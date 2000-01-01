Bölge ekonomisine yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde katkı; Kombassan Holding

Kombassan Kağıt ile 1989’da, yeni bir ekonomi modeli olarak ticari hayata giren, yurtiçi ve dışında onlarca şirketi ve binlerce çalışanıyla 25. yılını geride bırakan Kombassan Holding bölge ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Kombassan Holding, yurtiçi ve dışında 18 şirket, 32 tesis, 6 bine yakın direkt, 15 bin endirekt çalışan ve İSO İlk Bin’de 5 şirketiyle Türkiye ve bölgesi için çalışıyor.

Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, özellikle Konya bölge ekonomisine katkılarını rakamlarla açıklıyor: “Konya havzasında bulunan şirketlerimiz, 2013’te, mevcut ciromuzun yaklaşık olarak yarısına tekabül eden 611 milyon TL’lık ciro yapmışlar, sadece bölgemizden 363 milyon TL’lik mal ve hizmet alımı gerçekleştirmiş, bölge tedarikçisi ve üreticisine önemli kazançlar sağlanmıştır. Yine bu dönemde aynı bölgede 64 milyon TL personel ödemesi, 53 milyon TL’lik vergisel ödeme ve yükümlülükler, 24 milyon TL’lik yatırıma yönelik harcamalar ve 80 milyon TL’lik ihracat olmak üzere, Konya Bölge ekonomisine toplamda yaklaşık 1.1 milyar TL’lik bir girdi sağlamışlardır.”

Mevcut şirketlerinin verimlilik ve yapılanma çalışmalarında önemli mesafeler katettiklerini belirten Şahin, karlı gördükleri sektörlere odaklandıklarını söylüyor: “Bu doğrultuda, Düzce’de bulunan ve MDF-MDF LAM üretimi yapan Divapan şirketimizde 55 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla komple yeni bir üretim hattının yapımını gerçekleştirdik. Bu yatırımla ürün kalitesi ve ebadındaki iyileşmenin yanında, üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmış olduk. Ayrıca gelecek dönemde, şehir otelciliği alanındaki potansiyeli gözönüne alarak beş yıldızlı Ankara Bera Otelimiz faaliyete başladı. Şehir otelciliği alanındaki tecrübe ve birikimimizi gelecek vadeden illerimize yaymayı planlıyoruz. Hayvancılık alanında Kazımkarabekir ve Karapınar’daki tesislerimizde önemli ilerlemeler sağladık. Hayvancılık tesislerimiz de süt üretimi yanında süt işleme tesisleriyle ilgili çalışmalarımızı son aşamaya getirdik.”



Haşim Şahin, Kombassan’ın sağladığı istihdamla işsizliğin azaltılmasını sağladığını ve bölge ekonomisine canlılık kazandırdığını ve yapılan ihracatla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunduğunu dile getiriyor: “Tüm yatırımlarımızda, ortaklarımızın beklentileri de gözetilerek, bölge insanı ve ekonomisinin gelişimi esas alınmıştır. Kombassan’ın bölge ekonomisinin canlandırılmasını hedefleyen çabaları bölge insanı tarafından da bilindiğinden bölge insanımız markalarımıza sahip çıkmıştır. Grubumuz, Konya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Muğla, Tekirdağ, Afyon, Aksaray, Burdur, Karaman, Antalya, Düzce, Aydın olmak üzere 13 ilde ve yurtdışında Romanya ve Macaristan’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurtiçi ve dışında 18 şirket, 32 tesis, 6 bine yakın direkt, 15 bin endirekt çalışan ile ülkemiz ve bölgemiz için çalışıyoruz. Bugün itibarıyla İstanbul Sanayi Odası’nın belirlediği kıstaslara göre ülkemizin İlk Bin şirketi arasında 5 şirketimiz yeralmaktadır.”

Sadece Konya Bölgesi’nde 13 şirket, 2 bin 500’e yakın direkt çalışan: Grubun Konya bölgesinde ise Kombassan Kağıt, Komyapı, Kompen, Komgıda, Bera Otelleri, Kongaz, MPG, Medikal2000, Mermer, Kombassan Petrolleri, Komel, Kazımkarabekir Hayvancılık ve Karapınar Hayvancılık şirketleri bulunduğunu anlatan Şahin, “Bu şirketlere ait Komeks (defter), Speed Copy ve Ultra Copy (fotokopi kağıdı), Kompen ve Bauplast (PVC), Golda ve Melda (gıda ürünleri), Acar (vinç), Medikal2000 (hastane ekipmanları) gibi önemli markalara sahibiz” diyor.