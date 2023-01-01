ESOT Sanayi Sitesi

İkitelli yaşam merkezine dönüşüyor





Bin 200 metrekare inşaat alanı bulanan ESOT Sanayi Sitesi’nde 204 işyeri faaliyet gösteriyor. 192 üyeli ESOT’un, tapu, iskan ve kat mülkiyetinde eksikliği bulunmuyor. Sorunsuz bir bölge olduklarının altını çizen ESOT Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Karayel, son dönemlerde sadece yenileme ve ufak tefek tamiratlarla ilgilendiklerini söylüyor. Zamanın hırpalama özelliğinden kaynaklı olarak yenilemelerin önemli olduğunu belirten Karayel, “Geçtiğimiz dönemde binaların boya çalışmasını yürüttük. Yollar çizildi. Büyük değişiklik yapılacak bir neden yok. Ama İkitelli’nin çehresi değişiyor. Teknoparkı, okulu, ticaret merkeziyle İkitelli 30 yıldan sonra bölgenin en önemli yapısı olarak varlığını devam ettirecek” diye konuştu.

Karayel, yapılan çalışmalara ek olarak bölgeye metronun gelmesinin önemli olduğunu belirterek, İkitelli’nin ağır sanayi yüzünün sözkonusu projelerle yaşam yüzüne dönüştüğünü düşünüyor. ESOT’un ticaret merkezini de yaparak kiraya verip bölgeye kira getirisi sağladıklarını söyleyen Karayel, 800 metrekarelik bir arsalarının olduğunu ve değerlendirmesini sonraya bıraktıklarını anlatıyor. Bölgenin temel sorunlarından birinin yer darlığı olduğunu aktaran Karayel, şöyle konuşuyor: “30 yıl önce yerlerimizin geniş olduğu söyleniyordu. Ancak aradan geçen zamanda üyelerimizin yapısı değişti. Küçük ölçekli üretici olmaktan çıkıp orta ölçekli yapıya büründüler. Birçoğuna yerimiz dar geliyor. Şu anda yerim yeterli diyen hiçbir üyemiz yok. Bu nedenle bölgeyi terk eden üyelerim de var.”

ESOT’ta yüzde 60 kiracılar faaliyet gösteriyor. Lojistik avantajları nedeniyle bölgede yüzde 100 dolu olduklarını söyleyen Karayel, bölgenin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini anlatıyor.