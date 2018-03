Türkiye sanayisinin kalbi; İMES OSB

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Küçükay: “Ar-Ge ve inovasyona odaklanacağız”

Türkiye’nin en büyük sanayi şehirleri; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova’nın tam kalbinde yer alan İMES OSB , konumu ile Türkiye sanayisinin cazibe merkezi olacak. 3. Boğaz Köprüsü, İMES OSB ’nin 1 kilometre yakınından geçecek. Sakarya Akyazı ve Kurtköy arasındaki yolun ihalesi yeni yapıldı, Körfez Köprüsü ile bağlantı yolumuz da tamamlandığı zaman İMES OSB Türkiye sanayisinin kalbinin attığı yer olacak.

İMES markası büyüyor: İMES OSB ’deki fabrikaların üretimi ciddi oranda arttı. Önümüzdeki dönem Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşacağız. Önemli olan yükte hafif, pahada ağır ürünler üretmek. İMES OSB ’de, ileri teknoloji ve katmadeğeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için de üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Biz, bir marka olduk. Yalova’da kuracağımız OSB ’nin de adı o nedenle Yalova İMES OSB olacak.



TEKNİK BİLGİLER

İMES Sanayi Sitesi ’nin küçük ve orta ölçekli sanayicilerinin büyük ölçekli olma yolunda en önemli adımlarından Kocaeli Gebze VI. İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( İMES OSB ), 40 yıllık bir endüstriyel yerleşim tecrübesiyle yaratılmış bir proje.

İMES OSB, modern ve sağlam altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla örnek bir yeni nesil OSB olma yolunda hızla büyüyor. İMES OSB ’nin kurucu teşekkülü olan İMES Makine ve İmalat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1998’de kuruldu. 1999 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından OSB ’miz tescil edildi; İMES Makina İhtisas OSB, Türkiye OSB’leri içerisinde yerini aldı.

300 hektar alan üzerine kurulu İMES OSB ’de 180 hektarda toplam 285 sanayi parseli, geri kalan alan; yollar, yeşil alanlar, idari bina, okul, dini tesis alanları olarak ayrıldı.

Toplam 210 katılımcının bulunduğu Bölgemiz’de, katılımcılarımızdan 97’si yapı kullanma izin belgesi aldı, 76 katılımcımız inşaat aşamasına geldi, 37 katılımcımız da proje aşamasındadır.

Ocak 2016 itibariyle tapusunu alan toplam katılımcı sayısı 98. İMES OSB’de üretim aşamasında olup, iskanı ve deneme izni olmaksızın üretim yapan firma bulunmamaktadır. Bunu başarabilen nadir OSB’lerden biri olmamız; altyapıdaki kalitemizin ve titizliğimizin, üstyapılarda da devam etmesi açısından gurur kaynağımızdır. İMES OSB ’de 3 bin metrekareden 40 bin metrekaye kadar çeşitli büyüklüklerde makina imalat tesisleri büyük bir hızla yapılıyor. Toplam 10 bin kişiyi istihdam ediyoruz, yüzde 80 doluluk oranına ulaştık, 2017 yılında yatırımların tamamlanması ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ve 20 bin kişi istihdam rakamına ulaşacağız.



ALTYAPIDA LİDERİZ

İMES OSB olarak altyapıda lideriz. İddialı bir altyapı yaptık. Sanayicilerimize parseller, tesviyeleri tamamlanmış olarak, maksimum yüzde 2 eğimle düz parseller halinde teslim edilmektedir.

İMES OSB ’nin tüm yolları beton yol olarak inşa edildi. Betonarme galeri sistemi içinde yer alan tüm altyapımızı SCADA sistemi ile yönetiyoruz. Kanalizasyon hariç su, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon tüm altyapımız galerilerin içinden geçiyor.

Çevreci bir OSB ’yiz. Dilovası rakım olarak deniz seviyesinden 350 metre yüksekte ve arazi eğimli, dolayısıyla kışın kar yağdığında Bölgemiz’de kar yağışı daha yoğun oluyor.

Biz de yollarımıza akıllı kablolar döşedik ve yerden ısıtma sistemi ile kar yağışı nedeniyle araçların kaymasını ve trafik kazalarının olmasını önlüyoruz.



ULAŞIM

Kocaeli ili Dilovası ilçesinde yeralan İMES OSB, ulaşım açısından çok stratejik bir konumda. İMES OSB , makine ve kimya sanayisinin yoğunlaştığı, 5 OSB ve 1 Sanayi Sitesi’nin bulunduğu ve Kuzey OSB’ler olarak adlandırılan 1.000 hektar büyüklüğündeki sanayi havzasının tam kalbinde. İMES OSB , TEM Otoyolu ve E5 Karayolu’na 5 km, Dilovası ve Derince’de bulunan çok sayıda liman ve Körfez Köprüsü’ne 3 km, Kuzey Marmara Otoyolu’na 1.5 km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 25 dakika mesefade.



YALOVA’YA YENİ OSB

Yalova’da yeni bir OSB kurma çalışması içerisindeyiz. Geçen yıl Yalova-İMES Sanayici ve İşadamları Derneği’ni kurduk.

5 bin dönüm alan üzerinde kurulacak Yalova İMES Makine İhtisas OSB’de sanayi parsellerini 5 dönümlük birim parseller şeklinde planlayacağız. Biz 30 yıldır birlikte çalışan uyumlu bir ekibiz. Yönetim Kurulumuz istikrarlı bir şekilde çalışmasına devam ediyor.

Yaptığımız işlerin kalitesi, tecrübemiz nedeniyle sanayicilerimiz bize güveniyor. Altyapısı, üstyapısı, fabrikaları ile İMES OSB , yeni nesil, örnek bir OSB’dir.

Katılımcılardan talepler gelmeye devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ön keşif heyeti geldi, bazı sınır düzeltmeleri yapıldı. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde müteşebbis heyetimizi kurmayı hedefliyoruz.



YENİ YATIRIMLAR / ÜSTYAPI PROJELERİ

2017 yılında idari bina, cami, meslek çıraklık okulu ile İMES Botanik Parkı projelerini hayata geçireceğiz. 2017 yılında beton yol imalatlarını, güvenlik için OSB ’mizin dış sınırlarındaki tel-çit imalatlarını ve OSB II. Kısım alanımızda 3 adet giriş kapısı imalatlarını, II. Kısım elektrik şebekesi imalatlarını tamamlayacağız.

İndirici merkezden gelen enerji nakil hattı tamamlanacak, direkt indirici merkezden enerji alınacak dolayısıyla 1 No’lu tarifeye geçilerek elektrik birim enerji maliyetleri düşürülecek.



CAMİ

Müftülük gerekli izni aldı, tahsis edilen 20 dönümlük bir alana cami yapacağız. 6000 kişi kapasiteli, toplam inşaatı alanı 2.500 m2, toplam ibadet alanı 1.500 m2 olan ve 2.500 m2 açık otoparka sahip camii için tüm projeler hazırlandı, inşaatına başlanacak.



İDARİ BİNA

Yarışma yapmak suretiyle akıllı ve yeşil bina konseptinde idari binamızın projelerini hazırladık. Kuzeybatı aksında konumlanan 9.426 m2’lik alanda 5.000 m2 kapalı alana sahip idari bina için 7 firma konsept proje hazırladı. Tasarımı uygun bulunan projenin uygulama projelerinin yaptırılması aşamasına gelindi.



MESLEK ÇIRAKLIK OKULU

OSB ’mizde bulunan fabrikalara personel yetiştirme amaçlı Meslek Çıraklık Okulu yapılmasını planlıyoruz. 6.180 m2 parselde; yaklaşık 1.500 m2 büyüklüğünde olacak Okul’da, CNC torna işleme merkezi, CNC otomatlar, kesme ve kaynak makinaları da bulunacak. Okulda öncelikle CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, frezeci, tesviyeci ve montajcı yetiştirmek istiyoruz. Teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği okulda similasyonlu bir eğitim sistemi sözkonusu.



TİCARİ MODÜL

610 m2 kapalı alana hakim 5 adet modül ticari modüllerinin yanında tasarlanmıştır. Uygulama projeleri hazırlanması aşamasına geçildi.



BANKALAR

Kuzey-güney aksı boyunca 6.550 m2 alanda her biri 500 m2’den oluşan 6 adet banka birimi, 120 araçlık otopark alanıyla projelendirildi, yatırıma hazır. Vakıfbank faaliyette, Garanti Bankası ATM yerleştirecek, diğer bankalarla görüşüyoruz.



BOTANİK PARK

İMES Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan temiz suyun oluşturduğu göletin bulunduğu rekreasyon alanının değerlendirilmesi amacıyla İMES Botanik Park Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz.



SCADA VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI

SCADA Sistemi’nde 7 / 24 kesintisiz temiz enerji sağlama amacıyla izleme ve kontrol çalışmalarına başlandı.

Liqum: Parsellerin atıksu kirlilik seviyelerini anlık ölçen ve istenildiğinde limit aşımlarında otomatik numune alan liqum adlı sistem geliştirmeleri tamamlandı, ilk kapsamda 1. Kısım Arıtma Tesisi, 2. Kısım Paket Arıtma Tesisi de dahil olmak üzere 10 adet kurulum yapıldı.

Atıksu Online İzleme ve Kontrol Sistemi kuruldu ve devreye alındı.

Akıllı cihazlara indirilebilen mobil uygulama: Android ve IOS tabanlı mobil cihazlarda kullanılmak üzere; Bölgemiz’deki tüm firma iletişim ve faaliyet bilgilerine direkt olarak erişebilen, interaktif harita üzerinden adres sorma gereksinimi duymadan yol tarifi alınabilen, Bölgemize ait güncel haberlerin takip edilebileceği mobil uygulamamız devreye alındı, online marketlerden ücretsiz indirilebilmektedir.

İnsansız hava aracı ile düzenli Full HD video kaydı: Bölgemizde ruhsata bağlanmamış hiçbir yapı yok. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Gündeminde imar kirliliği, kaçak, ruhsatsız yapı olmayan nadir OSB’lerden biriyiz. 3 ayda bir tüm tesislerimizde imar ve çevre denetimleri yapıyoruz. İnsansız hava aracımızla her hafta hava görüntüleri alıp değişiklikleri tespit ediyoruz. Ayrıca deneme izni alarak üretime geçen her tesise İş Güvenliği ve İş Sağlığı Danışmanı firmamız tarafından denetimler yapılmakta ve risk analizi yapılarak, sanayici üyelerimize rehberlik hizmeti verilmektedir.



ALTYAPI

Galeri Sistemi ile ilk ve tek: SCADA, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, yağmur suyu, temiz su, yangın suyu hatlarının tamamı hazırladığımız 2.5 x 2.5 metre ebatlarındaki yeni tip betonarme galerimizden geçiyor. Atık su hariç, tüm altyapıyı bir yapı içerisine aldık. Galeri Sistemi, bu hatların tamamını barındıran ilk ve tek uygulamadır.



GÜVENLİK

Toplamda 21 personel ve 1 devriye aracıyla 3 vardiya hizmet veren, 7/24 bölgede güvenlik devriye turları atan Güvenlik Birimimiz ile Bölgemiz daha güvenli hale geldi.

Jandarma Karakol Binası: Bölgemiz’in girişinde, 2013 yılında, güvenlik amaçlı 1.284 m2 inşaat alanına sahip jandarma-karakol binası komşu OSB’lerle birlikte inşa edilerek hizmete alındı.



ELEKTRİK

OSB’miz 2015 yılı içerisinde 35.786.008,96 kWh elektrik tüketiminde bulunmuştur. 2016 yılı için 53.000.000 kWh elektrik tüketimi öngörülmektedir.



SU

Yağmursuyu ve kanalizasyon hatları imalatları: 24.5 km yağmursuyu ve 22.5 km kanalizasyon hattı tamamlandı. Tüm hatlar ve tüm bağlantı noktalarına sızdırmazlık testi yapıldı. Kullanma suyu hatları imalatları: Temiz su şebekesinde galeri içerisinde tabana kelepçelenmek suretiyle döşenmiş toplam 18 km temiz su şebekesi imalatı tamamlandı. 2015 yılında toplam 222.676 m3 su tüketilmiştir.



DOĞAL GAZ

Bölgemiz’in doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere toplam 22 km doğal gaz boru imalatı yapılmıştır. 2015 yılında 2.449.198 Sm3 gaz kullanılmıştır. Bölgemiz’de 900 MVA gücünde doğalgaz çevrim santrali 2014 yılında elektrik üretimine başlamıştır. Son teknolojiye sahip santralimiz, ürettiği buharı da elektrik enerjisine çeviriyor.



İLETİŞİM

Telekom İl Müdürlüğü ile aramızdaki protokol çerçevesinde, Türk Telekom’un yaptığı çalışmalar sonunda toplam 144 katılımcımıza telefon ve internet hizmeti verilmiştir.



ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ

Uluslararası akreditasyonu olan çevreci sanayi yerleşkesi lisansı alabilmek için faaliyetler yürütüyoruz. Enerji verimliliğini tesis edebilmek için atık su faaliyetlerinde dijital dönemi başlattık.

OSB’mizin yeni çevreci dönemi başlıyor. Karbon ayak izi ölçümünden enerji verimliliğine yenilenebilir enerji yatırımından atık suların online izlenip analiz edilmesine kadar pek çok alt başlığı olan bu çalışmayı tamamladığımızda yeşil üretim vizyonunu taçlandırmış olmanın gururunu yaşayacağız.

Yapımı tamamlanarak işletmeye alınan İMES OSB Atıksu Arıtma Tesisleri’nde 2015 yılında 68.821,21 m3 atıksu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına uygun şekilde bertaraf edilmiştir. ÇED Belgesi alan toplam katılımcı sayımız 188’e, evsel ve endüstriyel katı atık toplama ve bertaraf hizmeti verilen katılımcı sayısı 179’a ulaştı. Küçük Sanayi Sitesi katılımcıları için ambalaj atığı biriktirme noktaları oluşturuldu.



KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ

84 Atölyeli Güney Küçük Sanayi Bölgesi: Taban alanları 250, 315, 375 ve 450 m2 olan 4 tip, toplam 84 dükkandan oluşan Güney Küçük Sanayi Sitesi’nin inşaatları bitirildi ve üretime hazır haldedir. 40 dükkan ticari faaliyet gösteriyor.



AĞAÇLANDIRMA & PEYZAJ

Temel ve nihai hedefimiz yeşil OSB olmak. Bitkilendirme ve peyzaj bakım çalışmalarına devam edilen İMES OSB sınırları dahilinde 13.658 ağaç dikimi gerçekleşti, 277.595 çalı, 17.540 yer örtücü, 12.631 sarmaşık dikildi ve 4.162 m2 çim alan yapıldı. İMES OSB sınırları dahilinde yapılması planlanan 3 adet giriş kapısının projelendirme çalışması tamamlandı.

İMES Özel Orman Alanı: Orman Bakanlığı tarafından Bölgemiz’in doğusundaki 770 dönüm alan, imar, ıslah ve koruma amaçlı olarak İMES OSB ’ye tahsis edildi, biz de bu alana muhtelif cins ağaç diktik.



TOPLU PERSONEL TAŞIMA SİSTEMİ

Nisan 2015’te personel alımlarında servis güzergahlarına bağlı kalınmaması amacıyla hayata geçirilen toplu personel taşımacılığı sistemi işletime geçti. Bugün 23 firma ve toplamda 354 personel sisteme dahil olarak taşınmaktadır. Yeni katılımlarla servis güzergahları sürekli güncelleniyor ve her geçen gün daha da gelişiyor.



OSB’LER KAMU KURUMU OLMALI

Üretimin ve istihdamın lokomotifi KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin belkemiğidir. KOBİ ’lerin modern üretim merkezi ve ekonominin en önemli unsurlarından biri olan OSB’ler, Türkiye sanayisinin üretim merkezleridir. OSB’lere kamu kurumu niteliği verilmelidir. Bana göre Türkiye’nin başarı hikayesi; OSB ’lerin olmazsa olmazı budur.



TIR / SERVİS PARKI

120 Tır kapasiteli Tır parkı, 26.700 m2 alana kuruldu.

22.000 m2 alanda 20 cm kalınlıklı donatılı beton zemin, yatay düşey işaretlemeler, 80 tonluk kantar imal edildi. Ayrıca 300 m2 sosyal tesis (7 ofis, çayhane, restoran, abdesthane, mescid, duş ve WC), 35 m2 lastik tamir atölyesi ve 35 m2 yıkama yağlama ünitelerinden oluşuyor.



İHTİSAS OSB’LERE DAHA FAZLA DESTEK

İhtisas OSB’lere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncelik veriyor. Özellikle katmadeğerli üretim yapan, teknoloji üreten ihtisas OSB ’lerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İhtisas OSB’lere özel bir teşvik sistemi talep ediyoruz.



