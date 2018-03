Biltur Catering yatırım atağına kalktı Türkiye’nin en büyüğü oldu

Bilfen Şirketler Grubu iştiraki olan Biltur Catering, birçok sektörde ve çeşitli şehirlerde fabrika yatırımlarını artırarak 200’ün üzerindeki firmaya ulaştı. İstanbul’da; Dudullu, Kıraç, Kocaeli’de Gebze ve Ankara’da OSTİM’de 4 operasyon mutfağı yatırımı gerçekleştiren ve toplam 60 bin porsiyon üzeri günlük yemek üretimi gerçekleştiren Biltur Catering, 2015 yılında İzmir, Antalya ve Bursa’ya fabrika (mutfak) açmaya hazırlanıyor.

Biltur Genel Müdür Yardımcısı Sezai Sarıkçı, yatırımlar sonucunda Türkiye’nin sektöründe en büyük firmalarından biri olduklarını ve 2015 sonu itibarıyla 500 firmanın toplu yemek ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini açıklıyor. Firma, 2015’in sonunda istihdamını ise 500’den 700’e çıkaracak. Sektörde fiyat rekabetinden sıyrılarak ağırlıklı kurumsal firmalara ulaşmak istediklerini belirten Sarıkçı, yatırımlarında sanayi bölgelerine öncelik verdiklerinin altını çiziyor. Anadolu’nun geneline yayılmak gibi bir stratejileri olmadığının altını çizen Sarıkçı, “Fiyat rekabetinin yüksek olduğu şehirde yer almak istemiyoruz. Bilfen okulları kökenli firma olmamız nedeniyle üretim stratejimizde sektörden ayrılan özelliklerimiz var. Hassasiyetimiz yüksek. Reçete usulü üretim yapıyor; öğrenci, beyaz yakalılar ve mavi yakalılar için farklı menü seçenekleri sunuyoruz” diyor.



Biltur’un kalitesi belgeli

Üretim kapasitesi ile taşıma yemekte sektörün iddialı kurumu olan Biltur Catering’in en önemli artılarından birini kalite belgeleri oluşturuyor. İşletme Kayıt Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Belgesi, ISO 190001:2007 İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgelerine sahip olan Biltur Catering, sadece belgelere sahip olmakla kalmayıp sistemleri 40 kişiden oluşan gıda mühendisinin kontrolüyle uyguluyor. Faaliyetlerinin detaylarını Sarıkçı şöyle anlatıyor: “Biltur Catering olarak grup bünyemizde yeralan tüm okullarımızın sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi beslenmeleri ile birlikte şirketlerinde istihdam ettirdikleri personellerine dışarıdan yemek satın alan her türlü işyeri, fabrika vb lokasyonlara yemek hizmeti vermekteyiz. Yemek hizmeti taşıma yemek olabileceği gibi yerinde üretim yaparak da sözkonusu hizmeti verebilmekteyiz.” Biltur’un hizmetleri arasında her türlü cateringin yanısıra kokteyl, brunch, coffee break de yeralıyor.



Üretimde hassasiyet: müşteri memnuniyeti

Sezai Sarıkçı, kalite sistemleri gereği tedarikçilerin denetiminden satın almaya, üretimden sunuma kadar tüm prosesleri kontrol ettiklerini belirtiyor. Menülerinde bulunan tüm sıcak yemekleri sabah saat 6.30’da üretmeye başladıklarını kaydeden Sarıkçı, sürece ilişkin şu bilgileri veriyor: “Üretimi saat 9.30 gibi tamamlanan yemeklerimiz thermoboxlarımıza konularak sevkiyat araçlarımızla sevk ederiz. Böylece sıcak yemekler için kritik sıcaklık olan 65 C’nin altına düşmemesi sağlanır. Kesinlikle gece üretimi yapmamaktayız.”

Biltur Catering’de görev alan tüm personelin periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Sarıkçı, yemek menüleri konusunda dikkat ettikleri hususları şöyle anlatıyor: “Menüler hazırlanırken ilgili kurum veya işyerinde hizmet vereceğimiz kişilerin ağırlıklı yaş ortalaması, erkek veya kadın ağırlıklı olup olmaması, yaptıkları işin niteliği, harcadıkları ortalama kalori miktarları dikkate alınmaktadır. Menüler mevsimsel sebze ve meyvelerden oluşmakta olup mevsiminde yetişmeyen meyve ve sebzeye menülerimizde yer verilmemektedir.” Üretimde kullandıkları kızartmalık yağların polaritesinin düzenli olarak polarimetre cihazlarıyla ölçüldüğünü aktaran Sarıkçı, polaritesi 20’nin üzerine çıkan yağlar insan sağlığı için risk oluşturacağı için kullanmadıklarını, polaritesi yüksek yağları Çevre Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşa tutanak ile teslim ettiklerini paylaşıyor.

Üretim prosesini denetleyip kontrol edemedikleri için katkı maddesi içeren hazır ürünleri (hazır çorba, hazır patates püresi vb) üretimde kullanmadıklarını dile getiren Sarıkçı, bunun yerine bu tip ürünleri kendi mutfaklarında hazırladıklarını duyuruyor. Sarıkçı, şunları dile getiriyor: “Tesisimizde kullandığımız tüm etler için mutlak surette hayvana ait sağlık raporu, veteriner hekim kesim raporu ve etin sevk edildiği araca ait araç dezenfeksiyon raporu istenmektedir. Bu raporlardan herhangi biri bulunmadığı takdirde sözkonusu etler depolarımıza alınmamaktadır. Köfte yapımında vakumlu ambalajlarda kemiksiz parça et satın almakta olup tesisimizdeki kıyma makinelerinde etleri çekerek köfte yapmaktayız. Kesinlikle hazır köfte ve hazır kıyma kullanmamaktayız. Kullanılan tüm meyve sebzeler mutfağımıza günlük taze olarak gelir ve bu meyve sebzeler mikro klorlar ile yıkama havuzlarında dezenfekte edilir.”