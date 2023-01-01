Demirciler Sanayi Sitesi

Sitede projeler doludizgin





İkitelli OSB’nin en aktif sanayi sitelerinden biri olan Demirciler Sitesi’nde projeler ardı ardına hayata geçiyor. Demirciler Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topcuoğlu, en önemli projeleri arasında yer alan ve çalışmaları 1 yıl süren teknopark projesinde sona yaklaştıklarını, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin buradaki çalışmalarını bitirip yıl sonunda Teknopark’ı açmayı planladıklarını aktarıyor. Üyelerin gelişimi yönünde bir dizi proje yürüttüklerini anlatan Topcuoğlu, şu bilgileri veriyor: “Yeni çıkan İş Güvenliği Yasası kapsamında ilgili hususlarda üyelerimizi bilgilendirdik. Kooperatifte çalışan personelimizi de Çelebi Ortak Sağlık Birimi ile sözleşmeli yaparak risk analizlerini yaptırdık. Bir örnek teşkil etmesi açısından 9 personelimizin risk analizlerini yaptırıp kanuna uyumlu hale getirdik.”

İdari bina tamamlanıyor: Demirciler Sanayi Sitesi’nin idari binasının inşaatına başlayan Mustafa Topçuoğlu, binanın siteye prestij ve katma değer sağlayan bir proje olduğunu söylüyor. Binanın altında beş tane dükkan sitenin ihtiyaçları doğrultusunda kiraya verilip, buradan gelecek gelirle sitenin ihtiyaçlarını karşılamayı planladıklarını anlatıyor. Sağlanan gelirlerle üyelerden aidat almayı ilk aşamada azaltma sonrasında ise kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Topçuoğlu, şu bilgileri veriyor: “Bu bina sadece yönetim birimini içerecek. Yönetim birimi üst katlara konumlandırılacak; daha kaliteli, daha hızlı bir hizmet verebileceğiz. Kooperatifin tam ortasında merkezi konumda olacağız, böylelikle burası bir cazibe merkezi olacak. Dolayısıyla arka çıkış kapısının olduğu bölge ön çıkış kapısında olduğu gibi bir değer kazanacak. Bir tarafta oto yıkama, yanında taşıt kantarı, büfe-restorant-kafemiz, diğer tarafında camiimiz olacak. Dolayısıyla arka çıkış kapısının olduğu bölge ön çıkış kapısında olduğu gibi bir değer kazanacak.”