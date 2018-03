GÇS Metal yeni yatırımlarıyla hızla büyüyor

İzolasyon ve sandwıch panel grubu ürünlerde sektörünü belirleyen bir güç olarak GÇS Metal A.Ş. İSO’nun bu yılki ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 362. sırada yer almış bir firma olarak bu üstün başarısını ‘takım oyunu’ ile açıklıyor. GÇS Metal Genel Müdürü Fatih Oldaç GÇS Metal’in yeni yatırımları ve gelecek hedeflerini KobiEfor’a anlattı.





“Takımımın hedef çıtası her zaman yüksektir” diyor Oldaç ve ekliyor: “Yatırımlarımızda hesap etmemiz mümkün olmayan kimi aksaklıklar, bizi hedef çıtamızın biraz gerisinde bıraktı. Örneğin, gelişim bölgesinde XPS, EPS poliüretan board, levha izolasyon merkezimizin 15 bin metrekare kapalı alan inşaatı kış ayının çok şiddetli geçmesinden dolayı planladığımız süreci altı ay kadar geciktirdi.”

Fatih Oldaç yatırımlarının tamamının devreye girecek olmasından hareketle 2013 yılı hedeflerini şöyle özetliyor: “Yatırımlarımızı, izolasyon ve sandwıch panel grubu olarak iki başlık altında toplayarak anlatmak istiyorum. İzolasyon levha üretiminde çok zengin, profesyonel bir ürün ve kapasite gamını hedeflediğimiz için Mersin Tarsus OSB’nin yeni gelişim bölgesinde yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alan inşaatımızı tamamlayarak işe başladık, şu anda halihazırda XPS ve poliüretan levha üretimi ve sevkiyatımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanısıra; ikinci XPS levha üretim hattımız ve bir EPS hattımızın montajı devam etmektedir. EPS levha üretim hattımızın montajını bitirip, üretime başlar başlamaz ana fabrikamızdaki iki adet EPS üretim hattını demonte ederek, gelişim alanındaki izolasyon üretim üssümüze getireceğiz.”

GÇS A.Ş.’nin kurumsal geleneğinde ve şirket kültüründe Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Türkiye’de yok denecek ölçüde üretim ve kullanımı olan poliüretan board’un, son iki yılda gerek Avrupa’da gerekse Çin, Güney Kore, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde XPS’ten, EPS’den daha yaygın bir şekilde üretimi ve satışı söz konusu olduğu için GÇS A.Ş.’nin de gündemine girmiştir. Oldaç buna açıklık kazandırıyor: “Bir Avrupa seyahatinde, 40 metre laminatörlü contınue sandwıch panel hattının 24 saat çalışması ile sürekli sandwıch panel yerine poliüretan levha üretiminde kullanıldığını gördüm. Bu gözlemlerimiz bizi bu işe yönlendirdi, aerosol poliüretan köpük üretimine gelince, kurulduğu günden bu yana tam bir işbirliği içinde olduğumuz Purkem Kimya Şirketi bugüne kadar bize her türlü poliüretan üretimi konusunda destek verip, önümüzü açtığı gibi bu konuda da bizi teşvik etti, aerosol poliüretan üretimini Purkem Kimya A.Ş. desteği ile yürütmekteyiz.”

İzolasyonun önemi Türkiye’de her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor, binalarda enerji tasarrufuna yönelik kullanımı yaygınlaşıyor. Fatih Oldaç bu gelişmeye dikkat çekerek şöyle diyor: “Birkaç yıl önce izolasyon ürünleri üreten tesisleri on katına çıkarttığımızda bile küçük bir Avrupa ülkesi seviyesine gelebilmekteydik. Bu ülkemizde izolasyon bilincinin çok geç oluştuğunun göstergesi olmakla birlikte, son yıllarda, bu konuda çok mesafe katettik. Binaların izolasyon kimliğinin çıkartılması da bu çerçevede değerlendirilmeli. Mersin Tarsus OSB gelişim bölgesinde üç EPS hattı, CNC tezgahlarımız, farklı 5 kesme ünitemizle, enjeksiyon makinalarımızla EPS’den mamül çok zengin ve kaliteli ürünler üreteceğiz. Bu XPS için de poliüretan board ve poliüretan aerosol için de geçerli. Bu çerçevede ülkemizde izolasyon ürünleri üreten fabrikalar içinde en profosyonel üretici olacağımız da açıktır. Pazarda şirketimize ve ürünlerimize olan çok yoğun talep bunun net bir kanıtıdır.”

Fatih Oldaç ‘Sandwıch panel’de firmanın ayrıcalıklı sektörel pozisyonunu anlatırken şu verileri ve birikimi aktarıyor: “Sandwıch panelde geçen yıla ait satışımız 3.5 milyon metrekaredir; yaklaşık 30 ülkeye olmak üzere ihracatımız 22 milyon dolardır. Grubumuzun ana işi sandwich panel üretimidir. Sektörde 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Hüsnü Şimşek, sandwıch paneli Türkiye’de en iyi bilen bir kaç kişiden biridir, bu konuda faydalı modelleri, patentleri olan bir kişidir. Bu çerçevede Biga OSB’de kurmakta olduğumuz sandwıch panel tesisi bize yurtiçi ve yurtdışı piyasaların yüklediği sorumluluk olarak gelmiştir.”