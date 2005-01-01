Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Geri dönüşümün çoban yıldızı olacak

S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi, tecrübesini Marmara Bölgesi’nde bir geridönüşüm ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurarak taçlandıracak. Geridönüşüm ağırlıklı olmak üzere karma bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapısına sahip Kooperatif’te, 194 sanayi parselinde faaliyet gösteren yaklaşık 170 işletmede 4 bin kişi istihdam ediliyor. 2015 yılının ilk çeyreğinde inşaatı devam eden sanayi parsellerindeki işletmelerin de faaliyete geçmesiyle Bölge’de 4500 kişi istihdam rakamına ulaşılması hedefleniyor.