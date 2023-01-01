Demir-çeliğin cazibe merkezi; DES Sanayi Sitesi

180 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 362 bin metrekare alan üzerine kurulu 1500 tane 100 metrekarelik prefabrik modülden oluşan DES Sanayi Sitesi’nde 800 bağımsız vergi mükellefi faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 doluluk kapasitesiyle çalışan DES Sanayi Sitesi’nde, en büyüğü 1000 metrekare, en küçüğü 100 metrekarelik 800 bağımsız bölüm, sosyal tesisler, bankalar; DES Ticaret Merkezi, 7 büfe, 40 alışveriş merkezi, lokanta, berberin yanısıra hırdavat, elektrik-elektronik hizmeti sunan işletmeler mevcut.





DES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Öztürk, “DES İstanbul’da demir-çelik sektörünün en önemli ticaret merkezidir” diyor. Öztürk, bölgenin en önemli binalarından biri olan ve içinde DES Yönetimi, 24 bağımsız ofis, 8 banka, park yeri, arşiv, depolar ve restaurant bulunan 9 bin metrekare büyüklüğündeki DES Ticaret Merkezi’nde boş yer kalmadığını aktarıyor. Öztürk, eski yönetim binasını da değerlendirdiklerini, 2 adet bağımsız bölümün bankalara kiraya verildiğini anlatıyor.

Bölgede 15 bin kişinin istihdam edildiğini kaydeden Öztürk, “DES Sanayi Sitesi, demir-çelik, her türlü metal ve mamüllerinin üretildiği, satıldığı demir-çelik borsası konumundadır. Dünyadaki değişime uyum sağlayan ve devamlı kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Demir-çelik sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı DES, demir-çeliğin borsası olmaya devam ediyor” diyor. Demir-çeliğin cazibe merkezi DES Sanayi Sitesi’nde bulunan işletmelerin yüzde 70’inin kiracı olduğunu ve bu nedenle büyük bir sirkülasyon yaşandığını belirten Öztürk, Perşembe Pazarı, Bayrampaşa ve Merter’den bölgeye intikal edilmesiyle DES Sanayi Sitesi’nde ciddi yoğunluk yaşandığını dile getiriyor.

İstanbul’un göbeğindeki DES Sanayi Sitesi içerisinde esnaf gruplarının da yeralmasının bölgenin cazibesini arttırdığını vurgulayan Öztürk, “DES Sanayi Sitesi, hedefine ulaştı, hedefini aştı. Ancak önemli olan hedefine ulaşmak değil, geldiğin noktada durabilmektir” diyor.

DES’in 1. Cadde sınırında inşaatı süren Dudullu OSB’nin spor kompleksi projesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüteceği teknopark projesinin DES’in değerini arttıracak bir proje olduğuna değinen Öztürk, “Yollarımız düzelecek, ulaşım imkanlarımız artacak, teknopark, bölgeye ciddi bir hareketlilik getirecek, bankaların cazibe merkezi olacak” diyor. Dudullu OSB yönetimi ile uyum içinde çalıştıklarını ve DES sanayicilerinin taleplerinin hızla karşılandığını anlatan Öztürk, “Dudullu OSB’de faaliyet göstermek, sanayicilerimiz için çok avantajlı. OSB Kanunu’nun izin verdiği her isteğe Dudullu OSB yönetimimiz de ‘Evet’ diyor, bütün sorunlarımızı kendi içimizde çözüyoruz, bürokratik sorunlarımız yok” diyor.

DES Sanayi Sitesi sınırları içerisinde güvenlik, 3 vardiya çalışan 21 kişilik ekiple sağlanıyor. Bölgeye giriş-çıkışlar optik kamerayla kontrol ediliyor, kayıtların düzenli tutulduğunu belirten Öztürk, yakında Dudullu OSB işbirliğiyle DES’te yeni bir güvenlik sistemi oluşturmak için bir proje geliştirmeyi düşündüklerini ifade ediyor. Öztürk önemli sorunlardan birinin DES Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösterenlerden bazılarının işlerini dükkanlarının dışına da taşırarak çalışmaları olduğunu söylüyor: “100 metrekare yer kiralayıp, 1000 metrekarede iş yapmak isteniyor. DES Sanayi Sitesi’nin yollarında imalat yapılıyor. Bu işletmelerle ilgili site yönetim planı çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmaktayız. Tüm işletmelerin komşusuna saygılı site yönetim planı çerçevesinde çalışmalarını rica ediyoruz.”