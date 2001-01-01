BORŞEN, ilklere imza atmaya devam edecek

Paslanmaz çelik boru ve bağlantı parçalarında hem üretici hem stokçu kimliğiyle BORŞEN, Dudullu OSB’de toplam 18 bin metrekare kapalı alanda hem yurtiçi hem yurtdışı müşterilerine hizmet veriyor. Dudullu OSB’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan BORŞEN’in Bölge’deki mevcut idari plazası 2006 yılında faaliyete geçti.





BORŞEN İş Geliştirme ve CRM Proje ve Yönetimi Müdürü Caner Fenerci, paslanmaz çelik TIG kaynaklı proses borusunu üreten Türkiye’deki tek ve ilk firma olduklarını söylüyor.

Bütün kimya tesisleri, ısı değiştirici eşanjör denilen uygulamalarda, denizcilik sektöründe, petrokimya tesisleri, büyük gıda firmalarının tamamına yakınında kullanılan BORŞEN markalı TIG kaynaklı paslanmaz çelik proses borularını 2005 yılından beri Dudullu OSB’deki tesislerinde ürettiklerini anlatan Fenerci, “BORŞEN’de boru, birebir kesinkes sızdırmazlık özelliğiyle üretilmektedir” diyor. Sektörde BORŞEN’in en güvenilir milli kuruluş olduğunu vurgulayan Fenerci, ilklere imza atmış firma olarak BORŞEN’in Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni jenerasyon paslanmaz çelik ürünleri kullanarak yeni borular üreteceklerini açıklıyor. Fenerci, ayrıca BORŞEN’in Türkiye şartlarıyla paralel olarak büyüyeceğini kaydediyor.