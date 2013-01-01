Çopuroğlu (OSTİM OSB)

Yatırımlarını arttırıyor





Yatırımlarla üretim kapasitelerini artırdıklarını belirten Çopuroğlu Sanayi Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Çopur, ihracat için yeni pazar arayışını sürdürdüklerini söylüyor. Irak’ın yanısıra Avrupa pazarını da hedeflediklerini aktaran Çopur, üretim yatırımlarının dışında ihracata ağırlık vereceklerini kaydediyor. Seyfi Çopur, 2012 yılında üretimlerini yüzde 110 arttırdıklarını, cirolarının da bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdiğini, bu artışlara paralel istihdamlarının da yüzde 20 yükseldiğini ifade ediyor. Çelik halat ve çelik sapan ürettiklerini, farklı ürün gruplarıyla aynı zamanda demir-çelik üreticisine çözüm ortağı olduklarını dile getiriyor: “2012’de çelik ve sapan imalatımızı açtığımız ikinci imalathaneye aktardık. İlk imalathanemizde de kaldırma üniteleri imal ediyoruz. Çelik halat ve sapan imalatı konusunda öncelikle Ankara’da daha sonra da Türkiye genelinde ilk akla gelen isim olmayı hedefliyoruz. 2013 yılında sapan imalat kapasitesini arttıracak 2 bin tonluk pres makinası alımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca alacağımız bir test makinesi ile çelik halat sapanlarımızı kusursuz üretmeyi hedefliyoruz. Bunu da 2013 yılı içinde gerçekleştireceğiz.” Seyfi Çopur, 2013 yılında yapacakları bir yatırımında CANIAS programına geçmek olduğunu açıklıyor: “Sektörde ERP kullanan firma bulunmıyor. ERP’nin amacı üretimin sistem üzerinden takibi ve kontrolüdür. Bunu yaparken hızlı olmak gerekir ki firmanın tedarik zincirindeki çözüm ortakları ile iletişimi hızlı ve sorunsuz gerçekleşsin. Bu programın firmamıza sağlayacağı en büyük avantajı kazandıracağı hızdır.”