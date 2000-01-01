Entes, markasını Ar-Ge ile güçlendiriyor

Sektörünün en önemli kuruluşlarından Entes, 1983 yılından bu yana kompanzasyon, enerji kalitesi, ölçme, koruma, kontrol ve uzaktan izleme alanlarında ürettiği cihazlarla Türkiye’de alanında lider konumda bulunmaktadır. Üretim alanını bu liderliğine yakışan şekilde büyüten Entes, Dudullu OSB’de 12 bin metrekaresi kapalı, 3 bin metrekaresi açık alana sahip yeni fabrika ve yönetim binasına bu yılın başında taşındı.





Entes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Uzunkaya, 1 milyon adet/yıl üretim rakamlarına ulaştıklarını söylüyor. Kapasitelerinin 3 milyon adet/yıl olduğunu belirten Uzunkaya, “Pazar payımız yüzde 60-70. İhracatta ise pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz” diyor.

Uzunkaya, ‘Entes’ markasıyla 50’den fazla ülkeye, OEM olarak da Fransa, Almanya, İspanya, Güney Kore ve Hindistan ağırlıklı olmak üzere 30 ayrı firmaya üretim yaptıklarını anlatıyor: “Üretimimizin yüzde 20’sini ihrac ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmak istiyoruz. 2014 yılında ihracatımızı yüzde 25 arttırmayı planlıyoruz.”

Uzunkaya, geçen yıl yüzde 25 büyüdüklerini ifade ediyor; “2002 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 20 büyüyoruz. Bu yıl Kasım ayı itibarıyla hedeflerimize ulaştık, yüzde 20 büyüdük” diyor.

Entes’in en öne çıkan özelliği Ar-Ge ve inovasyon. Entes, Ar-Ge çalışmalarında üniversiteler ve yurtdışından firmalarla işbirliği yapıyor. “Toplam ciromuzun yüzde 5.2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 2012-2013 yılları arasında 42 yeni ürünümüzü üretime aldık” diyen Uzunkaya, yeni ürünlerinden sözediyor: “Örneğin Modem RTU adlı çok özel bir ürünümüz var. Haberleşen cihazları cep telefonu altyapısı üzerinden bilgisayar ortamına aktarma konusunda önemli bir ürün. Bilgiye anlık ulaşmayı sağlıyor. İthal edilen benzerleri var, ancak biz yazılımla ilgili özellikler ekliyoruz. Bu ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Piyasa sunduğumuz ürünümüzü müşteri taleplerine göre yeni yazılımlarla zenginleştiriyoruz.

Bir başka önemli ürünümüz de astronomik zaman rölesi. Bu ürünümüz, özellikle aydınlatma sistemlerinin (şehir aydınlatmasında bazı otamatik devrelerin zamanında çalışıp durdurulması konusunda oldukça gelişmiş bir ürün) bulunduğu çevrenin koordinatları girilerek güneşin doğuş ve batışına göre açılıp kapatılabiliyor veya aydınlatma sisteminin kontrol edilmesini mümkün kılıyor. Bu ürünümüz de ciddi bir enerji verimliliği sağlıyor. Çok yakın zamanda İskandinav ülkelerinin kent koordinatları da ürünün yazılımlarına dahil edilecek.”

Teknolojiye yatırım yaptıklarını kaydeden Uzunkaya, toplamda 350 kişi istihdam ettiklerini, yeni makine yatırımlarıyla birlikte istihdamı 40 kişi daha arttırmayı hedeflediklerini ifade ediyor: “2014 yılında makine parkurumuzu güçlendireceğiz, üretim kalitemiz artacak. Kaliteye büyük önem veriyoruz. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi, TSE; KEMA Belgeleri, GOST-R Belgesi, sayaç sertifikasyonunda kullanılan MID Belgesi ile üretim yapıyoruz.” Uzunkaya, Entes’in köklü, problemlere hızlı ve kesin çözüm bulan yapısı, kalitesi, teslimat ve satış sonrası servis hizmetleri nedeniyle tercih edildiğini kaydediyor.

Entes Elektronik Cihazlar, müşterilerine merkez İstanbul olmak üzere, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Antalya, Samsun, Konya ve Kayseri ofisleriyle ulaşıyor. Firmanın yurtdışında kardeş şirketleri, Hollanda ve Bulgaristan’da mevcut. “Ayrıca Yunanistan’da yeni açacağımız satış ofisimizle Avrupa’da ki mevcudiyetimizi artıracağız” diyen Uzunkaya, 2014 yılında Avrupa’da özellikle Almanya’da bir ofis açmayı planladıklarını, fizibilite çalışmalarının sürdüğünü anlatıyor.

Entes’in kardeş kuruluşu Neta Elektronik, 1987’de kurulmuş. Ana faaliyet alanı televizyon yayınlarının alımıyla ilgili ev elektroniği ürünlerinin tasarım, imalat ve satışı olan Neta Elektronik; Broadcasting, Consumer Electronics, Mobile Systems, Technologies olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Tüm ürünlerini kendi Ar-Ge’si ile geliştiren ve ürün gamını geliştirmeye devam eden Neta Elektronik, 140 çalışanı, 3 bin metrekarelik üretim alanıyla And Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteriyor. Entes’in bir diğer kardeş kuruluşu Entpa, güvenlik sistemleriyle ilgili kamera, alarm sistemleri ve tüm bileşenlerinin ticaretini yapıyor.