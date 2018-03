Gebze Belediyesi'nin en büyük projesi; “Halkın Mutluluğu“

Sanayinin önemli merkezlerinden Gebze, kentsel altyapısıyla ve yaşamıyla 2023’e hazırlanıyor. Yenilenen altyapısı, modern parkları, ödüllü kent meydanı, insana yapılan yatırımlarıyla artık yeni bir Gebze var.





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, hayata geçen projelerin Gebze’yi yaşanabilir bir kent ve örnek bir ilçe haline getirdiğini söylüyor. Kendisi sanayici olduğu için sanayinin sorunlarını yakından bilen Köşker, Gebze’nin genelde doluluk oranı yüzde 50’yi geçmeyen toplam 9 OSB’nin konuşlandığı bir kent olduğunu belirtiyor. Köşker, 350 bin kişinin yaşadığı kentte günlük nüfusun 800-900 bin rakamına ulaştığını ve hızla göç almaya devam eden Gebze’de OSB’lerin tam doluluk oranına ulaşmalarıyla birlikte önümüzdeki 5-10 yıl içinde nüfusunun 1 milyon 750 bin kişiye çıkacağını öngörüyor.

Gebze’nin gelişimine bir çocuğun yetiştirilmesinde gösterilen ilgiyi gösterdiklerini aktaran Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarının işbirliğiyle Gebze’yi 2023’e hazırladıklarını kaydediyor: “30 yıllık işadamıyım. Gebze, ilk defa sanayicinin dilinden anlayan bir belediye başkanına sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte OSB’lerin yol sorunlarını çözeceğiz. Körfez Köprüsü, GOSB Kavşağı, TEM üzerindeki gidiş-geliş yolları yapılacak, yol sorunları 3-4 yıl içinde çözülecek. Gebze’yi artık yurtdışında sanayi kenti olarak değil kültür kenti olarak tanıtmak istiyoruz. 100 yılda Gebze’de toplam 67 park yapılmış, biz 4 yılda 70 yeni park yaptık. Gebze; AVM’si, cep sinemaları, kültür, tiyatro, sergi, nikah salonları, Kent Meydanı, sahili, 5 yıldızlı modern parklarıyla kent insanının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılıyor. İstanbul’daki işadamları da artık Gebze’de ikamet etmeyi tercih ediyor. İçinde su oyunları da bulunan 66 bin metrekare kapalı alana sahip tek kent meydanı; Gebze Kent Meydanı, 1200 metrelik Eskihisar Sahili tercih sebebi. Gebze Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yeni adresi oldu. Bilişim Vadisi’nin Muallimköy’de kurulacak olması Gebze’yi Ar-Ge ve bilişim alanında Türkiye’nin merkezi yapacak. Buraya katmadeğeri yüksek, Ar-Ge’ye değer veren sanayicilerin gelmesini bekliyoruz. Proje, Gebze’nin marka değerini daha da yükseltecek.”



“Gebze halkını mutlu etmek, en büyük projemizdir” diyen Adnan Köşker, her mahallede halkla düzenli olarak biraraya geldiklerini, sorunları ve çözüm önerilerini dinlediklerini ve çözüm ürettiklerini dile getiriyor: “Toplumun her kesimiyle diyaloglar kurup, belediyenin ve makam odasının kapılarını halka açtık. Cep telefonumu belediye bültenlerinde, internet sitemizde yazdık, isteyen herkesin görüşüp konuşabildiği bir belediye başkanı olduk. Projelerimizi vatandaşlarımızın beklentilerine göre hazırlıyoruz. Gebze Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (GESMEK) ile 65 farklı branşta 15 bin civarında kursiyerimiz eğitim görüyor.” Adnan Köşker yeni projelerini ise şöyle sıralıyor: “Gebze’yi Fatih Sultan Mehmet adıyla özdeşleştirecek Fatih Sultan Mehmet Otağı Projesi’nin hazırlıkları devam ediyor. Eskihisar’da 103 dönüm üzerine kurulacak deniz manzaralı Macera Parkı 2014 yılında tamamlanacak. Çöp konteynerları yeraltına alınacak. Modern Pazaryeri 2014 yılında tamamlanacak. İstasyon Mahallesi’nde kurulacak bilim sanat merkezi bölgedeki sosyo-kültürel kalkınmanın öncüsü olacak. Çarşı Hamamı restorasyon çalışmasıyla Gebze segmenti yüksek yeni bir meydana daha kavuşacak. Yenikent’e gençlerin kültürel ve sportif faaliyetleri için buluşma yeri olacak bir merkez kurulacak. Beylikbağı’nda Bilim ve Sanat Merkezi kurulacak. Gebze’de trafiği rahatlatacak ve kuzey-güney bağlantısını sağlayacak proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kirazpınar’da başladığımız kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ile işbirliğiyle devam edecek.” Ayrıca her yıl 7500 kişiyi günübirlik turlarla Çanakkale’ye götürdüklerini de belirten Köşker, Gebze’nin tamamen değişmiş bir altyapısı olduğunu vurguluyor: “İlçemizde doğalgaz olmayan mahalle kalmadı. Elektrik kabloları kentin merkezinde yeraltına alındı. Kent Estetik Kurulumuz var, arıtma tesislerimiz faaliyete geçti, denizimiz temiz. Gebze’mizin denize açılan kapısı Eskihisar, yenilendi. E-5 Doğu Kavşağı Tünel Geçişi ile Gebze’ye girmek artık daha kolay. İstimlak sorunu çözülerek tamamlanan Tatlıkuyu Köprüsü işlerlik kazandı.”

Yerel Demokrasiyi En İyi Uygulayan Kent olarak Avrupa’nın 12 Yıldız Kenti arasında yer alan Gebze’nin ödüllü çalışmalarından biri de Alo Moloz Hattı.