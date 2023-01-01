Cila Nikelaj Sanayi Sitesi

2014’te iskan alınacak





Cila Nikelaj Sanayi Sitesi’nde yapılaşma yüzde 99 oranında tamamlandı. İkitelli’nin hayata geçen en son projeleri arasında yer alan 56 üyeli Cila Nikelaj Sanayi Sitesi 5 bloktan ve 100 birimden oluşuyor. Cila Nikelaj Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sebahatdin Kayas, yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği bölgenin hızlı bir gelişim sürecinden geçtiğini söyledi. Kayas, şöyle konuştu: “Bölgede yapılaşması en son gerçekleşen KSS’ler arasında yer alıyoruz. 5 bloktan oluşan bölgede inşaat kalitesi en üst sınırdan gerçekleştirildi. 6 metre olan binaların tamamın dışına izolasyon yapıldı, çatılara da sandviç panel koyduk.” Bölgenin olumsuz tek yanını ise yapı alanın ın küçük olması oluşturuyor. Kayas, emsalin tamamını kullandıklarını ve tek birimin 276 metrekareden oluştuğunu belirterek, “ikili ve birleştirmeler ile alanlarımız genişleyebiliyor” diyor. Bölgenin değeri yüksek kooperatifleri arasında yer aldıklarını söyleyen Kayas, kira ve mülk gelirlerinden bu oranı ölçebildiklerini paylaşıyor. Kayas, “Yüzde 70 kiracıdan oluşan bir bölgeyiz. Sektörel olarak; metal kaplama, kimya ağırlığı devam ediyor. Kimyasal arıtmamız bulunuyor. Çevreye duyarlı bir alan olarak hiçbir suyumuzu arıtmadan deşarj etmiyoruz” diye konuşuyor.

Bölgenin iskanını alma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kayas, 2014 yılında iskan almak istediklerini belirtiyor. Ayrıca bölgenin sosyal donatı alanlarında ıslah ve düzenleme çalışmaları yapacaklarını söyleyen Kayas, “Daha cazip, daha iyi işleyen ve daha yaşanabilir bir site yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönem eksiklerimizi de tamamlayarak sorunsuz bölge olarak üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” diyor.