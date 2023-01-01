Çevre Sanayi Sitesi

Ticaret merkezi yapılıyor





Çevre Sanayi Sitesi, 4 bin istihdamı, 250 atölye sayısı ve 274 ortaklı bir yapıyla yüzde 100 dolu faaliyet yürütüyor. Bölgede modül işyeri olarak 533 alan bulunuyor. Çevre Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tokdemir, karma yapıda firmaların yer aldığı sanayi sitesinin altyapısına ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi. İlk aşamada bölgedeki yüksek gerilim hatlarının yerin altına alındığını aktaran Tokdemir, ayrıca 5. ve 1. Bloğun önünde bir çevre düzenlemesi yapacaklarını duyuruyor. Tokdemir, en önemli projelerinin ticaret merkezi olacağını söylüyor. 600 metrekare alan üzerine 4 katlı bina yapacaklarını kaydeden Tokdemir, “Binayı kooperatif olarak inşa edeceğiz. Yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olmasını bekliyoruz. Ticaret alanı içerisinde; ofis katları ve bölge esnafının ihtiyacını karşılayacak nitelikte küçük esnafın yer almasını istiyoruz” diyor.

Üyelerin gelişimine ilişkin de bilgi veren Tokdemir, son dönemlerde yaşanan temel sıkıntının fiyat rekabetinden kaynaklandığını belirterek, “KOSGEB analizlerinde bölgemizde 7 bin kişinin çalışması gerekiyordu ancak 4 bin kişi çalışıyor. Bu veriye bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; kapasite oranları çok düşük” diyor. İkitelli’nin gelişimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Tokdemir, “Bölge planlandığı gibi gelişiyor. Burası bir sanayi alanı ve küçük-orta ölçeklilerin üretim alanı. 30 yılda ikitelli istenen noktaya gelmeye başladı. Yürütülen çalışmalar ile hem arz hem talebin örtüştüğü önemli bir sanayi alanı olarak faaliyetlerine devam edecektir” diye konuştu.