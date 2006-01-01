Disa Kulp ile “mükemmelliğe dokunun”

Temelleri 2006 yılında alüminyum mobilya profilleri üretimiyle atılan Meya Alüminyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, sonrasında cam balkon sistemleri üretimine başladı. 2008 yılında İstanbul’da, Bayrampaşa’da alüminyum kulp alanında faaliyet göstermeye başlayan firma, son 1 yıldır Diyarbakır OSB’de, 2500 metrekaresi kapalı toplam 5 bin metrekare alanda üretimini sürdürüyor. 34 kişi istihdam eden firma, mobilya yan sanayisi alanında faaliyetlerini yürütüyor.





Meya Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Azizoğlu, tescilli markaları DİSA KULP ile yoğunluklu olarak alüminyum çekmece kulpları ürettiklerini anlatıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde alanında üretim yapan tek firma olduklarını vurgulayan Azizoğlu, yurtiçi satışlarının yanısıra Ortadoğu’ya da ihracat yaptıklarını söylüyor: “Üretimimizin yüzde 5’ini Irak ve İran’a ihraç ediyoruz. 2014 yılında üretimimizin yüzde 30-40’ını ihraç etmeyi planlıyoruz. Son teknolojiyi takip ediyoruz, makine parkurumuzu genişleteceğiz. Geçen yıla kadar her yıl ortalama yüzde 30 büyüdük, 2014 yılında yüzde 60-70 büyümeyi, istihdamı da yüzde 50 civarında arttırmayı hedefliyoruz.”

Müşterilerinin ihtiyacına ve taleplerine göre özel tasarımlar yaptıklarını kaydeden Azizoğlu, Ar-Ge çalışmaları bulunduğunu ifade ediyor. 20 ilde 1000’e yakın firma ile çalıştıkları bilgisini veren Azizoğlu, müşterilerinin kaliteli ürün, hızlı ve zamanında teslimatları nedeniyle kendilerini tercih ettiklerini dile getiriyor. Sloganlarının “Mükemmelliğe Dokunun” olduğunu aktaran Aziz Azizoğlu, “Kalite bizim farklılığımız” diyor.

Aziz Azizoğlu, ürün portföylerinde 80’e yakın çeşit bulunduğunu belirtiyor ve asıl hedeflerinin DİSA KULP markasını dünya markası yapmak olduğunu açıklıyor: “Türkiye’de alanımızda üretim yapan ilk 10 firma içerisindeyiz. Hammadde bize gelir, paketlenmiş ürün olarak çıkar. İmalatta A’dan Z’ye her işi kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu da garantili ürün üretmemizi sağlıyoruz. Kalite de müşteriyi getiriyor.”