Avrupa’nın en büyük açık hava mobilya alışveriş merkezi; Modoko

Avrupa’nın en büyük açık hava mobilya alışveriş merkezi unvanına sahip Modoko, 350 mağazasında birbirinden farklı, yepyeni dekorasyon seçeneklerini, uygun fiyat alternatifleriyle tüketicilerin beğenisine sunuyor. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “Her sezon Modoko Ailesi olarak dünya mobilya trendlerini takip etmek ve tüketicilerimize en iyi ve doğru hizmeti sunabilmek için tüm dünyada gerçekleşen sektörel fuarları takip ediyoruz.





Bu sayede dünya mobilya modasını Avrupa ile aynı anda ülkemizde tasarlayarak tüketicimizin beğenisine sunuyoruz. Modoko’nun tüm tasarımlarında yüksek standartta işçilik ve yüksek teknolojiyi kullanarak tüketicimizin hayal ettiği tüm mobilya çeşitlerini gerçeğe dönüştürebilen tasarımcılar ve markalarla çalışıyoruz” diyor. Modoko’nun mobilyanın moda merkezi olduğunu söyleyen Özçelik, dünyaca ünlü tasarımcıların çizgileriyle, doğadan ilham alınarak çevreye uyumlu malzemelerden üretilen mobilya modasında beyaz ve ceviz tonlarının ağırlıkta olduğu bilgisini verdi.

Etem Özçelik, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışan Modoko’nun yaklaşan yeni yıl nedeniyle tüketiciler için dev bir kampanyaya imza attığını anlatıyor: “Kampanya kapsamında 1 Ekim 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olan ve 2000 TL’lik alışveriş yapan herkes çekiliş hakkı elde ediyor ve birbirinden değerli hediyeler kazanıyor. Hediyeler şöyle: 1 adet Fiat 500L Panaromic Edition 5K 1.4-Five 95hp. 1 adet Nissan Juke 1. 6 VSIA hp 4X2 M/T. 10 adet Iphone 5S 16 GB. 10 adet Ipad 4 32 GB. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte talihliler hediyelerini 2014 Şubat ayı içerisinde teslim alabilecekler.” Modoko’da bulunan 350 perakende mağazada çocuk odasından yatak odasına, salon takımlarından, TV ünitesine, oturma gruplarına kadar her türlü mobilyayı, perdeden halıya kadar bir evin ihtiyacı olan her türlü ev aksesuarını bulmanın mümkün olduğunu aktaran Özçelik, Modoko ürünlerinin Modoko Güvence Belgesi ile garanti altına alındığını ifade ediyor: “Modoko Güvence Belgesi tabelası olan her Modoko mağazasında alınan ürünlerin arkasında duruyoruz. Üretim ve teslimat hatasından kaynaklanan tüm sorunları çözüyoruz.”

Modoko Yenileme Projesi hakkında kısa zaman sonra bir duyuru yapacaklarını açıklayan Özçelik, kendilerine proje aşamasında yardımcı olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ayrıca teşekkür ediyor. Projenin tasdik aşamasında olduklarını kaydeden Özçelik, projeyle Modoko’nun dünyanın en büyük açıkhava mobilya çarşısı olacağını dile getiriyor. Özçelik, uzun vadeli hedeflerinde Modoko markasını tek çatı altında bir AVM’ye dönüştürmek ve Modoko Yönetimi’ne ait mevcut arazide bir AVM yapılması, mobilya sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak, lisan bilen, pazarlamacı, müşteriye hizmet veren tezgahtar ve mobilya sanatına vakıf sanatkarlar yetiştiren bir Mobilya Meslek Okulu açmaya ilişkin projeleri yer alıyor. İstanbul yakınlarında Yalova taraflarında bir Modoko OSB kurmayı da düşündüklerinden sözeden Özçelik, bunun için bir yer arayışında olduklarını anlatıyor.