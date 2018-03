Akyürek Kardeşler, Ar-Ge ve ihracatla büyüyor

Akyürek Kardesler Ltd. Firması, 1973’ten bu yana hasat sonrası hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme teknoloji sanayisi için makineler üretiyor.





Makineler, hububat, bakliyat ve tohum ve yağlı tohum ailesinde yer alan kuru sebzelerin hasat esnasında ve hemen sonrasında ürüne karışan toz, taş, toprak, saman, cam ve bunun gibi ürün harici maddeleri ayırabildiği gibi ortalama üründen küçük, az yetişmiş, kırılmış, yabani tohum, zedelenmiş tohum veya başka mahsul tohumu gibi maddeleri de ayırabiliyor. Bu ayırma işlemi mahsulün eni, boyu ve genişliği gözönüne alınarak yapıldığı gibi temizlik kalitesini arttırmak ve ürün sınıflandırmasını gerçekleştirmek için de ürün kütlesel ağırlığı ve rengi gözönüne alınarak yapılıyor. Firma bünyesinde ürettiği makineler çeşitli kapasitede ve temizlenmek istenen ürüne göre adapte edilebildiği gibi mekanik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere her bütçeye ve plana uygun seçeneklere sahip. Temizleme, boylama sınıflandırma ve paketleme işlemlerinde, müşterilerin isteği doğrultusunda planlanıyor ve projelendiriliyor.

Akyürek Kardeşler Dış Ticaret Müdürü İlker Akyürek, üretimlerinin yüzde 40’ını, 40’ı aşkın ülkeye ihraç ettiklerini anlatıyor. Kuruyemiş ve bakliyat sektörlerinde markalaştıklarını ve bu nedenle tercih edildiklerini belirten Akyürek, geçen yıla oranla ihracatlarının yüzde 15 arttığını söylüyor. Akyürek, şunları anlatıyor: “2013’te ihracatımızda yüzde 50 artış bekliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ve bulunduğumuz ülkelerdeki müşteri sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bulgaristan, Etiyopya, Sudan ve bazı Afrika ülkeleri olmak üzere 6 ülkede bayiliğimiz mevcut. Talebe göre yeni bayilikler veriyoruz. 2013 yılında Rusya’da Krasnodar bölgesinde bir irtibat bürosu açmayı düşünüyoruz. 2013 planlarımız arasında, orada bir yedek malzeme ve servis deposu açmak da yer alıyor. Etiyopya’da bir yedek malzeme ofisi açacağız. Satış sonrası montaj ve servis yapabilen, bu konuda eğitimlerini tamamlayan mevcut servis elemanlarımızı faal duruma geçireceğiz, onları Bulgaristan ve Etiyopya’ya göndereceğiz. 2013 yılında Etiyopya’da büyük bir yedek malzeme deposu ve satış sonrası servis merkezi kurmak istiyoruz.”

İlker Akyürek, 25 bin metrekaresi kapalı toplam 40 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını aktarıyor. Ar-Ge çalışmaları sonucunda “paketleme teknolojileri” adı altında yeni bir yatırım yaptıklarını ifade eden Akyürek, “Paketleme makinaları ve paketleme sonrası çözümler olarak 2 farklı çeşit makina üretimine başladık. 245 kişi istihdam ediyoruz, yeni yatırımlarımızla bu yılın sonunda 300’den fazla kişiyi istihdam ederiz” diyor. Üretim hattına Ar-Ge’sini tamamladıkları ürünlerin üretimiyle ilgili bazı bölümler ekleyeceklerini açıklayan Akyürek, “Bu da haliyle üretim sahamızı genişletecek, mevcut fabrikaya ek tesis yapmayı planlıyoruz. Biz kendi sektöründe A’dan Z’ye üretim yapan tek firmayız. Bir ürün tarladan toplandıktan sonra pakete kendi adını yazacak hale gelene kadar her süreçte üretimi destekleyebiliyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz budur” diyor.

İlker Akyürek, öncelikle müşterilerinin endişe ve sorunlarını dikkatle dinlediklerini, sonrasında, hızlı, dünyanın her yerinde etkili ve güvenilir servis deneyimlerinden faydalanmalarını sağladıklarını dile getiriyor: “İlk önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Uzun vadeli ortaklığa büyük bir önem veriyoruz. İş ortağımız için tesis kurma ve makine satmanın ötesinde hizmete hazırız. Akyürek Kardeşler Ltd. olarak satış sonrasında da yatırımınızın, üretim sistemini kontrol ve bakımında yanınızda yer almaya devam ederiz. Biz, yedek parça tedariki servisi, makine yenileme, bakım, analiz, danışmanlık ve eğitim teklifi sunuyoruz. Uzun vadeli ortaklarımız global pazarda giderek hızla çoğalmaktadır.”