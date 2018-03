OSTİM Organize Sanayi Bölgesi; OSTİM Teknopark ile farklılaşacak

Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak benimsediği EFQM Mükemmellik Modeli ile kalitesini tescilleyen KOBİ kenti OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB), OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri kümesinin bilgi birikimi, tecrübesi ve 6 üniversitenin işbirliğiyle kurduğu OSTİM Teknopark ile enerji sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda ülke çapında tüm paydaşların katkılarıyla ulusal bir referans ve hareketlilik merkezi olmayı hedefliyor.