekare olacak. İdari Binamız içerisinde ayrıca 200 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparkımız da yeralacak.”
Eğitim, Ar-Ge ve inovasyon önemli
Abdullah Yaşar, idare binası ve sosyal tesislerin faaliyete geçmesinin ardından Kooperatif üyelerine çeşitli eğitimler vermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekliyor: “Konferans salonumuzda Kooperatif Üyelerimiz’e markalaşma ve liderlik eğitimleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Ar-Ge Proje ofisleri açmak yakın dönem hedeflerimiz arasında yeralıyor.”