Diyar Kablo dünya için üretiyor

Yenilikçi vizyonuyla yeni makine yatırımları yapan Diyar Kablo, aydınlatma ürünleri tasarımlarıyla da iddialı. Diyar Kablo Genel Müdürü Recai Kırıcı, yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirterek, global bir marka olmak için çalıştıklarını söylüyor.





Bölgede hızla gelişen inşaat sektörü ve Ortadoğu pazarının yeniden şekillenmesinin etkisiyle Diyar Kablo, 2006 yılında Diyarbakır OSB’de kablo üretimine ve ihracatına başladı.

Sürekli yenilikçi vizyonuyla yeni makine yatırımları yapan firma, aydınlatma sektörüne adım atarak, aydınlatma armatürleri, askı takımı ve otomat kutusu üretimiyle ürün yelpazesini genişletti. Diyar Kablo, bugün 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.



Yeni pazarlara açılacak

Diyar Kablo Genel Müdürü Recai Kırıcı, üretimlerinin yüzde 90’ını Kuzey Irak, Suriye, Gürcistan ve Kırgizistan’a ihraç ettiklerini belirtiyor. Geçen yıl yaklaşık yüzde 30 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini anlatan Recai Kırıcı, “Yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” diyor. Kırıcı, 2014 yılında Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Afrika kıtasında Libya’ya ihracat hedeflediklerini söylüyor.



Üretim kapasitesini arttıracak

Ürün yelpazelerinde 30 kalem kablo ve 24 kalem aydınlatma ürünü bulunduğunu aktaran Kırıcı, 2014 yılında grup priz üretmeye başlayacaklarını açıklıyor: “Makine parkurumuzu yenileyeceğiz. Böylece üretim kapasitemizi de yüzde 20 arttıracağız.”



Kalitesi tescilli

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001: 2009 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahip olduklarını ifade eden Kırıcı, teknolojiyi yakın takip ettiklerini, müşterilerine güvenilir ve üstün kaliteli ürünler sunarak müşteri memnuniyeti sağladıklarını kaydediyor.

Recai Kırıcı kalitelerinin tescilli olduğunu da vurguluyor: “Diyar Kablo marka tescil belgesine sahibiz, ürettiğimiz aydınlatma ürünlerimizle ilgili tasarım tescil belgemiz var. Bu yılın sonunda TSE belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz, firmamızın kendi bünyesinde hem kablo, hem aydınlatma ürünlerimiz için Ar-Ge laboratuvarımız var. Uzun vadede global bir marka olmayı hedefliyoruz.”



Global marka olma hedefi

Kalite, pazara yakınlık ve hızlı üretim kabiliyetleri, pazarın beğenisine yönelik aydınlatma ürünü tasarımları nedeniyle müşterileri tarafından tercih edildiklerini anlatan Kırıcı, hassas ürün nakliyesinde başarılı olduklarını dile getiriyor. Kırıcı, “Dünya için üretiyoruz” sloganıyla global bir marka olmak için çalıştıklarını sözlerine ekliyor.