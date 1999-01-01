AŞUT Fiberglass’ın dış pazarlarda hedefi: Mobil Üretim Tesisleri kurmak

Kuruluş amacını, en iyiyi en güvenilir biçimde sunmak olarak belirleyen, daha çok istihdam sağlayarak ülkemizin endüstri ve ekonomisine katkıda bulunmayı misyon olarak alan Aşut Fiberglass’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Güney Afrika’da bir ortaklık ve yatırıma gidilerek uzun soluklu bir projenin Türkiye’ye kazandırıldığını anlatıyor.





Aşut, uzun vadede mevcut misyon ve kalite politikalarından taviz vermeden ürünlerini özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’da kalitenin simgesi haline getirerek, yapılacak ortaklıklar ve yatırımlarla üretim hacimlerini arttırarak mevcut talebi en iyi şekilde karşılayabilmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

Şerafettin Aşut, proje bazlı çalıştıklarından üretim yelpazesinin sınırı bulunmadığını kaydediyor: “Türkiye’de üretimle ilgili rakibimiz bulunmamaktadır. Fittings, yani boru ek parçaları alanında dünyada ilk sıradayız. Uzun vadeli planlarımızdan başta geleni, yerinde üretim amacı ile Mobil Üretim Tesisleri kurmaktır. İlk adımı Romanya’da atacağız.”

AŞUT Fiberglass CTP’den mamul (Cam Takviyeli Plastik) ürünler üretiminde ihtisaslaşmış, halihazırda üretiminin yüzde 75’ini dış piyasaya satıyor. Ürün yelpazesi “Boru, Ek Parçası, Tank, Baca, Kanal” ve diğer ekipmanlardan oluşuyor, söz konusu ürünleri ise EPI-DUR™ VIN-DUR™ ISO-DUR F-DUR™ ComPlast markalarıyla üretiyor. AŞUT Fiberglass standart seri üretim yaptığı gibi aynı anda proje bazlı özel üretimler de yapabiliyor.

AŞUT Fiberglass bugün son teknoloji ürünü makine ve ekipmanlarla donatılan modern fabrikasında yüksek üretim kapasitesi ve geniş ürün yelpazesi ile 25 mm den-15 m’ye kadar değişen çaplar ve 200 atm işletme basıncına kadar ürün üretimini rahatlıkla gerçekleştirebilmekte, 6m çapa kadar olanları Mersin fabrikasında, nakliye sorunu nedeniyle de 6 m çaptan daha büyük ürünleri ise kullanım yerlerinde imal edebiliyor. Tüm bu ürünler; Kuveyt, Katar, Dubai, Suriye, Irak, İran, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Libya, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Norveç, Danimarka, Fransa, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan ve ABD’de AŞUT Fiberglass kalitesiyle kullanılıyor.



AŞUT FİBERGLASS’IN KURUMSAL KİMLİĞİ

Mersin merkezde 1966 yılında kurulan Aşut Fiberglass’ın, ilk üretim çeşitlerini fiberglassdan mamul tekne, kamyon sürücü kabini, çapraz sarma boru gibi ürünler oluşturmuş. Kalite, ürün çeşitliliği ve süre konularında sürekli iyileştirmeler yaparak, deneyimli ekibiyle minimum maliyette ve yüksek kalitede ürünler üretmeyi ilke edinen AŞUT Fiberglass, dünyanın takdirle izleyeceği kalitede tasarım, üretim, montaj ve Ar-Ge hizmetleri sunan bir dünya lideri olma hedefi taşıyor. 1983’ten 1999 yılına kadar Mersin Sanayi Sitesi’nde üretimine devam eden firma, 1999 yılı içerisinde ise büyük bir atılım yaparak Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 bin metrekare arazi üzerinde kurulu 10 bin 150 metrekare kapalı alanda üretim yapmak üzere dev bir tesis inşa etmiş. Bu tesiste üretim faaliyetine devam eden AŞUT Fiberglass, ürün yelpazesini genişletmiş, alanında ihtisaslaşmış ve dış piyasaya açılmış. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikalarına sahip AŞUT Fiberglass, üstün düzeyde ve uluslararası tüm standartların gereklerine uygun olarak üretim yapar bir konuma gelmiş ve bugün toplam kalite bilinci ile üretimine devam ediyor. AŞUT Fiberglass tüm ürünlerini imalat öncesi ANSYS programı ile sanal ortamda mukavemet, mekanik ve titreşim gibi yönlerden test etmekte, detaylı Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmekte, ürünün daha kaliteli ve uygun maliyetli olması yönünde çalışmalar yapmakta. Tasarım, ürün, hizmet ve diğer tüm proseslerdeki sürekli iyileştirmelerle müşterilerinin mevcut ve gelecekteki isteklerine göre dünyada en son kullanılan çapraz sarma veya radial üretim teknik ve teknolojileri ile faaliyet gösteren firma, üretim projelerinin başlangıcından uygulama safhalarına kadar müşterisinin yanında olmayı kendine ilke edinmiş, tüm proje uygulamalarında fizibilite ve saha süpervizyon hizmeti de sunuyor.