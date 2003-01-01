DTS Transformatör: Ar-Ge ile fark yaratıyor

Yağlı tip dağıtım ve güç transformatörü ve dökme reçineli kuru tip transformatör üreticisi olan DTS Transformatör 2003 yılında Diyarbakır OSB’de kuruldu. Firma, 6 bin metrekaresi kapalı toplam 10 bin metrekare alanda üretim yapıyor.





Dağıtım transformatörlerinde üst gerilim 36 kV olmak üzere 25 kVA-4.000 kVA, güç transformatörlerinde üst gerilim 66 kV olmak üzere 4 MVA-50MVA arası güçlerde üretim yapabilen DTS Transformatör, CESI ve KEMA gibi uluslararası saygın test laboratuvarlarından kısa devre test belgeleri, GOST-R Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve TS OHSAS 18001:2007 Kalite Yönetim Sertifikaları Belgeleri’ne sahip. DTS Transformatör, ayrıca Dökme Reçineli Kuru tip transformatörlerinde de 20 MVA’ya kadar üretim gerçekleştirebiliyor.



DTS Transfarmotör Elektrik Mühendisi Teknik Müdürü Şehmus Gökmen, üretimlerinin yüzde 75-80’ini, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin büyük bir bölümüne, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerine, İngiltere, Kuzey Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya olmak üzere toplam 30 ülkeye ihraç ettiklerini söylüyor: “Batı Afrika pazarında güçlüyüz. Libya’dan Madagaskar’a kadar bütün Afrika’ya satış yapıyoruz. Avrupa’da özellikle Almanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’ya ihracat yapıyoruz. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracatta ağırlık veriyorduk, son dönemlerde Avrupa pazarına ağırlık veriyoruz. İhracatımızı artırarak üretimin yüzde 80-85’ini ihraç etmeyi hedefliyoruz.”



Şehmus Gökmen, kuru tip trafo, güç trafosu ve dağıtım trafosu ürettiklerini belirterek, Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiklerini vurguluyor: “İki yeni Ar-Ge projemizi bitirdik, bir tanesi kuru tip trafo üretmekti. Bir diğer Ar-Ge çalışmamız olan TÜBİTAK Projemiz ise yeni bitti. 2014 yılı başında bu ürünümüzün de üretimine geçeceğiz. Şu ana kadar 2 Ar-Ge projesini başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. 2013 yılı sonunda 2 yeni Ar-Ge projesini daha başlatmayı hedefliyoruz.”



Şehmus Gökmen, Diyarbakır OSB’den ve ek OSB’den yer talebinde bulunduklarını ifade ediyor. Gökmen şunları dile getiriyor: “Uluslararası standartlarda ürün üretiyoruz, kalitemiz, maliyetimiz, teknik kadromuz, Ar-Ge çalışmalarımızla fark yaratıyoruz. Ürünlerimiz yurtiçinde 2 yıl, yurtdışında 1 yıl garantilidir. Geçen yıl yüzde 7-8 civarında büyüdük, bu yıl yüzde 7 büyüyeceğiz, 2014’te yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Yurtdışında halihazırda 5 ülkede altyapı çalışmalarını devam ettiren DTS Transformatör, 2013 yılı sonuna kadar 1 projeyi, 2014 yılı içerisinde de en az 2 projeyi sonuçlandırmayı hedeflemektedir.”