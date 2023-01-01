DCT Danışmanlık (OSTİM OSB)

Firmaların rekabet gücünü arttırıyor





KOSGEB destekleri başta olmak üzere firmaların üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarını güçlendirmelerine yönelik tüm çalışmalarında danışmanlık hizmeti sunuyor. DCT Danışmanlık Şirket Müdürü Azat Tellioğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların kendi öz kaynaklarıyla yatırımlar yaparak faaliyetlerine devam ederken 1990’lı yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan hibe ya da kredi nitelikli fonlardan yararlanmaya başladıklarını anlatıyor. Sektörlerin bölgelere göre farklı ihtiyaçları bulunduğu ve bu ihtiyaçların farklı yöntemlerle karşılanabileceğinin tespit edilmesi üzerine 2006 yılında Türkiye’nin 26 farklı bölgesinde kalkınma ajansları kurularak hibe destek programlarının bu ajanslar aracılığıyla firmalara iletildiğini aktaran Azat Tellioğlu, “Firmaların geleneksel üretim yöntemlerinden teknolojik üretim yöntemlerine geçmelerini sağlayan bu destekler, onların üretim kapasitelerini, ürün çeşitliliğini artırmalarını sağlamıştır. Üretim altyapısının güçlenmesine yönelik bu yatırımlarla birlikte firmaların faaliyetlerini, bulundukları sektörlerin ulusal ve uluslararası standartlarını sağlayarak yürütmeleri için gerekli sistemleri kurmaları sağlanarak rekabet güçleri artırılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte birçok firmanın pazar payları arttığı gibi ihracata başlama olanağına sahip olmuşlardır” diye konuşuyor. Bu destek programlarıyla firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi, üretim makine ve ekipmanların üretiminin gelişimine katkı sağlanmasıyla sektörlerin ürün kalitesini ve üretim kapasitesini artırarak üretim maliyetlerinin düşürülmesinin sağlandığını dile getiren Azat Tellioğlu, şu bilgileri veriyor: “Ajansların yanısıra KOSGEB tarafından hazırlanan Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Birliği-Güç Birliği Destek Programı ile firmaların yatırımları desteklenmektedir. Kalkınma Ajansları ve KOSGEB tarafından hazırlanan destek programlarının yanısıra yürürlüğe giren yeni Teşvik Sistemi kapsamında sunulan Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki destekleriyle firmaların yatırım planlarını uygulama imkanları sağlanmaktadır.” Azat Tellioğlu, Türkiye’de yaşanan bu gelişmelerle birlikte son yıllarda büyük gelişim gösteren eğitim ve danışmanlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından DCT Danışmanlık’ın kalkınma ajansı destekleri, Yatırım Teşvik Belgesi ve KOSGEB destekleri başta olmak üzere firmaların üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarını güçlendirmelerine yönelik çalışmalarında danışmanlık hizmeti sunduğunu dile getiriyor: “Firmaların yararlanabileceği farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen bu destek programları DCT Danışmanlık tarafından takip ediliyor, firmalara uygun yatırım programları belirlenerek firmalar bilgilendiriliyor. DCT Danışmanlık, firmaları ziyaret ederek firmayı kısa ve uzun vadede yapacağı yatırımlarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan alabileceği destek programları kapsamındaki hibeler konusunda bilgilendirdiği gibi internet sitesi gibi diğer iletişim araçlarıyla firmaları yönlendirerek danışmanlık hizmeti vermektedir.



Müşteri memnuniyeti odaklılık

Azat Tellioğlu, “Son yıllarda büyük gelişim gösteren danışmanlık sektöründe hizmet veren DCT Danışmanlık’ın Türkiye genelinde özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve bu iş birliği temelinde ekonomik ve sosyal değer üretmeyi, toplumsal kalkınmaya somut hedefler ölçeğinde katkı sağlamayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı kendisine misyon edindiği gibi; hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların yaptıkları yatırımlar ile rekabet güçlerinin artmasını sağlamak ve sektörde öncü olmalarına katkı da bulunmayı vizyon edindiği” cümlesiyle özetliyor.