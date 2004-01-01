Çiftel Elektromekanik (TOSB)

Çiftel liderliğini sürdürülebilir kılmak istiyor





Çiftel Elektromekanik 1990 yılında otomotiv elektriği sektöründe yılların bilgi ve deneyimine sahip Yunus Çiftçi tarafından İstanbul-Sirkeci’de kuruldu. Aynı zamanda İstanbul-Avcılar’da da 80 metrekarelik bir alanda üretime başlayan firma, 1991 yılında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Sanayi Sitesi’nde yeni bir üretim yeri satın aldı. 1992 den itibaren üretim faaliyetini bölgeye taşıyan firmanın kurucusu Yunus Çiftçi, 1993 yılında üretimin İstanbul gibi metropollerden taşınacağını öngörerek TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucuları arasında yerini aldı.

Çiftel Elektromekanik Sanayi Kalite Güvence&Planlama Sorumlusu Emre Çiftçi, otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki TOSB’da 2004 yılında 13 bin metrekare açık 4 bin 400 metrekaresi kapalı alana yatırım kararı aldıklarını ve 2006 yılında modern binalarına taşındıklarını söylüyor. Bu yıl 22 yılını dolduran ve üretiminin tamamına yakınını yerli ve yabancı OEM müşterilerine sevk eden Çiftel, otomotiv sektörüne; sigorta, sigorta kutusu, terminal, bakır kablo ucu ve pul üretiyor. Kuruluşundan bu yana Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Emre Çiftçi, yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Araçlarda çıkan yangınları önlemek için AB direktiflerine uygun olarak tasarladığımız ve Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen yeni tip “Ana Devre Koruma Sigorta Kutusu”nun (Pre-Fuse Box) kullanımını yerli OEM firmalarımızda da yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede 2012 yılı içerisinde birçok yerli OEM firma ile proje aşamasında beraber çalışarak 2013 yılında üretimine başlanan araçlarda bu sigorta kutusunun kullanımına başlanmıştır.”

Çiftel, üretiminin yüzde 30-35’ini başta Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Belçika, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Kuzey Afrika ile Orta-Doğu ülkelerine ihraç ediyor. İhracatın önemli kısmını oto sigortası ve sigorta kutuları oluşturuyor. Emre Çiftçi, kısa vadede OEM üreticilerle beraber yeni projeler de çalışarak onların ihtiyaçlarına yönelik yeni ‘Sigorta ve Sigorta Kutusu’ üretmek, orta vadede ise üretim alanlarında Türkiye’deki liderliklerini sürdürmek olduğunu açıklıyor.