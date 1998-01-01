Doğa Faktoring (OSTİM OSB)

Yeni şubeleriyle büyüyecek

Doğa Faktoring A.Ş. 1998 yılında kuruldu. Genel Müdürlüğü Ankara’da OSTİM’de yer alan ve Türkiye genelinde Konya, Gaziantep, Adana, İzmir ve Eskişehir olmak üzere 5 şubesiyle hizmet sunan Doğa Faktoring, toplam 50 kişi istihdam ediyor.

Doğa Faktoring Genel Müdürü Nihat Canpolat, bu yıl yüzde 15-20 büyümeyi hedeflediklerini belirterek, Doğa Faktoring’in yakaladığı büyüme trendini sürdüreceğini söylüyor. Canpolat, hedeflerini de yaygın müşteri portföyü oluşturmak diye özetliyor. Yakın vadede İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında iki şube açmayı planladıklarını açıklayan Canpolat, “2013 yılının sonuna kadar bu şubelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Bursa’da da bir şube açmak istiyoruz. İstanbul ve diğer üretim merkezlerinin bulunduğu şehirlerde şubeleşeceğiz, bu yılsonuna kadar 5 yeni şube açmayı düşünüyoruz” diyor. Yoğunlukla inşaat sektörü ve makine sanayisi olmak üzere gıda ve tekstil sektörlerine hizmet verdiklerini aktaran Canpolat, müşterilerinin Doğa Faktoring’i tercih etme nedenlerini şöyle ifade ediyor: “Bizim farkımız şu; hizmeti müşterinin ayağına kadar götürüyoruz, işlemlerini çok hızlı yapıyoruz. Bankacılık sektöründe tecrübesi olan deneyimli bir kadroyla hizmet veriyoruz ve yaygın müşteri portföyü oluşturarak çalışıyoruz.”Faktoringin KOBİ’ler için alternatif bir finansman kaynağı olduğunu hatırlatan Canpolat, onlara sundukları avantajları şöyle sıralıyor: “Yapılacak faktoring işlemiyle KOBİ’nin vadeli mal veya hizmet satışı karşılığında ortaya çıkan alacağı, vadesi gelmeden nakde dönüşür. Böylelikle nakit ihtiyacı karşılanır, KOBİ’nin likit gücü arttırılır. Özellikle KOBİ’lerin nakit akışına bağlı; büyüme, yeni yatırım, kapasite artırımı, yeni pazarlara giriş, rekabet avantajı sağlanması konularında atılım yapabilmesi, kısa sürede finansman sağlayan faktoring işlemiyle firmaya büyük avantaj sağlıyor. Firma muhasebesi açısından işlemlerin takibi ve kaydı kolaylaşır.” Canpolat, yeni yasal düzenlemenin sektörün önünü açacağını ve büyümesini hızlandıracağını da sözlerine ekliyor.