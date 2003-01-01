Aslantürk Lojistik; ‘Güven Taşır’

Mehmet Aslantürk tarafından Trabzon’da, 1970 yılında kurulan firma, Erzurum, Samsun, Amasya ve Artvin bölgelerine gıda maddesi ağırlıklı, taşıma işiyle faaliyetlerine başlamış.





Taşıma pazarlama firması olarak bölgede uzun yıllar hizmet veren firma, 2003 yılında Kocaeli Gebze’de şube kurmuş, taşımacılık sektöründe bütün illere hitap etmeye başlamış. Bölgedeki gücünü daha da ileriye taşımak, bölgede daha etkin ve başarılı olmak için adımlar atan firma, 2008 yılında merkezini Gebze’ye almış. Aslantürk Lojistik, güçlü araç filosuyla İstanbul ve Kocaeli’den ağırlıklı yurtiçi taşıma organizasyonlarıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışıyor.

Aslantürk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aslantürk, “Bugüne kadar ülkemizin önde gelen birçok firmasına hizmet etmiş ve etmeye devam eden firmamızın hedefi, müşterilerimizin ürünlerini en iyi şekilde kendilerine ulaştırmaktadır” diyor. Sloganlarının “Güven Taşır” olduğunu vurgulayan Aslantürk, lojistik konusunda kreatif yaklaşımlar geliştirerek firmalara özel çözümler üreterek, maliyet ve zaman yönetimi konusunda öncü olmak vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor.

Ürün maliyetinde lojistik işbirliklerinin önemini kavramış uzman bir kuruluş olduklarını vurgulayan Aslantürk hizmet kalitesini yükselten yaklaşımı özetliyor: “Aslantürk Lojistik, depo ve dağıtım hizmetlerinin yanısıra müşterilerinin kendi bünyelerinde ya da farklı bir lokasyonda kurdukları depoların işletilmesi konusunda da hizmet sunmaktadır. Müşterilerini bu sayede yüksek ölçekli sermaye harcamalarından, personel istihdamının getirdiği yaptırımlardan, yüksek işletme maliyetlerinden, yönetimsel zorluklardan ve işgücü problemlerinden uzaklaştıran Aslantürk Lojistik, bu hizmetiyle müşterilerinin temel işlerine odaklanmalarına destek olabilmektedir.”

Aslantürk Lojistik, komple taşımacılık ve parsiyel taşımacılık hizmetleri sunuyor. Nurettin Aslantürk, şu bilgileri veriyor: “Komple taşımacılıkta, Aslantürk Lojistik tüm Türkiye’de anlaşmalı ofisleriyle 81 ilden 81 ile araç tedarik edebiliyor. Taşımacılık stratejimizi müşterilerimizin ürünlerinin istenilen yere, istenilen zamanda hasarsız ve en uygun maliyetle teslimi ve doğru bilginin doğru zamanda paylaşılması üzerine kurduk. Tüm taşımalarını sigortalı gerçekleştiren Aslantürk Lojistik, büyük bir bölümünü zincir mağazaların oluşturduğu parsiyel taşımacılıkta da ürünleri aktarma ve x-dock noktalarında konsolide ederek, elleçlemeyi asgariye indiriyor ve malzemenin hasarlanma riskini kaldırıp hızlı teslimatı gerçekleştiriyor.”



Farklılık yaratan uygulamalar

Ağırlıklı kapalı tenteli araçları bulunduğunu vurgulayan Nurettin Aslantürk, kendi bünyelerinde 32 adet kamyon ve tır ile yurt çapında ise 2 bine yakın araç ve çalışanla; 30’a yakın firmaya hizmet sunduklarını aktarıyor: “Gıda, ambalaj, inşaat sektörlerine hizmet veriyoruz, hammadde taşımacılığı yapıyoruz. Otomotiv sektörüne de hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aksaray’da yeni bir şube açtık. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (Aksaray OSB) 15 bin metrekarelik bir garajda faaliyet gösteriyoruz. Bölgede 3 firmanın yurtiçi ürün dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 2013 yılı içerisinde Trabzon’da da bir ofis açacağız. 2014 yılında ise Adana, İzmir ve Kayseri’de şubeler açmayı hedefliyoruz. 2015 yılında sektörde ilk 15 firma arasına girmeyi planlıyoruz. Hızla büyüyoruz. Firmaların ürünlerini daha güvenli, daha sağlıklı taşımalarına yönelik özel araçlarla hizmet vermeyi planlıyoruz. Organizasyonlarını üstlendiğimiz firmalara taşımacılık hizmeti sunarken onların markalarına araçüzeri giydirmelerle reklam desteği veriyoruz. Çalıştığımız markaların iletişim çalışmalarına katkıda bulunarak farklılık yaratıyoruz.”

Aslantürk Lojistik’in hizmet verdiği bütün müşterileriyle uzun vadeli çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Nurettin Aslantürk, “Bütün müşterilerimizin ürünlerini kendi ürünümüz gibi özen göstererek taşıyoruz. Müşterilerimizin pazar paylarını arttırmak için yürüttükleri faaliyetlerde üzerimize düşen sorumlulukları çok iyi biliyoruz” diyor.