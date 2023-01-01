Ergün makina (OSTİM OSB)

Yeni kampanyalar





Ergün Makina, müşterisine kaliteli ürünlerini ekonomik fiyatlar ve ödeme kolaylıklarıyla sunduğu yeni kampanyalarıyla büyümesini sürdürüyor. Ergün Makina Satış ve Pazarlama Müdürü İlker Gül, “Yeni başlattığımız kampanyayla Enkay marka oto kaldırma liftlerimizle otomotiv sektöründe de iddialıyız. Kredi kartına vadesiz 12 aya varan taksit imkanlarıyla alıcılara daha iyi ve daha kolay alım yapma olanağı sağladık” diyor. Gül, müşterilerine kredi kartına vadesiz 12 ay taksit ödeme kolaylığını Enkay marka ürünlerin yanısıra mağazalarında bulunan 60 bin kalem ürünlerin hepsinde de gerçekleştirdiklerini anlatıyor: “Yeni hayata geçirdiğimiz e-ticaret sitemiz olan hırdavatsatıyoruz.com ile iddialıyız. Kaliteli ürünlerimizi ekonomik fiyatlarla tüketicilerle buluşturduğumuz e-ticaret sitemizde 2 bin kalem ürün çeşidimiz sergileniyor. Bu ürün portföyümüzü 10 bin kaleme çıkarmayı planlıyoruz.”Jetco marka torna ve freze tezgahlarında Nisan ve Mayıs ayı boyunca indirim kampanyalarının devam ettiğini belirten Gül, işgüvenliği alanında da ürün çeşitlerini artırdıklarını açıklıyor: “İşgüvenliği bizim ve çözüm ortaklarımız için çok önemli bir konu. Bu konudaki hassasiyetimiz neticesinde ürün çeşidimizi arttırdık. 3 M markalı emniyet şeritleri, cıvata sabitleyiciler, kuvvetli yapıştırıcılar, toz maskeleri, bantlar ürün portföyümüze dahil oldu. Starline marka her sektöre uygun eldiven çeşitlerimiz dayanıklı, güçlü ve kalitelidir. Ayrıca işgüvenliği sektörünün olmazsa olmazları ayakkabılar. Sedes marka ve YDS marka işçi ayakkabıları ve işçi botları, işgüvenliği ürün portföyümüze eklendi. Her firmanın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için uzun vadede iş güvenliği ürün çeşidimizi arttırmayı hedefliyoruz.”İlker Gül, OSTİM’de makine showroomlarının yanısıra Sincan OSB’deki şubeleriyle müşterilerine Ergün Makina kalitesini sunduklarını kaydediyor: “İvedik OSB’de bulunan Aktif Kesici Takımlar adlı şubemizle CNC, torna ve freze sektöründe kullanılan kesici takım ve tutucuları, tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. OSTİM’de yeni bir şube açarak büyümeyi hedefliyoruz. Geçen yıl müşteri portföyümüzü yüzde 20 arttırdık, bu yıl da müşteri portföyümüzü yüzde 10 büyütmeyi hedefliyoruz.”