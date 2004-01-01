Erollar Çelik, yeni yatırımlarıyla büyüyor

Mahmut Erol ve kardeşleri tarafından 1971 yılında temelleri atılan Erollar Çelik’in üretim faaliyetleri bugün ikinci kuşaktan Necattin Erol tarafından devam ettiriliyor. 2009 yılında Erollar Çelik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. adını alan şirket, 2010’da Gebze’de, Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi’nde ilk şubesini açarak üretim kapasitesini arttırmış. Erollar Çelik’in faaliyet alanlarını çelik konstrüksiyon endüstriyel tesisler, fabrika binaları, çok amaçlı depolar ve hangarlar, mimari çelik konstrüksiyon yapı uygulamaları, enerji nakil hattı direkleri, tavan vinçleri, portal vinçler, kapalı otoparklar, çok katlı binalar oluşturuyor.

Bu yıl yatırıma odaklandıklarını vurgulayan Erollar Çelik İmalat Müdürü Halil Bayrak, Muallimköy’de yeni bir yatırım yaptıklarından sözediyor: “Kartal’daki merkezimiz ve tesisimizin tamamını Muallimköy’e taşımayı hedefliyoruz. Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi’ndeki şubemizi de 2016 yılında çelik servis merkezi olarak düzenleyeceğiz ve orada ara ürün imalatları yapacağız.” Nisan ayında Muallimköy’deki tesis inşaatlarının tamamlanacağını aktaran Bayrak, tüm üretim faaliyetlerini Muallimköy’e kademe kademe taşıyacaklarını ve bu çalışmayı 2 yıl içinde tamamlayacaklarını söylüyor: “Merkezimiz ve şubemizde toplam yıllık 5 bin ton çelik işleme kapasitesine sahibiz. Muallimköy’e geçtiğimizde 1 vardiyada yıllık 8 bin ton, 2 vardiyada ise yıllık 15 bin ton çelik işleme kapasitesine ulaşacağız. Özkaynaklarımızla yaptığımız yatırımla hedefimiz CNC makine parkurumuzu genişleterek, otomasyona geçmek ve üretimde kalite çıtamızı yükseltmek ve daha kusursuz imalatlar ortaya çıkarmak. Yaklaşık 7-8 milyon Avro’luk bir yatırımla önümüzdeki yaz aylarına kadar makine parkurumuzu yenileyeceğiz. Otomatik çelik konstrüksiyon üretim hattı satın almayı düşünüyoruz.” Her ay üretimde yüzde 5 kapasite artışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Bayrak, yeni yatırımlarının tamamlanmasının ardından agresif bir büyüme planladıklarını açıklıyor.

Azerbaycan, Kuzey Irak, Cezayir gibi ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Bayrak, özellikle Balkan ülkeleri ağırlıklı olmak üzere ihracatlarını arttırmak istediklerini kaydediyor. Yakın zamanda inşaat sektöründe kat ve arsa karşılığı “yap-sat” projeleri de adım atabileceklerini aktaran Bayrak, dünya standartlarında statik analizler ve Türk Deprem Yönetmeliği şartlarına uygun imalat projelerini hayata geçirdiklerini dile getiriyor.

Marmara Geri Dönüşüm Kooperatifi’nde yeralmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bayrak, “Başkan, Kooperatif’te yürütülecek çalışmaların hızla tamamlanması konusunda ciddi bir sinerji yarattı. Ciddi bir atılım sözkonusu. Kooperatif’te hızlı bir değişim dönüşüm yaşandı” diyor.

Kaliteye verdikleri önemi de vurgulayan Bayrak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Sistem Belgesi, OHSAS 18001:2007 Uygunluk Belgesi’ne sahip olduklarını kaydediyor.

Neden Çelik?

Halil Bayrak, endüstriyel yapılarda çelik konstrüksiyon binaların tercih edilmesinin sağladığı avantajlardan da sözediyor: “Depreme karşı güvenilirdir. Çelik yapı montajı hızlı ve ekonomiktir. Çelik yapı uzun ömürlüdür ve yenilenmesi kolaydır. Malzeme israfı düşüktür. Çelik doğaya uyumlu, sürdürülebilir gelişme çağının malzemesidir. Çekme mukavemeti, basınç mukavemetine eşittir. Betondan 10 kat daha fazla yük taşır. Elastikiyet özelliği betonun elastikiyet özelliğinden 7 kat fazla olduğundan daha az eğilme yapar. Çelik malzeme her zaman kolayca denetlenebilir.”