Aroymak Kesici Takımlar sektöründe büyüyor

Türkiye’de 1951 yılında kurularak takım ve kalıp çelikleri ticaretinde en köklü kuruluşlar arasında yeralan Aroymak, 1967 yılında kurucu ortakları arasında bulunduğu Böhler Sert Maden fabrikasının İstanbul bölgesi yetkili bayisi olarak pazar payını artırıyor.

Gebze’de faaliyet gösteren Böhler Sert Maden, 2 bin 200 metrekaresi kapalı, toplam 4 bin 700 metrekare alanda 100 kişilik bir kadroyla üretim yapıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Kocaeli ve Ankara’daki yetkili bayileriyle yurtiçinde ve yurtdışında, uluslararası LMT grubuna bağlı diğer kardeş firmalar olan Boehlerit, Fette, Kieninger, Bilz, Belin ve Onsrud’un tüm ürünleri ile birlikte kendi ürettiği ürünleri pazarlıyor. Rekabetin yoğun olduğu, satınalma kararına etki eden faktörlerin sadece fiyata indirgendiği kesici takımlar ticareti ve talaşlı imalat sektörlerinde teknik bilgiye, mühendislik çalışmalarına, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetine odaklanan Böhler Sert Maden, düzenli aralıklarla yetkili bayileri ve kullanıcı müşterilerine sunduğu teknik eğitimlerle mesleki bilgi ve yetkinliğini arttırıyor.

Aroymak Genel Müdürü Barbaros Şendur, uzun yıllar boyunca Böhler Sert Maden ürünlerinin İstanbul’daki ana dağıtıcısı olduklarını belirterek, “2013 yılında aldığımız stratejik bir kararla; Böhler Sert Maden ile birlikte sert maden ve talaşlı imalat ürünleri pazarındaki payımızı artırma çalışmalarına başladık. İstanbul'un her iki yakasında sürekli sahada yeralacak bir satış ve satış sonrası destek ekibi kurduk. 2008 yılından bu yana devam eden ekonomik ve siyasi kriz ortamına rağmen, Anadolu Yakası’nda DES Sanayi Sitesi’ndeki merkezimizi, İkitelli Demirciler Sanayi Sitesi ve Gebze’deki şubemizi merkeze alarak 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100 ciro artışı yakalamayı başardık” bilgisini veriyor.

Şendur, Aroymak’ın takım ve kalıp çelikleri sektöründe 2014’te 2013’e kıyasla satış ve ciroda yüzde 10-15 büyüme sağladığını belirterek, sektöre ilişkin şunları söylüyor: “Karlılıkların düştüğü bir dönemdeyiz. Piyasada ciddi bir ödeme sıkıntısı var. 2015’te riskleri artırmadan mevcut payımızı korumak ana hedefimizdir. Gerek stoklama gücümüz gerek geniş kesim parkurumuz ile tercih edilirliğimizi artırmaya çalışacağız. En büyük avantajımız sektörün duayen bir kuruluşu olmamız ve müşteriye sunduğumuz satış sonrası hizmetler olacaktır.”