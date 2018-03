Türkiye’de sanayileşmenin ana modeli; ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Organize Sanayi Bölgeleri, Türkiye’nin sanayileşmesi, sürdürülebilir ekonomik gelişmesi, kalkınma vizyonu bakımından ihtiyaç duyulan temel organizasyonlardan başlıcası olarak yeni bir işlev yüklenmeye başladılar. OSB’lere yatırım, Türkiye’nin geleceğine yatırım haline geldiği için destek ve teşvik sistemlerinin de OSB’lere odaklanması gerekiyor.