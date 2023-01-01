Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) turizme odaklanıyor

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay, 2014 yılının ilk aylarında teklif çağrısına çıkmayı planladıklarını söylüyor. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan DİKA’nın yeni bölge planı hazırladığını anlatan Gülbay, “2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planı için sahadayız” diyor.





Mardin için en önemli unsurlardan birinin turizm altyapısını geliştirmek olduğuna değinen Gülbay, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’da turizm sektörünün önplana çıkacağını ifade ediyor.

Mardin Kızıltepe Ovası’nda tarım sektörünün öne çıktığını vurgulayan Gülbay şöyle diyor: “Buğday çok kaliteli. Gıda sektörü için Irak ve Ortadoğu pazarı yanıbaşımızda. Petrol ürünlerinden dolayı birçok tüketim malzemesini kendi üretmeyen Ortadoğu pazarı bizim için çok ciddi bir pazar. Bölgede inşaat sektörü de ciddi bir gelişme gösteriyor. Bölgemizde yer alan Habur Sınır Kapısı ve Nusaybin Sınır Kapısı da önemli. Mardin’de inşaat sektörü, başta çimento olmak üzere birçok ürünü ihraç ediyor.”

Özellikle tır ve kamyon kuyruklarının azaltılması için Habur Sınır Kapısı Raporu hazırladıklarını belirten Gülbay, şunları dile getiriyor: “Kapının iyileştirilmesi bölgenin en büyük avantajlarından biri olacak, ulaşımla ilgili tüm alt sektörleri de iyileştirecek. Kapıya yakın bir lojistik ağ ve lojistik köy kurulması konusunda ciddi bir öngörümüz var. Buraya bir lojistik üs kurulmasının bölgenin ekonomisini canlandıracağını söylüyoruz. 4 ilimize hibe desteği sağlıyoruz. Desteklerimiz bölgede toplamda yaklaşık 50-60 milyon TL’lik yatırıma dönüşmüş durumda, yaklaşık 1100 kişinin istihdamı gerçekleşti.” Gülbay, 4 ilin sanayi envanterini çıkaracaklarını da sözlerine ekliyor.