DİYOR markalarıyla globalleşiyor

Diyor Orman Ürünleri, Dimer Group’un şirketlerinden biri olarak 2005 yılında Diyarbakır Organize Sanayi bölgesinde kuruldu. Tomruk işleme fabrikası ve kapı & panel mobilya fabrikası olmak üzere 2 ana üretim ünitesinden oluşan, 30.000 m2 açık alan ve 2013 yılı son yatırımlarıyla kapalı 15000 m2 alan üzerine kurulu, 300 kişi istihdam eden modern bir sanayi işletmesidir.





Mobilya, kapı ve ahşap ambalaj malzemeleri alanında tasarımdan, üretim ve montaj sonrası hizmetlere varana dek entegre tesis olarak faaliyet gösteren Diyor Orman Ürünleri, mobilya ürün konseptini ARTEDECOR, kapı ürün konseptini ise ARTEDOOR markalarıyla iç ve dış pazarda tüketicileriyle buluşturuyor. Konut, otel, iş merkezi ve hastane projelerinde ihtiyaç duyulan her türlü ahşap işlerini yapan ve üretim kapasitesi önemli noktalara ulaşan firma, aylık 2500 mutfak, 6000 kapı üretim kapasitesine sahip. Firma aynı zamanda bölgedeki KOBİ’lere hizmet sunuyor.

- BS EN ISO 9001; 2008 Kalite Yönetim Sistemi

- BS EN ISO 14001; 2004 Çevre Yönetim Sistemi

- BS OHSAS 18001; 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği



Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan ve toplam kalite yönetim sistemini benimsemiş bir firma olan Diyor, ürün kalitesinin yanısıra insana ve çevreye verdiği önemi almış olduğu belgelerle taçlandırmış. Yönetim kalite belgelerinin yanısıra EN ve TSE ürün belgelerine sahip firma, son olarak 30dk ve 60dk yangın dayanımlı kapı belgelerini aldı. Firma, teknolojik ilerlemeleri takip ederek, yeni üretim ve yönetim teknolojilerini kullanıyor.



“Hedefimiz mermer ve ahşap işleme ile dünya inşaat sektörüne uluslararası çözüm ortaklığıdır”

Müşteri ve çalışanların memnuniyeti ve güvene dayalı iş ilişkileriyle ulusal ve uluslararası pazarda aranan marka olmayı hedeflediklerini dile getiren Diyor Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Türk, “Yurtiçi ve yurtdışında başarılı projelerin altına imza attık, atmaya devam edeceğiz. Yüksek çaplı projelerde tasarım, üretim, montaj ve satış sonrası hizmete verdiğimiz önem ile rekabette artı değer kazanıyoruz ve bu artarak devam edecek. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında özellikle otel projelerinde dünyaca ünlü konseptlere başarılı ürün ve teknik hizmet sunarak fark yarattık. Bundan sonraki hedefimiz mermer ve ahşap işleme ile dünya inşaat sektörüne uluslararası çözüm ortaklığıdır” dedi.



İrfan Türk, dış ticaret pazar araştırmalarına önem verdiklerini ve komşu ülke Irak’ta pazar paylarının önemli bir seviyeye ulaştığını kaydediyor: “Türkmenistan’a ihracat yapmaktayız, araştırma kapsamımızda olan ülkeler Libya, Nijerya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan. 2013 yılında bu ülkelerde pazar araştırması yaptık ve fuarlara katıldık. İkili görüşmelerimiz devam etmektedir. Geçen yıla oranla üretim ve fiziki kapasitemizi yüzde 75 büyüttük. Üretimimizin yüzde 15’ini ihraç ediyoruz. 2014 yılında üretimimizin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

İrfan Türk, güncel haber olarak, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde, fabrika içerisinde yeni showroom açmak üzere olduklarının, yeni konsept otel mobilyası, mutfak ve kapı modellerini burada teşhir edecekleri bilgisini verdi.