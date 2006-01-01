Bilgili OSGB’den, A’dan Z’ye Sağlık ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2006 yılından bu yana İstanbul Anadolu Yakası OSB’de faaliyet yürüten Bilgili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 1 Şubat itibarıyla 105 firmaya hizmet veriyor.

Yedi gün yirmi dört saat acil yardım müdahalesi için sağlık memuru bulundurup, ambulans hizmeti sunan Bilgili OSGB, talep olması halinde OSB dışındaki firmaların da ihtiyacını karşılıyor. Bilgili OSGB Genel Müdürü Dr. Bilgi Arslan, aynı zamanda bir TIP Merkezi gibi faaliyet yürüttüklerini belirterek önümüzdeki ilk dönem ilk yardım eğitimi vermeyi planladıklarını açıklıyor. Dr. Bilgi Arslan, “6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği ilk yardım eğitimleri zorunlu. Bu alanda gerekli bilgi birikimine sahip bir kurum olarak ilgili kurumlardan gerekli onayı alarak 2014’ün ikinci yarısında bu alanda hizmet vereceğiz. Firmalarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm ihtiyacını karşılayan bir OSGB olarak büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuşuyor.



Bilgili OSGB’den acil müdahale hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği, son dönemlerin en popüler iş alanını oluşturuyor. Birçok firma bu alanda faaliyetlerini sürdürürken sektörün köklü firmaları, yaşanan enflasyonun sıkıntıya neden olacağını düşünüyor. Bilgi Arslan, özellikle OSB’lerde faaliyet yürüten OSGB’lerin tam donanımlı bir yapıda hizmet vermesinin önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor: “Gerek iş sahibi gerek işçiler için iş kazaları kaçınılmaz oluyor. İstenilmeyen ancak kaçınılmaz olan bu tür iş kazalarında öncelikli olarak kolay ulaşılabilirlik önemlidir. Ayrıca tam donamlı ambulans ve uzmanımız ile uzuv kopmaları gibi durmalarda acil müdahale etmekteyiz” diyor. Bilgili OSGB’nin sunduğu diğer hizmetler arasında işe giriş muayeneleri, işyeri hizmetleri, diğer sağlık elemanı hizmetleri, iş güvenliği hizmeti, risk analizi, acil eylem planları gibi kanunun gerektirdiği tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yer alıyor.



Arslan: “Önümüzdeki dönemde periyodik muayene aracı alacağız”

Bilgili OSGB, İstanbul Anadolu Yakası’nda hızlı bir gelişim süreci yaşıyor. İlk bölgede faaliyete başladığında 20 firmaya hitap eden firma, bugün 105 firmanın ihtiyacını karşılıyor. Dr. Bilgi Arslan, bölgedeki tüm firmalara ulaşmak istediklerini belirterek, “4 doktorumuz, 5 sağlıkçımız yer alıyor. Tam donamlı bir yapıda hizmet veriyoruz. Şu anda eksik tıbbi teçhizatımız bulunmuyor. Önümüzdeki dönem periyodik muayene aracını da bünyemize katmak istiyoruz” diye konuşuyor.



Kanun farkındalık yaratıyor

İş Sağlığı ve güvenliği tüm dünyada önemli bir konu. Ancak Türkiye’de 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve çıkan yönetmeliklerle önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Zira iş sağlığı ve güvenliğinin bir farkındalık olduğunun unutulmamasını isteyen Arslan, şu bilgileri veriyor: “İSG sonrasında firmalarda belli bir kültür oluşmaya başladı. Kanun bazı muğlak ifadeleri netleştirdi. Tabi ki İSG’nin uygulanması ve istenilen düzeyde algılaması biraz zaman alacaktır. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. İSG Kanunu istedi diye evrak düzenlemek hem işyerine hem işçiye büyük sıkıntı yaratır. İSG’yi bir yaşam şekli olarak görmek ve ne gerektiriyorsa yapmak temel avantajdır.” Arslan, kanundan sonra kendilerine başvuran firma sayısında gözle görülür bir artış olduğunu sözlerini ekledi.