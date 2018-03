GERSAN Elektrik, OSB’lerin aydınlatma maliyetini düşürüyor

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından Gersan A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretiyor.

Yüzde 100 yerli sermaye olan Gersan, üretime 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başladı. 1985’ten itibaren Gersan A.Ş. adını alan şirket, tam anlamıyla Ar-Ge firması olarak müşterilerine geleceğin ürünlerini sunuyor.

Gersan Elektrik Teknik Ürün Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, enerji verimliği ve yönetimi çözümünü sunan G-BUS otomasyon ile ürün gamına yeni bir teknoloji eklediklerini açıklıyor. Şalcı, “Son 20 yılda otomasyon sistemleri, endüstri tarafından kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Özellikle aydınlatma sistemlerinde kurulum maliyetlerini düşüren ve aydınlatmanın daha verimli ve efektif yapılmasını sağlayan uzaktan izleme kontrol sağlayan G-BUS, otomasyon sistemi ile müşterilerine aydınlatma otomasyonu sunmaktadır” diye konuşuyor.

Endüstriyel ve ticari işletmelere yönelik olarak otomasyon işlemlerini gerçekleştirecek olan G-BUS otomasyon sistemi çok sayıda cihazın bağlanabildiği kompakt yapıda, düşük maliyetli, kolay kurulan ve her cihazın adreslendiği otomasyon sistemidir. Şalcı, özellikle sözkonusu teknolojinin OSB’lerin aydınlatma sistemi maliyetlerine ciddi avantaj getireceğini belirterek, İstanbul Kalkınma Ajansı katkılarıyla İstanbul Anadolu Yakası OSB’de projenin yürütülmesi çalışmasına başlayacaklarını duyuruyor. Şalcı, “G-BUS otomasyon sistemi elektrik hattı üzerinden haberleşme yapılarak herhangi data kablosuna ihtiyaç duyulmadan busbar sistemine bağlı tüm yüklerin kontrolüne imkan veren gerçek akıllı teknolojidir. Dünyada patenti Gersan’a ait olan sözkonusu teknoloji özellikle OSB’lerde yüzde 40’a varan maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu sistemin en önemli artısı mevcut enerji altyapısını kullanmamızdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı açıklamada bu tür yatırımları yüzde 30 oranında destekleyeceğini de açıklamıştır” bilgisini veriyor.



Gersan, Rusya’dan sonra Hindistan’da da üretim yapacak

Halka açık bir şirket olan Gersan’ın İstanbul Anadolu Yakası OSB’de bulunan merkez üretim alanının dışında Zonguldak Çaycuma’da ve Rusya’nın Kaliningrad şehirlerinde fabrikaları bulunuyor. Son olarak Hindistan’a know how transferi ile bir yatırım kararı alan şirket, yakın bir tarihte sözkonusu bölgede üretim yapmaya hazırlanıyor. Fabrikalar ve ofisler dahil toplam 500 kişinin istihdam edildiği Gersan, geçen yıl 105 milyon TL’lik ciroya imza attı. Yeni yatırımla beraber ciroyu minimum yüzde 25 artırmayı planladıklarını aktaran Şalcı, şu bilgileri veriyor: “Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşan bir firmayız. Üretimimizin yüzde 80’ini yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Hizmet verdimiz pazarlar arasında Avrupa Birliği, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu başı çekiyor. Önümüzdeki dönem Hindistan yatırımının da devreye girmesinin yanısıra Latin Amerika bölgesine ağırlık vererek ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye çıkaracağız.”



Gersan Ar-Ge’ye ağırlık veriyor

Gersan, kuruluşundan bu yana referansla büyüyen bir yapı çiziyor. Özellikle taahhüt firmalarına proje bazlı hizmet veren firma, yeni yapılanma sonrası standart ürünlere de ağırlık veriyor. Türkiye’nin katma değerli üretime ülkenin geleceği açısından büyük ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Şalcı, Gersan olarak özellikle Ar-Ge yoğun çalışmalarla bu tür üretime ağırlık verdiklerini paylaşıyor. Cirolarının yüzde 2’lik kısmını Ar-Ge bölümüne ayırdıklarının altını çizen Şalcı, “Firma olarak teknoloji gelişimini ön plana aldık. Geliştirilen teknolojiyi ürüne dönüştürüyoruz. Bu tür çalışmalarla ciromuzu artırmayı planlıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor: Türkiye’de kamunun özellikle ihracat yapan firmalara daha fazla destek ve teşvik vermesi gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yapıyor.