AROYMAK; kaliteli ve sorunsuz çelik satar

Bir aile firması olan AROYMAK, 100 yıldan daha uzun süredir çelik ticareti yapan kuruluşun bugüne uzanan temsilcisi. Bugün dördüncü nesil aile üyelerinin çalıştığı AROYMAK, 1951 yılından buyana firma sahibi olarak ticaretin içinde, 1980 yılından buyana da AROYMAK Çelik A.Ş. ünvanını taşıyor. Türkiye’de üretimi yapılmayan nitelikli alaşımlı takım ve kalıp çeliklerinin birinci elden ithalatını ve ticaretini yapan AROYMAK, kalıplı imalat yapan beyaz eşya, otomotiv ve yan sanayi sektörlerine hizmet sunuyor. Kurucularından oldukları Böhler Sert Maden Fabrikası’nın İstanbul Bölge Bayisi olarak metal işleme ve talaşlı imalat sektörüne de hizmet veren AROYMAK, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile faaliyetlerini sürdürüyor.





AROYMAK Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Dikmen, ilk günden beri sadece kendi özkaynakları ve imkanlarıyla faaliyet gösteren bir işletme olarak mevcut satış hacimleri ve pazar paylarıyla rekabet ettikleri firmalara göre daha başarılı olduklarını dile getiriyor. Dikmen, 2013 yılında yaşadıkları yönetim değişikliğinin ardından, 2014 yılında 4.000 tonun üzerinde takım ve kalıp çeliği satışı hedeflediklerini açıklıyor: “Ancak öncelikli hedefimiz rakamsal büyüme yerine, ürün ve hizmet kalitemize önem vererek müşteri memnuniyetimizi artırmak olacak. Daha verimli ve daha karlı bir faaliyet ortamı yaratmak ve daha başarılı bir risk yönetimi için elimizden geleni yapıyor olacağız. Yönetim ve personel kadromuzun kendi çalışma konularında daha donanımlı hale gelmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Kurum kültürü bilincini yerleştirmek amacıyla eğitimlerimiz düzenli devam ediyor. Stok yapımızı düzenlemek, stok çeşitliliğimizi artırmak, testere tezgahı ve ticari araç yatırımları yapmak ve marka bilinirliğimizi artırmak yakın vadede üzerinde çalışacağımız konular olacak.”

Kesim parkurlarını genişleteceklerini anlatan Dikmen, “Daha büyük ebatlarda kesim yapabilmek için 2 testere tezgahı yatırımı yapacağız. 2014 yılında yeni tezgahlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Nakliye ağımızı yüksek tonajlı yeni nakil vasıtalarıyla genişleteceğiz. Güney Koreli Doosan firması ve Alman Intersteel firmasının Türkiye distribütörüyüz. Uzun vadede Avrupa menşeili üreticilerin distribütörlüğünü almak için görüşmelerimiz devam ediyor” diyor. Toplam 1500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren AROYMAK’ın İstanbul İkitelli ve Kocaeli Gebze’deki şubeleriyle bu bölgelere daha yakından daha iyi hizmet vermeyi hedeflediğini kaydeden Dikmen, Bursa, Konya ve Kayseri’deki bayileriyle bu bölgelere de hizmet sunduklarını ifade ediyor.

Sektörün en eski birkaç firmasından biri olan AROYMAK, bu nedenle sektörün tamamına yakını tarafından biliniyor. AROYMAK Şirket Ortağı ve Genel Müdürü Barbaros Şendur, en kaliteli malzemeyi en uygun fiyata sunmaya çalışan, ürün teslimine dair müşterilerine verdiği termin ve taahhütlere uyarak, müşterileriyle sürekli yakın temasta bulunan satış kadroları sayesinde müşteri ilişkilerini en sıcak şekilde yürütmeye çalıştıklarını söylüyor. Şendur, “Amacımız; ‘AROYMAK kaliteli ve sorunsuz çelik satar, AROYMAK satışını yaptığı ürünlerin her zaman arkasındadır. AROYMAK’tan ürün alırsam hiçbir sorun yaşamam’ algısını bütün sektöre yerleştirmek” diyor. Uzun yıllar Karaköy Perşembe Pazarı’nda çalıştıktan sonra Dudullu OSB içerisinde yer alan DES Sanayi Sitesi’nin ilk ortaklarından birisi olan AROYMAK, şirket merkezi ile bölgede faaliyet gösteriyor. Şendur, bölgenin ulaşım kolaylığı, sektöre dair önemli merkezlerden birisi olması, birçok hizmet sağlayıcı kuruluşun bölgede varolmasının çalışmalarını kolaylaştırdığını dile getiriyor.

Barbaros Şendur, sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Temel problem, ithalat maliyet ve giderlerinin yüksek olduğu ortamda tahsilat vadelerinin aşırı uzun hale gelmesi. Mal bedeli, tüm giderler, tüm vergiler peşin veya çok kısa vadede ödenirken satışın ardından tahsilatın gerçekleştirilmesi her geçen gün daha da gecikiyor, bu durum da finansman süresinin ve maliyetinin haddinden fazla olmasına yolaçıyor. Sektörümüzde yaşanan rekabetin ticari etik ve teamüllerin dışına çıkması, piyasayı ve fiyat seviyesini bozan çalışmalar yapılması, ürünü satan ve kullanan çalışanların ürün ve sektör konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması da zaman zaman karşılaştığımız sorunlar. Sektördeki firmaların tahsilat vadelerinin kısaltılması için birlikte çalışmaları bizce önemli ancak ulaşması zor bir hedef. Ayrıca sektördeki tüm firmaların mesleki eğitim çalışmalarına kaynak ve zaman ayırması gerekiyor.”