Catering ve toplu yemekte kalitenin markası; BİLTUR

Sağlıklı beslenmenin yanında damak tadına da önem vermeyi şirket prensibi haline getiren BİLTUR Catering, 1993 yılından beri 3 yaş grubu çocuklardan başlayarak her yaş grubuna hizmet sunuyor.





Toplu yemek ve catering hizmeti sunan BİLTUR Catering, Coffe Break VIP Kokteyl ve TOP VIP Brunch Biltur hizmetleri kapsamında 50 kişiden 5000 kişiye kadar her türlü catering organizasyonlarınızda ekip ve ekipman zenginliğiyle hizmet veriyor. Catering kadrosu davet ve mönü içeriğine göre VIP, TOP VIP servisleriyle oturma düzenli olabileceği gibi, kokteyl, kokteyl prolange, piknik, mangal partisi, brunch, coffee break gibi organizasyonlarda da hizmet sunan BİLTUR Catering, toplu yemek hizmeti çerçevesinde taşıma veya firmada yerinde üretim yapıyor. Firmanın ihtiyaçlarına yönelik çoktan seçmeli salata barlı, 4 çeşit gibi birçok menü çeşidi sunuluyor.

BİLTUR Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Genel Müdürü Füsun Razak Orhan, BİLFEN Şirketler Grubu şirketlerinden BİLTUR Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.’nin BİLTUR Catering markasıyla Dudullu OSB’de 5 bin metrekare kapalı alanda, Bahçeşehir’de 1000 metrekare kapalı alanda üretim yaptığını anlatıyor. Üretim kapasitelerini geliştireceklerini belirten Orhan, “Ankara’da Gölbaşı mevkiinde 3 bin metrekarelik yeni bir mutfak açmak için çalışmalarımız başladı. İstanbul Avrupa yakasında ise 6 bin metrekarelik mutfağımızın inşaatı ve tadilatı devam ediyor. Gebze’de de 3 bin metrekarelik bir mutfak açacağız” diyor. Orhan şu bilgileri veriyor: “5 gıda mühendisi, 3 gıda teknikeri, 2 kalite yönetim elemanı, 2 iş güvenlik uzmanı dahil toplamda 400 kişi istihdam ediyoruz, yaklaşık 27 bin kişiye öğlen yemeği, yaklaşık 10 bin kişiye kahvaltı, 10 bin kişiye de ikindi beslenmesi, yaklaşık 5 bin kişiye de akşam yemeği hizmeti sunuyoruz.”

İş yaşamında yeni trend; çalışanın mesai başlangıcına kadar tüm kahvaltı ihtiyacını karşılamak böylece masasına geldiği zaman verimli bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamak. Bu trend doğrultusunda şirketlere kahvaltı hizmeti de sunduklarını aktaran Orhan, toplamda 130 firmada yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatıyor: “BİLFEN Şirketler Grubu’ndan BİLFEN Okulları ve başka okullarda 18 aydan 18 yaşına kadar her yaş grubundan 17 bin öğrenciye hizmet sunuyoruz. Günümüzde şirketler çalışanlarının mutlu olması dolayısıyla daha verimli çalışabilmeleri için onlara her türlü imkanı sunmayı hedefliyor. Bu noktada da yemek konusunda farklı açılımlara gidiliyor. Örneğin; çalışanlarına sabah kahvaltısı veren şirketlerin yanısıra bazı firmalar çalışanlarına öğleden sonra ikindide kuru meyve, kuruyemiş, kurabiye gibi ikramlar sunuyor. Bazı firmalarımızda da çalışanlara yönelik doğumgünü organizasyonları başladı, kutlamalar, yıldönümleri gibi organizasyonlar için kokteyller ve yemekler düzenleniyor. Biz de toplu yemek müşterilerimize ayda 1 gün düzenlediğimiz özel günlerde dünya ve Türkiye’nin geleneksel mutfaklarını sunmaya başladık. Bu konseptle İtalyan, İspanyol, Meksika, Osmanlı, Gaziantep, Hatay ve Karadeniz mutfağını sunduk. Önümüzdeki dönem Güneydoğu ve Ege mutfağı ile Çin mutfağını sunacağız.”

Hijyen ve kaliteye büyük önem veren şirket, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Sistemi, TSE Belgeleri’ne sahip. Çevre dostu şirket, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde atık yağları, kullanılmış kağıtları doğaya terketmiyor, geridönüşümünü sağlıyor, atık yemekleri de köpek çiftliklerine veriyor.