Türkiye sanayisinin candamarı; Organize Sanayi Bölgeleri

Türkiye sanayisinin lokomotifi Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB’ler) 50 bin sanayi tesisinde, 1 milyon 700 binden fazla istihdam sağlanıyor. Türkiye’de 12’si tarıma dayalı ihtisas OSB ve 285’i sanayi üretimine dayalı OSB olmak üzere toplam 297 OSB bulunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, “OSB’lere güçlü pozitif ayrımcılık getirilmeli” diyor.