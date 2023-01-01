Başakşehir Sanayi Sitesi

Kiralık 2 ofis





Eyüp ve Çevresi Marangozları Kooperatifi’nin (Başakşehir Sanayi Sitesi) kuruluş çalışmaları 1985 yılında başladı. 61 üyeli sitede 40 bin metrekare alan üzerinde 90 metrekare ve 100 metrekareden 372 birim bulunuyor. Yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği bölge karma bir yapıda faaliyet yürütüyor. Başakşehir Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Balekoğlu, sitede; metal, ahşap ve plastik sektörlerinin ağırlıkta faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Altyapıda herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını aktaran Balekoğlu, ancak zamanın verdiği yıpranmadan kaynaklı tamiratların sürdüğünü belirtiyor.

Balekoğlu, bu dönem sitenin yönetim binasının da bulunduğu sosyal donatı alanındaki 50 metrekareden oluşan iki ofise yatırımcı beklediklerini söylüyor. 14 ofisin dolduğunu kaydeden Balekoğlu, kira geliri ile bölgeye yatırım yaptıklarını belirterek bu dönem yürütecekleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Şu an yolların tamirini yapıyoruz. Ayrıca bölgenin kamera sistemini son teknolojiyle elden geçiriyoruz. Topusu, iskanı, kat mülkiyeti alınmış sorunsuz bir bölgeyiz.”

Metronun uzun bir inşaat sürecinden sonra açılmasının önemli olduğunu kaydeden Balekoğlu, 50 yıldır iş hayatının içinde olduğunu, İkitelli’nin en temel sıkıntısının yer darlığı olduğunu belirtiyor. Büyümek isteyen üyelerin gelişimi için yeni bir OSB’ye ihtiyaç duyulduğunu paylaşan Balekoğlu, “Nerede nasıl yapılır bilmiyorum ama İkitelli’nin gelişime açık yapısının yeni alanda sürdürülebilir kılınması gerekiyor” dedi.