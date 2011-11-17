Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM OSB; Kimyada markalaşmanın öncüsü

Kocaeli’nin en çevreci ve Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olduklarını belirten GEBKİM-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Yatırım, üretim, pazarlama, tasarlama, teknoloji, Ar-Ge alanlarında sanayicimiz için gerekirse bölgemiz teşviklerinin de arttırılmasını sağlayacak şekilde markalaşma, dağıtım, tanıtım, inovasyon üzerine çalışmalarımızı arttırarak devletimizin de desteği ile 2023 hedefine ulaşmaya çalışacağız” diyor.