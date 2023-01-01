Entes’in farkındalığı Ar-Ge

Güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon, uzaktan izleme, koruma-kontrol alanlarında, 350 çalışanı ve güçlü Ar-Ge'si ile sektörün öncü firmalarından biri olan Entes, İstanbul’daki 11 bin 500 metrekarelik modern tesisinde yeni nesil üretim teknikleri ile ürettiği cihaz ve yazılımları kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Dünya pazarında rekabet gücünü artırmak adına ürün portföyünün niteliğine önem vererek Ar-Ge ve inovasyonu üretiminin ana merkezine yerleştiren Entes, özellikle enerji kalitesinin yükseltilmesi alanında ürünlerine yeni fonksiyonlar eklemeyi tercih ediyor.

Entes Elektronik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Uzunkaya, Türkiye’de enerjinin verimli kullanılması ile minimum yüzde 25 tasarruf sağlanabileceğini belirterek Turkcell ile başlatılan işbirliği sonucu ‘Reaktif Enerji Servisi’ uygulamasının hayata geçirildiğini aktarıyor. Entes tarafından geliştirilen ENTBUS Uzaktan Enerji İzleme yazılımı tüm endüstriyel ve ticari binalarda kullanılabiliyor. Projeye 2013’ün Haziran ayında başladıklarını ve bu yıl projenin tam anlamıyla kullanılmaya başlandığını kaydeden Uzunkaya, olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, sözleşme gücü 9 KW ve üzerinde olan tüm işletmelerin bu uygulamadan faydalanabileceğini duyuruyor.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ancak katmadeğerli üretim modeliyle ulaşabileceğini aktaran Ahmet Tarık Uzunkaya, Entes’in Ar-Ge’ye ciddi bir kaynak ayırdığını ve işletmelerde Ar-Ge payının cironun yüzde 5’ine ulaşması gerektiğini ifade ediyor. Entes üretiminin yüzde 20’sini sayısı 80’i bulan ülkeye ihraç ediyor. Kuzey Afrika’nın kendileri için önemli bir ihracat kalesiyken yaşanan ‘Arap Baharı’ nedeniyle sıkıntılar yaşayarak açığı Uzakdoğu ülkeleri ile kapattıklarını anlatan Uzunkaya, Hollanda ve Yunanistan temsilcilikleri ve 50’ye yakın ülkedeki distribütörleri aracılığıyla son kullanıcılara ulaştıklarını anlatıyor. Müşteri odaklı yaklaşımıyla ilişkilerinde sürekliliği gözeten Entes, 8 bölge müdürlüğü ve geniş bayi ağı ile tüm Türkiye’deki kullanıcılara satış ve satış sonrası hizmetleri sağlıyor.