BMD Solar (OSTİM OSB)

Güneş enerjisinde BMD Solar imzası





BMD Solar, 2007’nin Temmuz ayından beri yenilenebilir ve temiz enerjiler konusunda faaliyet gösteriyor. Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için çalışan firma, ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ile faaliyet gösteriyor. Özellikle fotovoltaik sistemlerle ilgili uluslararası standartlarda kaliteli hizmet veren öncü bir marka ve dünya pazarında güvenilir bir firma olarak yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren BMD Solar, güneş elektroniği konusunda çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların hedefi yerli ekipmanların bütün güneş enerjisi uygulamalarında kullanılabilmesini sağlamak. BMD Solar’ın ürün yelpazesinde güneş panelleri, inventörler, esnek güneş panelleri, panel tutucular, güneş izleme sistemleri, su pompaları yer alıyor. BMD Solar Genel Koordinatörü Bulut Ulusoy, güneş enerjili aydınlatma, güneş enerjili tarımsal alanda kullanılan dalgıç pompoları, yüzer pompaları, telekonomünikasyon sistemlerinin güneş enerjisiyle beslenmesi konularında ihtiyaca özel çözümler geliştirdiklerini anlatıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında anahtar teslim projeler yaptıklarını belirten Ulusoy, Arnavutluk ve Macaristan’da telekomünikasyon sistemlerinin güneş enerjisiyle beslenmesi, Afrika’nın farklı ülkeleri ve Irak’ta güneş enerjili aydınlatma ve bireysel konutların enerjisini güneş enerjisinden sağlayan projeler tamamladıklarını ifade ediyor. Yurtiçinde ise kamu ve özel sektör kuruluşlarına güneş enerjili aydınlatma ve tarımsal sulama sistemleriyle ilgili çözümler sunduklarını aktaran Ulusoy, üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini kaydediyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki yeni yasal düzenlemelerin ardından sektördeki hareketlenmeyle birlikte özellikle güneş santralleri ve güneş tarlaları çalışmalarına ağırlık vermeye başladıklarını dile getiren Bulut Ulusoy, “Afyonkarahisar ve Konya’da konutların enerjisinin güneş enerjisiyle sağlanmasına ilişkin küçük ev uygulamaları yaptık. Kırıkkale’de güneş enerjili aydınlatma ve tarımsal sulama yaptık ve güneş enerjisiyle bir evin enerji ihtiyacını karşıladık” diyor. Güçlü bir Alman firmayla güneş enerjisi projelerinde işbirliği yaptıklarını da aktaran Ulusoy, dünyada BMD Solar vizörlüğünde kurulan sistemlere 10 yıl sigorta garantisi de verdiklerinin altını çiziyor: “Bütün risklere karşı performans garantisi veriyoruz. Sistem arıza yaptığında gelir kaybını da garantiliyoruz.”

Güneş enerjisi alanında Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini de vurgulayan Bulut Ulusoy, bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında sözleşmesini yapma aşamasına geldikleri büyük projelere imza atmaya hazırlandıklarını açıklıyor: “Bu projelerle 2013 yılında yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz. Bir projenin oluşturulmasından finans çözümüne kadar, hatta sonrasında işletmesinden bakımına kadar her alanda çözümler sunuyoruz. Müşterinin ihtiyacını belirliyor, proje geliştiriyor, sonra onlara finans bulma konusunda da yardımcı oluyoruz. Yurtdışı kaynaklı kredilerle ilgili danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Projeyi tamamlıyor, uyguluyor, sonrasında projenin bakım ve onarımı da dahil işletmesini de biz yapabiliyoruz, tamamen anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bizim avantajımız şu; kurduğumuz sistemler, kendi kredisini kendisi ödeyebiliyor. Krediyi alan müşteri 7 yıldan sonra sürekli bir kar elde ediyor. Güneş enerjisi konusunda insanlar giderek bilinçleniyor. Kurduğumuz sistemlerle güvenilirliğimizi kanıtladık, kendi adımızı duyurduk, bu yıl büyümeye odaklanacağız.” OSTİM Yenilebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi’nin yeni bir oluşum olduğunu vurgulayan Bulut Ulusoy, küme üyeleri arasında işbirliğinin zamanla gelişeceğini düşünüyor.