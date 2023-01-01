Brother’dan PT-9700PC

Japon kalitesinin aynası Brother, özellikle OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin ve KOBİ’lerin yazıcı ihtiyacına cevap verecek verimli, ekonomik ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyor.





Brother’ın yeni ürünü PT-9700PC profesyonel etiket yazıcısı birçok avantajı sunuyor. Etrafı kirletmiyor. Bu yüksek hızlı, yüksek kaliteli profesyonel etiket yazıcısı anında geniş ve dayanıklı etiketler veriyor. Maliyet tasarrufu sağlayan PT-9700PC, istek olması halinde profesyonel çalışan yaka kartı etiketlerini uygun maliyetle oluşturabiliyor. Ürün, kalıcı yaka kartlarının değiştirilmesine bağlı maliyeti neredeyse ortadan kaldırıyor. PT-9700PC oto laminasyonlu yüksek kaliteli etiketler sunuyor. İmalattan perakendeye geniş bir çalışma ortamı için ideal olan P-touch lamine etiketler neme, olağanüstü ısılara, UV ışınlarına, endüstriyel kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı olarak tasarlandı. Yüksek performanslı etiketleyici olarak dikkat çeken üründe dosyalar, dosya çekmeceleri ve daha fazlası için anında dayanıklı, basılı ofis etiketleri oluşturulabiliyor. Kolay bir kullanım sunan üründen en iyi şekilde yararlanmak için; etiketleme ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 ve 36mm.lik etiket genişliklerinden seçim yapın. Üst Sınıf (HG) Şeritler ve 80mm/saniyeye kadar yazdırma hızlarıyla üretkenliğinizi ve etkinliğinizi artırın. Üst Sınıf (HG) Şeritler ve 360 x 720dpi.ye kadar yazdırma çözünürlükleriyle en üst seviyede çıktılar alın.